NSND Trọng Trinh dẫn dắt chương trình cảnh báo tội phạm công nghệ cao

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ lừa đảo tài chính - ngân hàng với thủ đoạn tinh vi xảy ra trên cả nước: Giả mạo tin nhắn thương hiệu; mạo danh cán bộ công an, tòa án, điện lực; lập ứng dụng đầu tư “ma” hứa hẹn lợi nhuận ảo; hay dùng công nghệ deepfake AI (những video giả mạo được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo) để chiếm đoạt tài sản. Hàng nghìn nạn nhân đã sập bẫy, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Trước thực trạng này, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an ra mắt series Cảnh giác 247.

Chương trình không chỉ là sản phẩm truyền hình, mà còn là một “lá chắn thông tin”, nơi báo chí, ngân hàng và lực lượng công an cùng chung tay bảo vệ an toàn cho mỗi gia đình Việt.

Ngay tại sự kiện ra mắt “Cảnh giác 247”, nhà báo Nguyễn Thu Hà bất ngờ nhận cuộc gọi lừa đảo giả mạo điện lực (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam, Cảnh giác 247 được lấy cảm hứng từ chương trình phát thanh Kể chuyện cảnh giác từng để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều thế hệ khán thính giả. Chương trình là sự kế thừa tinh thần đó, nhưng ở phiên bản mới trực diện hơn, cập nhật hơn và đa nền tảng.

Cảnh giác 247 giúp người dân nhận diện thủ đoạn lừa đảo trong tài chính - ngân hàng, thương mại điện tử, tín dụng đen… đồng thời trang bị kỹ năng phòng tránh hiệu quả, góp phần bảo vệ an toàn kinh tế và niềm tin của cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Trịnh Quốc Đông, Phó Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam, khẳng định, ý nghĩa của Cảnh giác 247 không chỉ dừng ở việc cảnh báo mà còn là một chương trình hành động xã hội, nơi truyền hình, ngân hàng và lực lượng công an phối hợp tạo ra lá chắn tập thể, bảo vệ sự bình yên của mọi gia đình Việt.

NSND Trọng Trinh đảm nhận vai trò MC chương trình “Cảnh giác 247” đồng hành cùng khán giả nhận diện thủ đoạn lừa đảo và trang bị kỹ năng phòng tránh tội phạm công nghệ cao (Ảnh: Ban tổ chức).

NSND Trọng Trinh, với kinh nghiệm từng tham gia series phim Cảnh sát hình sự, sẽ đồng hành cùng khán giả trong chương trình, truyền tải thông tin bằng ngôn ngữ gần gũi, giàu cảm xúc và hình ảnh sinh động, giúp nội dung vừa hấp dẫn vừa thiết thực.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, NSND Trọng Trinh cho biết, khi nhận lời đảm nhận vai trò MC của Cảnh giác 247, anh vừa vinh dự vừa trăn trở, bởi một người thân trong gia đình từng là nạn nhân của trò lừa đảo qua mạng. Khi sự việc xảy ra, cả gia đình anh đã rất hoảng loạn, bối rối và không biết nhờ ai tư vấn.

Nam nghệ sĩ nhấn mạnh, để chương trình thực sự hấp dẫn và cuốn hút khán giả, cần có những câu chuyện, tình huống thực tế sinh động. Người dẫn chương trình không chỉ kể lại sự việc mà còn phải am hiểu tâm lý tội phạm để phân tích, phán đoán, đồng thời đồng hành cùng nạn nhân, giúp họ tin tưởng và trải lòng.

Đánh giá về chương trình, Thượng tá Phạm Công Hải, Phó Trưởng Phòng 4, Cục A05, cho rằng Cảnh giác 247 là một chương trình rất hữu ích, góp phần tuyên truyền đến người dân về các phương thức và thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển và hiện diện trong mọi mặt đời sống.

“Thông qua chương trình này, hy vọng mỗi người dân sẽ nắm bắt, cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, từ đó biết cách phòng tránh, ngăn chặn việc bị lợi dụng vào mục đích lừa đảo", ông nhấn mạnh.

Thượng tá Phạm Công Hải (bên phải), Phó Trưởng Phòng 4, Cục A05, đánh giá “Cảnh giác 247” giúp người dân nắm thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao và biết cách phòng tránh (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đại diện ban tổ chức, mỗi tập của Cảnh giác 247 là một chuyên án độc lập, tái hiện những tình huống có thật. Trong chương trình, các chuyên gia ngân hàng, chuyên gia tâm lý cùng cán bộ của Cục A05 sẽ phân tích thủ đoạn, tâm lý của cả tội phạm lẫn nạn nhân.

Chương trình còn sử dụng đồ họa minh họa trực quan, giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi và dễ áp dụng trong thực tế.

Đặc biệt, Cảnh giác 247 cung cấp số điện thoại hotline (đường dây nóng) để khán giả phản ánh thông tin và các sự việc liên quan. Chương trình cũng được triển khai đa nền tảng số theo kết cấu “trước - trong - sau”, với mỗi chủ đề được giới thiệu, bình luận và phân tích bài bản, hấp dẫn trên các kênh số của VTV.

Chương trình phát sóng vào 20h thứ bảy hàng tuần trên VTV2, bắt đầu từ ngày 4/10.