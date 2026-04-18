Ở tuổi 56, biểu tượng gợi cảm gốc Việt mong có con với chồng kém 12 tuổi

Trong một chương trình gần đây, Chung Lệ Đề không giấu được xúc động khi nói về mong ước này. Cô chia sẻ: “Ba cô con gái đều là báu vật, nhưng tôi vẫn muốn có cơ hội cùng chồng nuôi dưỡng một sinh linh mới”. Với nữ diễn viên, đó không chỉ là mong muốn cá nhân mà còn là cách để vun đắp trọn vẹn hơn cho tổ ấm hiện tại.

Chung Lệ Đề và người chồng kém 12 tuổi, Trương Luân Thạc (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, Trương Luân Thạc - chồng hiện tại của Chung Lệ Đề - lại có quan điểm thận trọng hơn. Nam diễn viên cho rằng yếu tố tuổi tác và sức khỏe của vợ cần được đặt lên hàng đầu. Anh gợi ý việc nhận con nuôi như một lựa chọn phù hợp, đồng thời khẳng định: "Chỉ cần đó là đứa trẻ được cả hai yêu thương thì vẫn là gia đình trọn vẹn".

Chia sẻ của Trương Luân Thạc nhận được nhiều sự đồng tình từ công chúng. Trên thực tế, đây không phải lần đầu Chung Lệ Đề bày tỏ mong muốn sinh thêm con. Trước đó vài năm, cô từng tiết lộ đã thay đổi chế độ sinh hoạt, chú trọng dinh dưỡng và tìm đến sự hỗ trợ y tế với hy vọng có thể mang thai lần nữa.

Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc bén duyên sau khi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế vào năm 2015. Bất chấp khoảng cách 12 tuổi, họ quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2016. Mối quan hệ này từng thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, nhưng cả hai vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Mỹ nhân 56 tuổi Chung Lệ Đề vẫn rất xinh đẹp và gợi cảm (Ảnh: Sina).

Điểm đáng chú ý trong cuộc hôn nhân này là sự gắn bó của Trương Luân Thạc với các con riêng của vợ. Chung Lệ Đề từng trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 3 con gái. Sau ly hôn, cô là người trực tiếp nuôi dưỡng các con. Chính sự chân thành và tình cảm mà Trương Luân Thạc dành cho các bé đã giúp anh chiếm được niềm tin của nữ diễn viên.

Gia đình hiện tại của Chung Lệ Đề sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Mối quan hệ giữa các con gái và cha dượng được đánh giá là hòa thuận. Một trong hai con gái nhỏ của cô từng tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? cùng Trương Luân Thạc, cho thấy sự gắn kết tự nhiên giữa họ.

Chia sẻ với công chúng, Trương Luân Thạc cũng nhiều lần nhắc về vai trò làm cha. Anh từng viết trong dịp Ngày của Cha rằng việc thấu hiểu trách nhiệm của một người cha không hề dễ dàng, nhưng bản thân luôn nỗ lực để trở thành chỗ dựa tốt cho các con.

Chung Lệ Đề tâm sự, ở bên người chồng kém 12 tuổi, cô luôn cảm thấy trẻ trung và được cưng chiều (Ảnh: Weibo).

Dù hơn chồng 12 tuổi, Chung Lệ Đề cho biết khoảng cách tuổi tác không tạo ra rào cản trong đời sống hôn nhân. Nữ diễn viên chia sẻ, cô luôn giữ được tâm hồn trẻ trung, trong khi Trương Luân Thạc lại có tính cách chín chắn, điềm đạm.

“Có lẽ vì anh ấy suy nghĩ già dặn hơn tuổi. Ở nhà, anh ấy giống như một "ông chú", chuyện gì cũng biết và luôn khiến tôi yên tâm”, cô nói về bạn đời.

Chung Lệ Đề cho biết cuộc sống bên chồng mang lại cho cô cảm giác vui vẻ, thoải mái. Nữ diễn viên ví von rằng, 365 ngày trong năm đối với cô đều giống như “Ngày Quốc tế Thiếu nhi”, khi được tự do làm những điều mình yêu thích. Cô có sở thích trải nghiệm các hoạt động mới, từ thể thao mạo hiểm đến du lịch, ẩm thực, và luôn nhận được sự ủng hộ từ chồng.

Theo nữ diễn viên, chính sự chiều chuộng và đồng hành của Trương Luân Thạc đã giúp cuộc sống gia đình trở nên phong phú, nhiều màu sắc hơn. “Tôi không muốn khi rời khỏi thế giới này mà cảm thấy mình chưa sống trọn vẹn, chưa làm những điều bản thân khao khát”, cô bày tỏ.

Sau 10 năm chung sống, Chung Lệ Đề cũng gửi lời cảm ơn tới chồng vì đã cùng cô chăm sóc và nuôi dạy các con. Trong mắt các con gái, Trương Luân Thạc là một người cha mẫu mực. Anh không chỉ đảm nhận việc bếp núc, sửa chữa đồ đạc trong nhà mà còn thường xuyên tạo không khí vui vẻ bằng sự hài hước, giúp gia đình luôn tràn ngập tiếng cười.

Sinh năm 1970, Chung Lệ Đề lớn lên tại Canada, có cha là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Cô bắt đầu được chú ý khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Người Hoa Montreal năm 1992, sau đó tiếp tục giành chiến thắng tại Hoa hậu Người Hoa Quốc tế 1993.

Dù chưa thông thạo tiếng Hoa vào thời điểm đó, cô nhanh chóng bước chân vào làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) và gặt hái nhiều thành công.

Chung Lệ Đề bên 3 con gái riêng (Ảnh: Sina).

Với ngoại hình gợi cảm và phong cách cuốn hút, Chung Lệ Đề từng được xem là “biểu tượng gợi cảm” của màn ảnh châu Á trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Cô cũng nhiều lần được các tạp chí bình chọn vào danh sách những phụ nữ quyến rũ nhất khu vực.

Trong đời tư, nữ diễn viên trải qua 2 cuộc hôn nhân trước khi đến với Trương Luân Thạc. Con gái lớn của cô - Yasmine Ross - là kết quả từ cuộc hôn nhân đầu với một doanh nhân người nước ngoài. Sau đó, cô kết hôn với nhạc sĩ Nghiêm Tranh và có thêm 2 con gái trước khi chia tay vào năm 2011.

Hiện tại, Chung Lệ Đề không còn hoạt động điện ảnh sôi nổi như trước mà chuyển hướng sang kinh doanh và tham gia các sự kiện giải trí. Dù vậy, sức hút của cô vẫn được duy trì nhờ hình ảnh quyến rũ cùng chuyện đời tư nhiều dấu ấn.

Theo Sina, mong muốn sinh con ở tuổi 56 của Chung Lệ Đề không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn phản ánh khát khao làm mẹ và xây dựng gia đình trọn vẹn.