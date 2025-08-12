NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam: "Mong áo dài sớm được công nhận là di sản"

Mới đây, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam chính thức ra mắt ở Hà Nội, quy tụ đông đảo nghệ nhân, nhà thiết kế, nhà nghiên cứu và những người yêu tà áo dài từ khắp mọi miền.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam - cho biết, sự ra đời của hiệp hội đã hiện thực hóa khát vọng lâu dài của những người yêu và làm nghề về áo dài. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn, tôn vinh và quảng bá di sản áo dài - biểu tượng văn hóa truyền thống Việt Nam.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam là Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Chúng tôi luôn mong muốn áo dài trở thành quốc phục và xa hơn là được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Để làm được điều đó, cần một tổ chức đủ tầm để đại diện, kết nối và dẫn dắt", NTK chia sẻ.

Với bản thân NTK, anh có tình yêu, sự tâm huyết với tà áo dài truyền thống trong suốt 3 thập kỷ sự nghiệp. Anh từng cùng cộng sự mang áo dài đến nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật, Pháp, Hàn Quốc, Malaysia… đồng thời phối hợp với các đại sứ quán tổ chức nhiều sự kiện trong nước.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cho biết, thời gian tới hiệp hội sẽ có những hoạt động giúp áo dài Việt Nam có tiếng nói chính danh, được quảng bá sâu rộng hơn, tạo cơ hội kết nối với các hiệp hội làng nghề, thời trang, thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế.

Trong nhiệm kỳ này, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cũng sẽ cùng các thành viên trong hiệp hội xây dựng kho tư liệu áo dài đầy đủ và chuẩn mực để di sản sống mãi với các thế hệ mai sau.

"Khi mọi người cùng chung tay, tôi tin áo dài sẽ sớm được công nhận là quốc phục và trở thành di sản văn hoá thế giới", NTK bày tỏ.