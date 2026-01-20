Phan Hiển: “Tôi và Khánh Thi chia tay nhiều lần, có vợ giỏi quá cũng mệt"

Mới đây, Phan Hiển có những chia sẻ gây chú ý trong cuộc trò chuyện cùng MC Nguyên Khang. Nam vũ công nhiều lần nhấn mạnh sự đồng hành của bà xã Khánh Thi giúp anh thăng hoa trong công việc cũng như đạt được những thành tích đáng tự hào trên sàn đấu.

Theo Phan Hiển, Khánh Thi cũng là người giúp anh cảm thấy thoải mái, cởi mở hơn khi biểu diễn cùng bạn nữ khác. Sự tin tưởng và hậu thuẫn từ vợ là nền tảng để anh toàn tâm theo đuổi sự nghiệp thi đấu, bất chấp những áp lực không dễ vượt qua.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển giữ sự lãng mạn trong đời sống hôn nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam vũ công nhớ lại: "Khi tôi khoảng 16-17 tuổi, Khánh Thi từng nói cô ấy đã đạt được điều mình mong muốn, trong khi tuổi nghề của tôi vẫn còn rất trẻ. Khi đó, bà xã tin rằng với khả năng của tôi, tôi có thể đi xa hơn nên quyết định lui lại để hỗ trợ. Đến hôm nay, tôi nghĩ 99% thành công của mình đều đến từ Khánh Thi”, Phan Hiển chia sẻ.

Tuy vậy, phía sau sự ủng hộ ấy là không ít lần Khánh Thi phải giấu đi cảm xúc của mình. Phan Hiển kể, anh đã nhiều lần bắt gặp vợ đứng trong cánh gà, chạnh lòng và rơi nước mắt khi thấy anh biểu diễn cùng bạn nhảy khác.

"Ngay cả trong những buổi tập luyện, việc chứng kiến tôi sánh đôi với người khác trên sàn đấu cũng khiến Khánh Thi khó tránh khỏi cảm giác tổn thương. Phải mất khoảng 3-4 năm, Khánh Thi mới dần quen với việc tôi đứng trên sân khấu cùng người khác", anh nói.

Tổ ấm của Khánh Thi - Phan Hiển (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không chỉ là người bạn đời, Khánh Thi còn là huấn luyện viên trực tiếp của Phan Hiển. Nam vũ công thừa nhận đời sống vợ chồng của họ cũng có những lúc “rối rắm”.

“Khi bàn về công việc, vợ tôi là huấn luyện viên, hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm. Nhưng chỉ vài phút sau, chúng tôi lại trở về vai trò vợ chồng, nói chuyện chăm sóc con cái”, Phan Hiển chia sẻ.

Ở góc độ ngược lại, anh cho biết bản thân đồng cảm với áp lực mà Khánh Thi phải gánh vác. Không chỉ đào tạo và hỗ trợ nhiều cặp đôi dancesport (khiêu vũ thể thao) tỏa sáng, vợ anh còn chịu áp lực lớn trước mỗi kỳ giải đấu, đặc biệt là các giải quốc gia.

"Thật ra, nếu đặt mình vào vị trí của Khánh Thi, tôi nghĩ tôi không thể làm được như cô ấy", Phan Hiển thẳng thắn.

Nói về bạn đời, nam vũ công dành nhiều lời trân trọng. Anh nhận xét Khánh Thi là người vừa có tâm vừa có tầm, khéo léo trong cả đời sống cá nhân lẫn công việc.

"Từ vai trò làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, Khánh Thi đều cư xử rất tinh tế. Còn trong công việc, khi là huấn luyện viên, Khánh Thi cực kỳ tận tâm và có tầm nhìn. Theo tôi, Khánh Thi là một trong những huấn luyện viên hàng đầu của Việt Nam, có chiến lược rõ ràng để đưa dancesport vươn lên một tầm cao mới”, Phan Hiển nói.

Tuy nhiên, anh cũng hài hước thừa nhận: "Đôi khi có một người vợ giỏi quá cũng… mệt".

Khi MC Nguyên Khang ví mối quan hệ giữa Khánh Thi và Phan Hiển như một sự định mệnh, nam vũ công gật gù đồng tình.

"Tôi tin vào điều đó, bởi vì tôi và Khánh Thi đã nhiều lần chia tay nhưng rồi vẫn quay lại với nhau", anh chia sẻ.

Phan Hiển chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm với bà xã (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cuối năm 2025, Phan Hiển từng gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc kỷ niệm nhân dịp 3 năm ngày cưới của cả hai. Anh viết: "Tròn 3 năm ngày cưới và 17 năm chơi với nhau. Mình thì vẫn xấu bền vững, còn có bạn ấy thì ngày càng đẹp lên".

Trong bài đăng, Phan Hiển gửi lời cảm ơn đến người bạn đời vì đã đồng hành cùng anh từ những ngày chưa có gì trong tay đến khi đạt được những thành tựu trong nghề.

Nam vũ công bộc bạch: "Ở thời điểm hiện tại, anh không mưu cầu gì hơn ngoài việc em có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành những ước mơ của mình và luôn hạnh phúc bên anh cùng các "siêu quậy" nhỏ".

Về phía Khánh Thi, trong dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, nữ kiện tướng cũng có những chia sẻ đầy xúc động. Dù không thể ở cạnh nhau trong ngày đặc biệt vì công việc, cả hai vẫn giữ chung một nhịp yêu thương.

"Anh lo cho học trò, cho con nhỏ và trung tâm. Em lo cho đội tuyển, cho các chương trình biểu diễn, thi đấu và những giấc mơ còn dang dở. Xa nhau vì công việc nhưng chưa bao giờ xa nhau trong tim. Cảm ơn anh vì đã luôn đồng hành theo cách thầm lặng và yêu thương", Khánh Thi viết.