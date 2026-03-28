Nữ họa sĩ gốc Việt tìm về "cội nguồn"

Van Guillemin (SN 1994 tại Việt Nam) là họa sĩ đương đại hiện sống và làm việc tại Paris, Pháp. Các tác phẩm của cô kết hợp chủ nghĩa siêu thực châu Âu và chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng Mỹ, được tái hiện qua cảm nhận nghệ thuật hòa quyện giữa văn hóa Pháp và Việt Nam.

Van Guillemin từng có triển lãm tại Pháp, Italy và Dubai. Trong dịp trở về Việt Nam, cô tổ chức triển lãm Origine: Cội nguồn vào ngày 27-29/3 tại Bảo tàng mỹ thuật TPHCM.

Họa sĩ Van Guillemin (phải) chia sẻ về hành trình nghệ thuật tại buổi khai mạc triển lãm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Các tác phẩm không kể một câu chuyện cố định, mà gợi mở nhiều tầng ý niệm, để người xem tự tìm thấy chính mình trong những khoảng trống, những chuyển động mơ hồ giữa ký ức và hiện tại. Đó là hành trình đi ngược vào bên trong, nơi con người tìm lại căn nguyên của chính mình để hiểu, để chấp nhận và để chữa lành.

“Đó là linh hồn tôi mà tôi trao tặng cho bạn, được vẽ bằng sự dịu dàng và ngọn lửa”, Van Guillemin nói.

Tác phẩm mang tên "Sự tái sinh" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Triển lãm gồm 3 phần. Phần đầu mang tên Những lời thì thầm của ký ức, là không gian của sự trở về. Người xem như bước vào miền sâu thẳm của chính mình - nơi tuổi thơ, những cảm xúc đầu đời và khát vọng thuộc về dần được đánh thức. Nữ họa sĩ lý giải “cội nguồn” ở phần này không nằm ở địa lý, mà ở nội tâm - nơi con người bắt đầu nhận ra mình đến từ đâu, và vì sao trái tim mình rung động.

Phần 2 Ánh sáng từ những vết thương là những vết nứt của cảm xúc, những khoảng trống cô đơn hay tổn thương không bị che giấu, mà được chuyển hóa thành ánh sáng. Ở đây, năng lượng nữ tính hiện diện rõ nét: Mềm mại nhưng kiên định, mong manh nhưng bền bỉ. Đó cũng là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam đương đại.

Phần cuối mang tên Giữa hiện diện và vắng bóng mở ra một trạng thái lơ lửng, nơi con người không còn bị ràng buộc bởi quá khứ hay tổn thương, mà đứng giữa hai bờ hiện hữu và hư vô để thấu hiểu bản thân một cách trọn vẹn.

Nữ họa sĩ chia sẻ về các tác phẩm của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Van Guillemin cho biết cô đến với hội họa bắt đầu bằng việc khám phá bản năng, cảm xúc và những điều chưa biết của chính mình. Qua trải nghiệm trong nhiều lĩnh vực, cùng với thực hành liên tục và sáng tạo không ngừng, nữ họa sĩ dần hình thành một phong cách nghệ thuật riêng biệt.

Đó là hành trình khám phá bản thể và những lớp ký ức cá nhân; là sự giao thoa văn hóa giữa Đông và Tây, giữa truyền thống và hiện đại; là năng lượng nữ tính đương đại.