Hé lộ về những bữa tiệc được xem là huyền thoại tại Hollywood của Diddy

Các bữa tiệc của Diddy (Sean Combs) được tổ chức thường niên từ năm 1998 đến năm 2009. Thời gian đầu, các bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự riêng của Sean Combs ở Hamptons, New York (Mỹ) trước khi chuyển đến các địa điểm độc quyền ở Beverly Hills (Mỹ) hoặc St Tropez ở Pháp.

Các bữa tiệc trắng của Diddy thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng có quan hệ với "ông trùm nhạc rap", các doanh nhân, những người hiếu kỳ, những phóng viên…

Paris Hilton, Kim Kardashian từng là khách mời trong tiệc trắng của Diddy (Ảnh: Getty Images).

Người dự tiệc bắt buộc phải thực hiện quy định nghiêm ngặt của chủ nhân. Diddy yêu cầu khách mời phải mặc toàn đồ trắng, với đồ trang trí tiệc cũng phù hợp với chủ đề màu trắng.

Diddy từng chia sẻ với MC Oprah Winfrey trong cuộc trò chuyện vào năm 2006, ngôi sao nhạc rap yêu cầu khách mời diện đồ trắng vì muốn "xóa bỏ hình ảnh của mọi người và đưa tất cả chúng ta vào cùng một màu sắc và cùng một đẳng cấp".

Bữa tiệc trắng đầu tiên diễn ra vào tháng 9/1998, nhưng các lần tổ chức tiếp theo diễn ra vào ngày 4/7 hoặc các ngày khác. Bữa tiệc trắng đầu tiên của Diddy được cho là đã mời 200 người gồm các ca sĩ nhạc rap, diễn viên và người nổi tiếng.

Chia sẻ về bữa tiệc trắng đầu tiên tại gia, Diddy từng tự hào nói: "Tôi đã có sự kết hợp điên rồ nhất về khách mời: một số chàng trai của tôi từ Harlem, Leonardo DiCaprio sau khi anh ấy vừa hoàn thành ghi hình bộ phim Titanic. Tôi đã có những người nổi tiếng ở đó và họ hàng từ miền Nam. Có 200 người ngồi ở đây, chỉ để nấu ăn ngoài trời".

Bữa tiệc trắng cuối cùng được tổ chức vào ngày 4/7/2009. Sự kiện do Ashton Kutcher đồng tổ chức và được giới thiệu góp phần nâng cao nhận thức về tổ chức từ thiện Malaria No More.

Sự kiện diễn ra tại Beverly Hills (Mỹ) có sự tham gia của tài tử Ashton Kutcher, nữ diễn viên Demi Moore (vợ Ashton Kutcher khi đó), diễn viên Khloe Kardashian, ca sĩ Nicole Scherzinger và nhiều người khác.

Sean Combs và người tình đã mất Kim Porter để hai con gái nhỏ tham dự tiệc trắng tại gia (Ảnh: Elle).

Tom Swoope, một khách mời của tiệc trắng, bật mí rằng, bữa tiệc của "ông trùm nhạc rap" có nhiều cấp độ cửa vào khác nhau. Khách vào cửa nào phải tuân thủ quy định hoạt động trong khu vực đó. Sau một giờ nhất định, trẻ em được yêu cầu về nhà.

Trong một clip ghi tại một bữa tiệc trắng của Diddy, ngôi sao nhạc rap phát biểu từ ban công nhà mình: "Chúng tôi đã cho tất cả các bạn ăn. Chúng tôi đã cho các bạn đồ uống. Bây giờ là lúc tận hưởng cuộc sống. Trẻ em còn một giờ nữa vì sự kiện này sẽ trở thành thứ mà khi trưởng thành, đó là thứ mà các bạn muốn hướng tới. Hãy tận hưởng đi".

Selma Fonseca, một phóng viên ảnh giải trí của Mỹ, từng có mặt trong bữa tiệc tại biệt thự trong khu dân cư Bel Air (Los Angeles, Mỹ) của Diddy. Cô kể với The New York Post, bầu không khí bữa tiệc thay đổi khi trời về tối.

"Nó không giống như lễ trao giải Oscar, nơi mọi người nhận giải thưởng. Nó chỉ để vui thôi. Nó không phải là một bữa tiệc Hollywood điển hình. Khi trời trở nên tối hơn, mọi người trở nên nhạy cảm hơn. Có những người hôn nhau. Ví dụ Chris Brown đang hôn Amber Rose", nữ phóng viên Selma Fonseca nhớ lại.

Tiệc trắng của "ông trùm" Diddy thu hút truyền thông quốc tế (Ảnh: Getty Images).

Theo tờ Page Six, từ năm 1998 đến năm 2009, hơn 1.000 nghệ sĩ tại Hollywood đã đến dự các bữa tiệc của Diddy. Danh sách ngôi sao nổi tiếng từng xuất hiện tại các bữa tiệc của nam rapper có thể kể đến Paris Hilton, Nick Carter, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Jay Z, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Beyoncé, Howard Stern, Kelly Osbourne, Beth Ostrosky, Kim Porter, Tommy Lee, Ashley Olsen, Rachel Zoe, Nicole Scherzinger, Nick Cannon, Ashton Kutcher, Demi Moore, Mel B và Stephen Belafonte,...

Thời điểm đó, được tham dự các bữa tiệc của Diddy là niềm vui với các diễn viên, ca sĩ, người mẫu và rất nhiều người nổi tiếng. Các bữa tiệc của Diddy từng được xem như địa điểm gặp gỡ những nhân vật tiếng tăm trong ngành giải trí.

Tiểu thư nhà tài phiệt Paris Hilton, một khách mời của tiệc trắng, nhớ lại: "Tôi nhớ bữa tiệc đầu tiên Sean Combs tổ chức tại Hamptons. Nó mang tính biểu tượng và mọi người đều có mặt ở đó".

Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, những nghệ sĩ tham gia các bữa tiệc trắng của Diddy không đồng nghĩa với việc họ liên quan đến những bê bối của nam rapper. Việc xuất hiện trong những bức ảnh tiệc tùng của Diddy đang ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống của các nghệ sĩ.

Hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố bằng chứng cho thấy bất kỳ người nổi tiếng nào tham gia vào các vụ việc sử dụng ma túy hay có hành vi tấn công, lạm dụng tình dục khi tham dự các sự kiện do Diddy tổ chức.

Bữa tiệc trắng trở nên nhạy cảm và vắng hơn khi về tối (Ảnh: Getty Images).

Sean Combs (nghệ danh là Diddy) thành lập hãng thu âm Bad Boy vào năm 1993, góp phần đưa âm nhạc hip-hop trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Nam rapper có nhiều nghệ danh khác như Puff Daddy và P Diddy, từng ký hợp đồng và hợp tác sản xuất âm nhạc với các tên tuổi như Usher, Lil 'Kim, TLC, Mariah Carey và Boyz II Men.

Nam rapper 54 tuổi từng đoạt 3 giải Grammy và có ảnh hưởng lớn với âm nhạc thế giới. Trong nhiều năm, Diddy tích lũy được khối tài sản lớn, đặc biệt là nhờ vào kinh doanh rượu. Theo Forbes, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng 1 tỷ USD vào năm 2022.

Ngày 16/9, Sean Combs bị bắt tại New York (Mỹ). "Ông trùm nhạc rap" vướng cáo buộc xâm hại tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 17/9.

Cục Điều tra An ninh Mỹ cho biết, Diddy và tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Ngoài ra, Diddy vướng nghi vấn bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Vụ bê bối của ngôi sao nhạc rap gây rúng động dư luận toàn cầu và chỉ trong một tuần qua, nhiều nạn nhân của Diddy cũng lần lượt lên tiếng. "Ông trùm nhạc rap" bị từ chối tại ngoại và đang bị giam tại một nhà tù ở New York (Mỹ), chờ ngày xét xử tiếp theo.