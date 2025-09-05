Phạm Anh Khoa: "Tôi trở lại không phải để gây tiếng vang"

Chia sẻ về sự thay đổi này, Phạm Anh Khoa nói: “Có những lúc, tôi chọn im lặng không phải để rút lui, mà là để nghe thật rõ tiếng nói từ bên trong. Hành trình từ sân khấu rock đầy lửa đến việc tìm kiếm sự thật và bản sắc qua âm nhạc đã giúp tôi nhận ra mình không thể ngừng hát.

Lần này, tôi trở lại không phải để "gây tiếng vang", mà để kể những câu chuyện cần được kể bằng tiếng nói thật nhất của mình, về nguồn cội văn hóa và đời sống”.

Phạm Anh Khoa quyết định thay đổi hình ảnh và phong cách âm nhạc sau 19 năm vào nghề (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tối 4/9, Phạm Anh Khoa ra mắt MV Dân tôi ca, sản phẩm mang tinh thần hòa quyện giữa "cái tôi" mạnh mẽ của Phạm Anh Khoa và "cái ta" cộng đồng, biểu tượng cho sức mạnh và tinh thần Việt.

Đặc biệt, trong MV, Phạm Anh Khoa gây chú ý khi trổ tài múa võ. Nam ca sĩ tiết lộ, anh từng học Vovinam, đạt đai nhị và cũng đã đứng lớp dạy môn võ tự vệ nữ.

“Tôi học võ để rèn luyện sức khoẻ và để tự vệ. Tôi rất thích Vovinam vì môn võ này phù hợp với nhiều đối tượng, không những đa dạng về kỹ thuật với tính thẩm mỹ cao mà còn kết hợp rất nhiều binh khí.

Rèn luyện Vovinam cũng là cách để Khoa rèn bản thân mình, hướng đến sự phát triển hài hòa giữa thân, tâm và trí. Và Khoa cũng không ngờ rằng có ngày mình đưa được Vovinam vào âm nhạc của mình”, ca sĩ chia sẻ.

Tạo hình Phạm Anh Khoa trong MV "Dân tôi ca" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Phạm Anh Khoa, ca khúc là lời nhắn gửi về tinh thần Việt, sự mạnh mẽ của nhân dân qua bao giai đoạn thăng trầm, và là sự kết hợp giữa âm nhạc - võ đạo - chất liệu văn hóa để hòa cùng không khí yêu nước sục sôi trong kỷ nguyên vươn mình.

Ca khúc cũng sẽ lần đầu được diễn live tại "Rock concert - Trái tim Việt Nam" vào 20h ngày 6/9 tại Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).

Anh cũng đang ấp ủ một EP (đĩa mở rộng) mang tên Khoa học, dự kiến phát hành vào cuối năm, gồm 6 ca khúc trong đó mỗi bài là một “môn học”, khai phá những khía cạnh chân thật trong cảm xúc, trong dân gian, trong vũ trụ và cả đời thường.