OSAD từng sợ bị nói "ăn may", hé lộ lý do không tham gia các show Anh trai

“Trước đây, tôi bị áp lực và lo lắng, sợ những lời nhận xét từ người khác. Tôi từng để ý xem mọi người nói gì về âm nhạc của mình. Chính điều đó khiến âm nhạc của tôi bị gò bó và giới hạn bản thân.

Trong quá trình làm nghề và trưởng thành, tôi nhận ra khi mình nhìn mọi thứ theo góc độ nghệ thuật thì không có gì là sai hay đúng, đơn giản là cảm xúc của mình như thế nào và khán giả đón nhận nó ra sao thôi”, OSAD nói.

OSAD chia sẻ về những trăn trở trong 7 năm làm nghề (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi tại sao không tham gia các chương trình truyền hình thực tế đình đám như Anh trai say hi hay Anh trai vượt ngàn chông gai, dù có đầy đủ kỹ năng ca hát, sáng tác, sản xuất âm nhạc, vũ đạo, OSAD phản hồi: “Chuyện này bắt nguồn từ việc tôi cũng hơi cứng đầu. Tôi luôn trăn trở rằng mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng "ăn may", chỉ nhờ bài Người âm phủ mà vụt lên.

Tôi muốn nếu như bây giờ mình là một nghệ sĩ mới, không có bệ phóng hay công ty lớn nào đứng phía sau để hỗ trợ, thì liệu chỉ với đam mê và khả năng của mình, tôi có thể làm được không? Đó là điều tôi vẫn suy nghĩ và muốn chứng minh nếu mình có đủ quyết tâm, đam mê và kiên định với con đường đã chọn thì mình sẽ làm được".

OSAD trình diễn máu lửa trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

OSAD thừa nhận, anh từng có thời gian loay hoay tự mình làm nhạc. Sau 7 năm hoạt động nghệ thuật, mới đây, anh chính thức ra mắt album đầu tay mang tên O_O, kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc onionn. (tên thật là Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, SN 1993).

15 sáng tác trong album xoay quanh hành trình trưởng thành của OSAD, từ một chàng trai tinh nghịch, hài hước và có chút bất cần của tuổi trẻ đến những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống. OSAD đã dùng chính câu chuyện của mình để gửi gắm lời nhắn nhủ đến những bạn trẻ đang theo đuổi đam mê.

Ca sĩ tâm sự: “Tôi biết nhiều người không đánh giá cao tôi, cho rằng tôi không có gì đặc biệt. Tôi muốn làm album này để chứng minh, những điều đặc biệt có thể được tạo nên bởi những người bình thường.

Tôi và onionn. đều cảm thấy mình rất bình thường, không có gì đặc biệt. Chúng tôi cũng ngồi trà đá hàng ngày để nói với nhau về những ước mơ to lớn. Tôi mong rằng, album này có thể truyền thông điệp tới mọi người rằng đôi khi, chúng ta cảm thấy mình không có gì đặc biệt và không có gì hơn người khác, nhưng đừng để điều đó giữ chân mình lại, giữ không cho mình làm những điều đặc biệt”.

Ngày 14/10, nam rapper tổ chức buổi trình diễn các ca khúc mới trong album. Sự kiện có sự xuất hiện của các nghệ sĩ: Will, Pháo, Lyhan, GiGi Hương Giang, Emma, Hoàng Tôn, Đỗ Hoàng Dương…

