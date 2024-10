"Ông trùm" Diddy không từ bỏ việc xin tại ngoại, bị điều tra thêm tội mới

Trong lúc nhóm luật sư đại diện cho Sean Combs (nghệ danh Diddy) đệ đơn kháng cáo lần ba với mong muốn thân chủ được tại ngoại, thêm nhiều người lên tiếng tố ngôi sao nổi tiếng quấy rối và xâm hại tình dục. Vụ việc vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Hiện, cơ quan công tố đang phân tích dữ liệu từ gần 100 thiết bị tịch thu từ dinh thự của Diddy. Theo đó, một công tố viên khẳng định, ngôi sao 54 tuổi có khả năng bị điều tra cáo buộc sử dụng ma túy và vũ khí trái phép dựa trên những tang vật mà Bộ An ninh Nội địa Mỹ thu được.

Diddy có nguy cơ bị điều tra thêm tội tàng trữ vũ khí, sử dụng và tàng trữ ma túy (Ảnh: Getty Images).

Cơ quan điều tra đã tìm thấy 3 khẩu súng trường, 2 băng đạn với tổng 29 viên đạn cỡ lớn được đặt trong tủ quần áo ở biệt thự của Diddy.

Khi Diddy bị bắt ở khách sạn Manhattan (Mỹ) vào giữa tháng 9, các đặc vụ phát hiện trong phòng nam rapper có những túi bột màu hồng, trông rất giống với tang vật mà họ đã tịch thu trước đó. Chất bột này có kết quả xét nghiệm dương tính với thuốc lắc và các loại ma túy.

Những đơn kiện gần đây tố Diddy cung cấp các loại thuốc gây nghiện được dùng để gây mê các nạn nhân, khiến họ trở nên ngoan ngoãn phục tùng.

Trong đơn khiếu nại ngày 16/10, một người ẩn danh cáo buộc Diddy tẩm thuốc gây nghiện vào dầu em bé để massage cho nạn nhân trước khi thực hiện các hành vi bạo lực tình dục. Hồ sơ vụ án còn ghi Diddy pha chất gây nghiện vào thức uống có cồn được phục vụ tại các bữa tiệc trắng.

Người này tiết lộ, anh bị xâm hại tình dục khi mới 16 tuổi. Anh còn công bố ảnh chụp chung của 2 người tại bữa tiệc trắng nổi tiếng của Diddy.

Nạn nhân kể lại, anh nhận được lời mời dự tiệc của Diddy với lời hứa được gặp gỡ những nhân vật chủ chốt trong làng giải trí. "Tôi đã nghĩ, đó là cơ hội lớn để tôi bước chân vào làng âm nhạc thế giới", anh nói.

Theo luật sư Tony Buzbee, người đại diện cho 120 nạn nhân đâm đơn kiện Diddy, ngôi sao nổi tiếng luôn dùng các cơ hội làm việc, sự nổi tiếng làm mồi nhử các nạn nhân.

Selma Fonseca, người thừa nhận đã tham dự ít nhất 5 bữa tiệc do ông trùm nhạc hip-hop tổ chức, tiết lộ tiệc của Diddy phục vụ khách mời đồ ăn, thức uống ngon nhất. Anh cũng cho biết, việc nhìn thấy phụ nữ ăn mặc gợi cảm ngay trước mắt là điều hết sức bình thường tại các bữa tiệc của "ông trùm nhạc rap".

Các bữa tiệc trắng được tổ chức tại dinh thự East Hampton, New York hoặc ở Beverly Hills. Hiện, những gì diễn ra sau cánh cửa đóng kín của dinh thự Diddy trong hàng chục năm qua vẫn khiến nhiều người tò mò.

Theo Business Insider, quy mô vụ án được mở rộng khi bản cáo trạng mới hoặc cáo trạng bổ sung nêu tên những bị cáo liên quan đến tội tống tiền của Diddy.

Hình ảnh Diddy tại một bữa tiệc trắng do nam rapper tổ chức (Ảnh: Getty Images).

Hình ảnh phụ nữ mặc gợi cảm tại bữa tiệc trong dinh thự của Diddy (Ảnh: Getty Images).

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. "Ông trùm nhạc rap" bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục như môi giới mại dâm, tống tiền, cưỡng hiếp.

Chỉ trong vòng một tháng, hàng trăm người nhận là nạn nhân của Diddy đã lên tiếng tố cáo, làm đơn kiện Diddy lên tòa án. Nhiều người trong số họ xác nhận bị xâm hại tình dục ở tuổi vị thành niên.

Trước đó, nữ ca sĩ Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

Theo cáo trạng do Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ công bố, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Diddy kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính. Nam rapper còn sử dụng các biện pháp cưỡng chế khác: Theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện,...

Tính tới ngày 19/10, hơn 120 nạn nhân lên tiếng nhưng Diddy vẫn chối tội. Nam ca sĩ sẵn sàng chi 50 triệu USD để được tại ngoại nhưng bị từ chối 3 lần. Phiên tòa xét xử Diddy dự kiến tiếp tục diễn ra vào ngày 5/5/2025.

Theo dự kiến, Sean Combs sẽ hầu tòa tiếp vào tháng 5 năm sau (Ảnh: Getty Images).

Ngày 17/10, Diddy bất ngờ có bài đăng trên trang cá nhân, được cho là thực hiện từ nhà tù. Ngôi sao 54 tuổi gửi lời chúc mừng sinh nhật cô con gái 2 tuổi, kết quả mối quan hệ giữa Diddy và người tình Dana Tran.

Diddy đăng ảnh chụp cùng con gái kèm lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của cha. Cha yêu con". Theo quy định của nhà tù, Diddy được phép sử dụng 1 tiếng/tuần để gặp gỡ người thân.

Sean Combs (nghệ danh Diddy) thành lập hãng thu âm Bad Boy vào năm 1993, góp phần đưa âm nhạc hip-hop trở nên nổi tiếng toàn cầu. Nam rapper có nhiều nghệ danh khác như Puff Daddy và P Diddy, từng ký hợp đồng và hợp tác sản xuất âm nhạc với các tên tuổi như Usher, Lil 'Kim, TLC, Mariah Carey và Boyz II Men.

Nam rapper từng đoạt 3 giải Grammy và có ảnh hưởng lớn với âm nhạc thế giới. Trong nhiều năm, Diddy tích lũy được khối tài sản lớn, đặc biệt là nhờ vào kinh doanh rượu. Theo Forbes, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng 1 tỷ USD vào năm 2022.