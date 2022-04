Ông bầu siêu giàu Simon Cowell dừng tiêm Botox vì thấy mặt biến dạng

Simon Cowell là nhà sản xuất, giám khảo và doanh nhân nổi tiếng của làng giải trí xứ sương mù. Ông sở hữu khối tài sản ước chừng hơn 500 triệu USD và là một trong những ông bầu giàu nhất nước Anh. Simon Cowell làm giám khảo cho hàng loạt cuộc thi tìm kiếm tài năng truyền hình Anh như Pop Idol (2001 - 2003), The X Factor Anh và Britain's Got Talent cũng như các cuộc thi tìm kiếm tài năng truyền hình Mỹ như American Idol, The X Factor Mỹ và America's Got Talent.

Simon Cowell đẹp đôi bên bạn gái kém 18 tuổi (Video: C FourYou).

Ông bầu 63 tuổi nổi tiếng là người rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Gần đây Simon Cowell đã gây choáng khi giảm hàng chục kg để có thân hình thon gọn hơn và Simon Cowell cũng thừa nhận từng tiêm Botox để trẻ hóa gương mặt nhưng nhận ra rằng mình đã tiêm Botox quá đà.

Trả lời phỏng vấn tờ The Sun, Simon Cowell cho biết, ông quyết định dừng việc tiêm Botox vì vẻ ngoài kỳ lạ của ông khiến cậu con trai Eric, 8 tuổi sợ hãi. Trước đó, hình ảnh của Simon Cowell có nhiều thay đổi kể từ năm 2016.

Simon Cowell nói: "Có một giai đoạn mà tất cả mọi người đều tiêm chất này, chất kia vào mặt. Gần đây tôi đã nhìn thấy một bức ảnh cũ của tôi và tôi thậm chí suýt không nhận ra chính mình. Tôi quyết định dừng tiêm Botox khi con trai Eric nhận thấy sự thay đổi của tôi. Cậu bé bị sợ hãi. Thế là quá đủ rồi. Hiện tại gương mặt tôi là hoàn toàn tự nhiên".

Simon Cowell với gương mặt khác lạ vào năm 2019 (Ảnh: Film Magic).

Không chỉ tự tin nói không với Botox, Simon còn cho biết, ông chăm chỉ tập thể dục với huấn luyện viên và hiện tại, thể trạng, dáng vóc của ông đang rất ổn. "Tôi cảm thấy tốt hơn trước. Tôi từng bị tai nạn xe đạp và tôi đã có một huấn luyện viên giúp tôi vượt qua nó, nếu không, cơ thể tôi sẽ không bao giờ được chữa lành đúng cách".

Simon Cowell giảm hàng chục kg nhờ chăm chỉ tập thể dục và ăn kiêng. Ông cho biết, ông cố gắng đi bộ khoảng 65 km mỗi tuần và ngoài ra ông cũng sống và làm việc khoa học hơn. "Tôi đã sắp xếp lại lịch làm việc của mình để đảm bảo chỉ bắt đầu các cuộc họp kinh doanh sau 9 giờ sáng chứ không tổ chức họp quá sớm như trước đây", Simon nói.

Simon Cowell còn gây bất ngờ khi tiết lộ rằng ông có thói quen ăn súp đậu với bánh mì trước khi đến nhà hàng cùng bạn gái Lauren Silverman bởi nhiều khi tại nhà hàng, ông sẽ không ăn gì. Simon thừa nhận rằng gần đây ông đã phát triển thói quen không ăn ở nơi công cộng bởi bản thân ông cũng không thích bất cứ món nào trong thực đơn.

Simon Cowell phủ nhận tin đồn phẫu thuật giảm cân, ông nói với tờ The Sun rằng: "Tôi không phải là người ăn nhiều vì tôi cũng không thích ăn nhiều. Tôi thích uống bia hơn là ăn. Đôi khi, trước khi chúng tôi đi ăn tối, tôi ăn đậu với bánh mì ở nhà và sau đó tôi không ăn gì tại nhà hàng. Tôi cũng sợ những bữa tiệc hoặc đám cưới vì đồ ăn ở đó rất khủng khiếp. Tôi thích tuân thủ một chế độ ăn kiêng khoa học".

Simon Cowell và bạn gái Lauren Silverman (Ảnh: Wire Image).

Trả lời phỏng vấn gần đây, Simon Cowell cho biết, ở tuổi 63, ông cảm thấy mình không thể tiếp tục đi hẹn hò được nữa và ông đã thay đổi suy nghĩ của mình về hôn nhân sau khi gắn bó với bạn gái hiện tại Lauren Silverman.

Ông trùm âm nhạc cho biết ông quyết định cầu hôn người bạn gái lâu năm vào tháng 1/2022 sau khi ông và bạn gái chung sống và gắn bó hơn trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành.

Simon Cowell mô tả đại dịch Covid-19 là thời điểm "tạo nên hoặc làm tan vỡ" các mối quan hệ và cho biết, thời gian giãn cách xã hội, ông và Lauren xích lại gần nhau hơn và họ nhận ra rằng mối quan hệ của họ thực sự tốt như thế nào và ở bên nhau họ hạnh phúc, vui vẻ ra sao.

Simon Cowell và Lauren Silverman đưa con trai nhỏ đi ăn tối (Video: Buzzipper).

Simon chưa từng kết hôn trong quá khứ và giờ đây ông nói với tờ The Sun rằng: "Tôi không thể nghĩ mình lại đi hẹn hò với ai nữa. Ý tưởng hẹn hò bây giờ là quá kỳ lạ". Simon từng không tin vào hôn nhân nhưng ông đã thay đổi quan điểm của mình sau khi yêu Lauren.

Giám khảo Britain's Got Talent tiết lộ một lý do khác khiến ông quyết định cầu hôn bạn gái xinh đẹp bởi ông cảm thấy đó là điều đúng đắn và nên làm cho cậu con trai 8 tuổi của họ. "Đối với Eric, khi cậu nhóc lớn hơn, cậu nhóc sẽ hỏi ngày càng nhiều về cha mẹ của mình và tôi nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm cho cậu bé", Simon chia sẻ.