NSƯT Kim Tử Long: “Tôi tự tin mình đóng phim có chất điện ảnh”

Gần đây, NSƯT Kim Tử Long gây chú ý khi xuất hiện trong phim chiếu mạng Yêu nhau ngày nắng ấm do Nguyễn Thành Nam đạo diễn.

Yêu nhau ngày nắng ấm thuộc thể loại gia đình, tình cảm, xoay quanh cô gái Việt kiều Vivian cùng cha về Việt Nam, bắt đầu hành trình lật mở những bí mật về thân thế.

Vai chính trong phim do Hà Tiên và Quán quân Gương mặt điện ảnh 2021 Trần Nhật Hào đảm nhận. Trong phim, Kim Tử Long vào vai bậc phụ huynh, hỗ trợ cho các diễn viên trẻ. Phim còn có sự tham gia của Kiều Linh, Đoàn Minh Tài, Hồ Bích Trâm…

Kim Tử Long (phải) tham gia phim "Yêu nhau ngày nắng" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trở lại màn ảnh sau thời gian dài, nghệ sĩ Kim Tử Long có những lo lắng. Tuy nhiên, nói về sự khác biệt giữa đóng phim và diễn sân khấu cải lương, Kim Tử Long cho biết anh luôn xác định rõ cách truyền tải, biểu cảm, chú ý đài từ, thoại để vai diễn không bị "kịch", thể hiện đúng chất điện ảnh.

Ngoài ra, Kim Tử Long cũng dành lời khen cho diễn viên trẻ Hà Tiên khi cô có tư duy thông minh, cách diễn sáng tạo.

Đạo diễn Nguyễn Thành Nam cũng dành nhiều lời khen cho nghệ sĩ Kim Tử Long. "Lần đầu tiên được hợp tác với nghệ sĩ Kim Tử Long, tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tôi cảm thấy may mắn vì được hiểu hơn về một trong những tiền bối mà tôi luôn ngưỡng mộ.

Kim Tử Long là diễn viên sân khấu nhưng đóng phim vẫn ra được "chất" điện ảnh. Trong từng cảnh quay, anh ấy không bị nhập nhằng giữa phim và sân khấu", đạo diễn nói.

Phim sẽ phát sóng từ ngày 19/9.