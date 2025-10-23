NSND Thu Quế: "Tôi không còn ghen như thời trẻ"

NSND Thu Quế sinh năm 1969 tại Hà Nội. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, mang đậm nét Hà thành cùng lối diễn xuất tự nhiên, chị để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả qua các bộ phim như: Cô gái mang tên dòng sông, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Dòng sông phẳng lặng, Hoa đất Mường...

NSND Thu Quế chia sẻ, chị và ông xã luôn tôn trọng nhau (Ảnh: Ban tổ chức).

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSND Thu Quế còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn với NSƯT Phạm Cường.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thu Quế cho biết, vợ chồng chị đều là nghệ sĩ nên đôi khi cũng có những áp lực, nhưng khi về đến nhà, trút bỏ hào quang sân khấu, họ lại vào đúng vị trí người chồng có trách nhiệm, người vợ đảm đang và cha mẹ mẫu mực.

"Chúng tôi ngang tài ngang sức và tôn trọng nhau. Tôi và ông xã sống thoải mái, ai về sớm thì nấu và ăn cơm trước mà không phải câu nệ, đợi chờ nhau. Chúng tôi luôn nhắc nhở mình và các con phải biết tôn trọng, chia sẻ để cùng nâng niu hạnh phúc", chị nói.

Khi được hỏi rằng, cả hai đều là nghệ sĩ, thường đóng với đồng nghiệp điển trai hoặc xinh đẹp, anh chị có ghen không? NSND Thu Quế trả lời: "Ngày trẻ chắc có đấy (cười), nhưng ở tuổi này chúng tôi chững lại, không còn ghen như thời trẻ. Chúng tôi hiểu công việc của nhau nên rất thoải mái...".

Thu Quế cho biết, chỉ khoảng 2 năm nữa là chị nghỉ hưu, nếu có vở diễn chị vẫn đến Nhà hát Kịch nói Quân đội để xem đồng nghiệp trẻ diễn. Khi đơn vị dựng vở đi hội diễn, chị cũng nhiệt tình hướng dẫn cho nghệ sĩ trẻ làm nghề.

"Gần về hưu nên tôi thấy mình rảnh rỗi hơn, khi được mời làm phim nếu thấy kịch bản hay, tôi sẽ nhận lời tham gia", Thu Quế tâm sự.

Mới đây, nữ nghệ sĩ đã tham gia vào bộ phim Buông của đạo diễn - biên kịch Mai Long.

Phim kể câu chuyện đầy nhân văn về cuộc đời của Tình (diễn viên Thanh Huyền) - một phụ nữ đơn thân rời quê lên thành phố làm lụng để nuôi con nhỏ đang sống cùng ông ngoại. Sau những đổ vỡ trong hôn nhân, Tình cố gắng làm lại cuộc đời, nhưng số phận lại đẩy cô vào những bi kịch và cạm bẫy mới, nơi lòng tốt và dối trá luôn song hành...

Trong phim, NSND Thu Quế hóa thân thành mẹ của Ly Ly - người phụ nữ sắc sảo, thực dụng, sẵn sàng bất chấp mọi thứ vì lợi ích của bản thân và con gái - góp phần đẩy cuộc đời của Tình vào bi kịch.

Nhận xét về nữ diễn viên, đạo diễn Mai Long cho biết: "Thu Quế là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi tin rằng chị ấy sẽ đóng ra chất một người mẹ mưu mô, ghê gớm. Trong phim, chị Quế là "trùm cuối" của mọi chuyện, là người chỉ đạo khiến nhân vật chính gặp nguy hiểm và diễn xuất của chị đã khiến ê-kíp hài lòng".

NSND Thu Quế (thứ 2, từ trái sang) cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia phim "Buông" (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài Thu Quế, Buông còn quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội như: NSND Quốc Anh, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo), NSND Tiến Đạt, NSND Hoài Thu, NSND Quốc Trị, NSƯT Đới Quân, NSƯT Kim Xuyến…

Phim dự kiến phát sóng trên VTV5 dịp tết Nguyên đán 2026.