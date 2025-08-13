NSND Tống Toàn Thắng: "Nhiếp ảnh gia nước ngoài thích chụp xiếc Việt Nam"

Ngày 12/8, tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội), Liên đoàn Xiếc Việt Nam công bố cuộc thi Ảnh nghệ thuật xiếc Việt Nam mở rộng lần thứ nhất năm 2025.

Các nghệ sĩ thông tin về cuộc thi Ảnh nghệ thuật xiếc Việt Nam mở rộng lần thứ nhất năm 2025 (Ảnh: Lạc Thành).

NSND Tống Toàn Thắng cho biết, cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam (16/1/1956-16/1/2026), nhằm tôn vinh vẻ đẹp của nghệ thuật xiếc qua góc nhìn nhiếp ảnh sáng tạo, đồng thời lan tỏa tình yêu nghệ thuật biểu diễn tới công chúng trong và ngoài nước.

Thông qua ống kính của nhiếp ảnh gia, cuộc thi góp phần ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng, lan tỏa giá trị văn hóa và nghệ thuật xiếc đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, cuộc thi là sự kết hợp giữa kỹ năng, sự sáng tạo và sự cống hiến thầm lặng. Qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn có thêm nhiều khoảnh khắc lao động, sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ xiếc được ghi lại.

“Bắt nguồn từ thực tiễn và quá trình cống hiến của bản thân, đồng nghiệp, tôi thấy xiếc là loại hình nghệ thuật đặc biệt. Quá trình làm nghề của nghệ sĩ xiếc trên sân khấu là các hình ảnh đẹp, nét đẹp của lao động nghệ thuật. Theo tôi, đây chính là di sản mà nghệ sĩ để lại cho đời, cho công chúng...”, NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ.

Ngoài các nhiếp ảnh gia trong nước, Ban tổ chức còn mời các nhiếp ảnh gia nước ngoài.

"Nhiếp ảnh gia nước ngoài rất thích chụp xiếc của Việt Nam. Có tác giả từng dành nhiều tháng trời ở lại Việt Nam để chụp nghệ sĩ của Liên đoàn. Ban tổ chức sẽ mời các tác giả này tham dự cuộc thi.

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức sẽ cấp thẻ cho tất cả các nhiếp ảnh gia đến tìm hiểu, ghi lại hình ảnh các nghệ sĩ tập luyện, biểu diễn tại Liên đoàn", ông Thắng thông tin.

Theo đó, Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 11/8 đến ngày 21/9. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải được tổ chức vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam.