Pax Thiên: Cậu con nuôi công khai chỉ trích Brad, đứng về phía Angelina

Mới đây, Brad Pitt đã từ bỏ việc giành quyền nuôi con với vợ cũ, Angelina Jolie. Cặp đôi thông báo ly hôn từ năm 2016 nhưng việc tranh chấp quyền nuôi con giữa hai ngôi sao nổi tiếng Hollywood vẫn kéo dài 8 năm qua.

Hiện tại, 3 trong số 6 người con của cặp đôi đã bước qua tuổi trưởng thành, không cần cha mẹ giám hộ. Cô con gái ruột Shiloh của cặp đôi sẽ tròn 18 tuổi vào tháng 5 tới, cặp sinh đôi một trai một gái là 2 đứa trẻ duy nhất cần giám hộ.

Shiloh muốn chuyển về sống với cha ruột, Brad Pitt, khi cô tròn 18 tuổi (Ảnh: DM).

Sau 8 năm theo đuổi việc kiện tụng, muốn được giành quyền nuôi dưỡng con cùng Angelina Jolie, Brad Pitt đã quyết định buông xuôi. Theo truyền thông quốc tế, tòa sẽ ra phán quyết cuối cùng vào mùa hè năm nay.

Trong số 6 người con của Brad Pitt, Shiloh có vẻ ủng hộ, bênh vực bố. Cô bé không tán đồng với cách đối xử của anh chị em với cha. Cô bé mong muốn hàn gắn gia đình. Theo một nguồn tin thân cận, Shiloh muốn về sống cùng bố khi tròn 18 tuổi. Cô bé có năng khiếu nghệ thuật, có chung đam mê với cha ruột.

Ý định dọn ra sống với cha khi đủ 18 tuổi của Shiloh được cho là động thái chống lại Pax Thiên và những người con nuôi khác của Angelina Jolie. Trái ngược với Shiloh, cậu con nuôi Pax Thiên có thái độ khá nặng nề với Brad Pitt.

Vào Ngày của Cha năm 2020, Pax Thiên đã đăng ảnh Brad Pitt nhận giải Oscar nhờ vai diễn trong Chuyện xưa ở Hollywood và viết: "Chúc mừng ngày của cha. Hết lần này đến lần khác, cha chỉ chứng minh mình là người bố tồi tệ và đáng khinh".

Trái với em gái Shiloh, Pax Thiên không có nhiều thiện cảm dành cho cha (Ảnh: News).

Pax Thiên còn nói thêm rằng, Brad Pitt biến cuộc sống của mẹ, các em anh thành địa ngục, và "sự thật về người cha tồi tệ sẽ được đưa ra ánh sáng". Những ngôn từ của Pax Thiên khiến Brad Pitt suy sụp. Theo Page Six, đây chính là lý do khiến tài tử từ bỏ giành quyền nuôi con với vợ cũ.

18 năm trước, Pax Thiên từng sống 3 năm trong một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở TPHCM, trước khi được cặp sao nổi tiếng thế giới nhận làm con nuôi.

Khi mới tới Mỹ, cậu bé từng rất hoảng sợ, bị xem là thành viên "ẩn dật" nhất trong 6 người con của nhà Jolie-Pitt. Cậu chỉ xuất hiện trên đường phố khi cần ra ngoài cùng với mẹ và các em. Pax Thiên cũng không vui vẻ khi gặp giới săn ảnh.

Dù có tính cách hướng nội, ưa trầm lắng và kín đáo, nhưng kể từ khi cha mẹ nuôi chia tay, Pax Thiên chứng tỏ mình đã trưởng thành, để mẹ và các em có thể tựa vào khi cần. Cậu xuất hiện bên mẹ nhiều hơn, tỏ ra bình tĩnh, tự tin hơn dù biết thợ săn ảnh đang đeo bám.

Hiện, Pax Thiên đã 20 tuổi, ra dáng một cậu thanh niên với vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ. Khi anh cả Maddox đi du học Hàn Quốc, Pax Thiên trở thành chỗ dựa cho mẹ. Cuộc sống và công việc của cậu phần lớn xoay quanh mẹ nuôi Angelina Jolie.

Sau khi cha mẹ ly hôn, Pax Thiên đứng về phía mẹ, từng công khai chỉ trích cha (Ảnh: JJ).

Pax Thiên cũng từng làm trợ lý trong các dự án điện ảnh của mẹ. Năm 2017, cậu giúp ê-kíp chụp lại các cảnh quay và hoạt động hậu trường trên phim trường First They Killed My Father.

Khi Angelina Jolie làm đạo diễn phim Without Blood, Pax Thiên được giao nhiệm vụ trợ lý cho mẹ. Năm 2023, Pax tiếp tục xuất hiện trên phim trường Maria. Đây là dự án phim mới nhất mà Angelina tham gia với vai trò nữ chính.

Theo Angelina, Pax Thiên cùng Zahara tích cực tham gia vào quá trình xây dựng hãng thời trang mới của cô - Atelier Jolie. Pax nghiên cứu cách thiết kế để trang trí văn phòng, Angelina Jolie và Zahara tìm địa điểm.

Pax Thiên là trợ lý trong công việc của mẹ, xuất hiện thường xuyên bên cô trong những năm qua (Ảnh: Getty Images).

Cách đây không lâu, Pax Thiên cùng mẹ và em gái có mặt trong buổi chụp hình cho tạp chí Vogue. Ở hậu trường, chàng trai gốc Việt cầm máy ảnh, tự chụp những bức hình riêng. Cậu cũng là người thực hiện video buổi chụp hình cho tạp chí Vogue.

Bên cạnh việc hỗ trợ mẹ, Pax Thiên còn theo đuổi công việc sáng tạo nghệ thuật thị giác truyền thông hỗn hợp và truyền thông số, với nghệ danh Embtto. Các tác phẩm của cậu đi theo trường phái trừu tượng, được tạo nên từ nhiều phương tiện hoặc chất liệu.

Trước thông tin cho rằng Shiloh muốn hàn gắn và chuyển về sống với Brad Pitt khi tròn 18 tuổi, Pax Thiên chưa lên tiếng bình luận. Cậu cũng chưa xuất hiện trước truyền thông.

Lần gần đây nhất, cậu con nuôi của Brad Pitt và Angelina Jolie lọt vào ống kính của giới săn tin là vào tháng 1/2024, khi cậu đạp xe đi dạo, uống nước trên đường phố Los Angeles (Mỹ).