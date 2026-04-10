Nữ diễn viên phim giờ vàng cuốn hút nhờ gu thời trang tinh tế

Diễn viên Thùy Anh xuống phố với trang phục thời thượng, rất kén dáng (Video: Mai Châm).

Sự nghiệp diễn xuất của Thùy Anh (SN 1995) bắt đầu khá sớm, nhanh chóng nổi tiếng với sitcom Bộ tứ 10A8 (năm 14 tuổi). Cô từng ghi dấu bằng vai diễn nặng ký trong phim điện ảnh Đập cánh giữa không trung (năm 18 tuổi).

Thùy Anh còn được công chúng nhớ đến với nhiều vai diễn trong Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu (phim truyền hình giờ vàng VTV) và Gái già lắm chiêu V, Lật mặt 8: Vòng tay nắng (điện ảnh)...

Gần đây, cô thu hút sự chú ý khi góp mặt trong 2 bộ phim chiếu khung giờ vàng đang tạo hiệu ứng khán giả là Không giới hạn (VTV1) và Vì mẹ anh phán chia tay (Vieon).

Nếu như vai Hà Lê trong phim Không giới hạn, Thùy Anh hóa thân thành một cô gái mạnh mẽ, cá tính trong tình yêu thì vai diễn Hoàn Mỹ trong Vì mẹ anh phán chia tay mang màu sắc hoàn toàn trái ngược, yếu đuối hơn. Điểm chung ở cả hai vai diễn là chịu nhiều khó khăn, trắc trở trong tình yêu.

"Tôi thích những vai diễn như vậy. Tôi thích nhân vật có một câu chuyện đặc biệt, trải qua những diễn biến tâm lý có chiều sâu. Đó là lý do tôi chọn 2 vai diễn này. Tuy nhiên, thú thật là khi quay phim, tôi không biết sẽ lên sóng cùng lúc. Điều này khiến tôi may mắn nhận được sự yêu thương của khán giả truyền hình khắp cả nước cùng thời điểm", nữ diễn viên chia sẻ.

Nhờ sự nổi tiếng của 2 phim truyền hình này, hiện tại, Thùy Anh thường xuyên gặp được người hâm mộ khi đang đi dạo phố. Cô vui vẻ nhận những lời đề nghị chụp ảnh chung hoặc ký tặng khán giả.

Xuất hiện trên phố trong loạt hình mới, Thùy Anh lựa chọn phong cách trẻ trung với những thiết kế mang phom dáng “quả bí” - kiểu trang phục đang được giới trẻ yêu thích nhưng khá kén người mặc bởi dễ làm lộ nhược điểm hình thể, đòi hỏi sự tinh tế trong cách phối.

Đây chính là phong cách thời trang thường nhật của nữ diễn viên. Cô yêu thích những trang phục ít họa tiết nhưng có phom dáng tôn lên nét nữ tính, thời thượng.

Ở bộ đồ đầu tiên, nữ diễn viên phối áo sát nách dáng ôm màu đen với chân váy quả bí ngắn màu trắng, tạo nên tương phản thị giác rõ rệt giữa hai tông màu cơ bản. Phần áo được cắt may gọn, ôm thân giúp “neo” lại tổng thể, tránh cảm giác phần váy bồng phía dưới làm mất tỷ lệ cơ thể.

Cô chọn túi đeo chéo dáng hộp nhỏ với chi tiết khóa kim loại, dây xích mảnh tạo điểm nhấn tinh tế, đồng thời giữ cho set đồ không bị đơn điệu.

Giày cao gót mũi nhọn, quai mảnh giúp kéo dài đôi chân, trung hòa độ phồng của váy. Phụ kiện được tiết chế tối đa với vòng tay bản nhỏ, tạo cảm giác thanh thoát thay vì quá nhiều chi tiết.

Với trang phục thứ 2, Thùy Anh chọn váy trắng liền thân dáng quả bí, phần cổ yếm và thân váy xếp nếp nhẹ. Thiết kế này đòi hỏi sự cân bằng giữa độ bồng và độ rủ của chất liệu, nếu không dễ tạo cảm giác nặng nề.

Nữ diễn viên xử lý bằng cách giữ bảng màu đơn sắc, hạn chế phụ kiện, chỉ sử dụng túi đeo chéo nhỏ và trang sức tối giản để giữ sự tinh khiết cho tổng thể.

Điểm đáng chú ý là cách cô chọn phom váy có độ ôm nhẹ ở phần eo trước khi bung xuống, giúp tôn đường cong thay vì làm “nuốt dáng”, một rủi ro phổ biến với kiểu áo này.

Về trang điểm và kiểu tóc, Thùy Anh theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, thiên về tông cam đào và hồng đất, tập trung vào làn da căng bóng, lớp nền mỏng và hiệu ứng má ửng hồng tự nhiên.

Phần mắt được xử lý tối giản với eyeliner (kẻ mắt) mảnh và mascara (chuốt mi) nhẹ, giữ tổng thể trong trẻo, phù hợp với định hướng trẻ trung. Kiểu tóc uốn sóng lơi, rẽ ngôi lệch, kết hợp kẹp nơ nhỏ tạo điểm nhấn mang hơi hướng nữ tính, giúp cân bằng với các thiết kế trang phục vốn có cấu trúc rõ ràng.

Ở độ tuổi 30, Thùy Anh vẫn đảm nhận được những vai diễn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, đồng thời duy trì hình ảnh tươi tắn ngoài đời. Với vai diễn Hoàn Mỹ, cô có những cảnh quay nhân vật khi mới 17 tuổi. Đây là một thách thức đối với các nữ diễn viên, tuy nhiên, Thùy Anh đã nhập vai một cách thuyết phục.

Trước nhận xét của khán giả rằng, cô ngày càng trẻ trung hơn so với thời mới tốt nghiệp, nữ diễn viên cho biết sự thay đổi đến từ cả tư duy lẫn cách chăm sóc bản thân.

“Một phần là nhờ tôi luôn giữ tư duy thoải mái, phần khác là vì phụ nữ ai cũng muốn mình trẻ đẹp hơn. Ngày còn nhỏ tuổi, tôi có sở thích mặc đồ của mẹ để trông người lớn và gợi cảm, còn bây giờ tôi lại chuộng phong cách trẻ trung, khiến người khác không đoán được tuổi của mình”, cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, Thùy Anh sử dụng các phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật để duy trì độ căng của da và giúp gương mặt thon gọn hơn. Cô cũng giữ thói quen mát-xa mặt hàng ngày và đeo đai nâng cơ mỗi tối.

Theo nữ diễn viên, việc giữ gìn nhan sắc đòi hỏi sự đầu tư lâu dài về cả thời gian lẫn chi phí. Đó cũng là cách cô trân trọng bản thân.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam