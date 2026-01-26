NSND Quốc Hưng kể câu chuyện dân tộc bằng ngôn ngữ trường ca

Trong không khí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mới đây tại Hà Nội, NSND Quốc Hưng giới thiệu dự án âm nhạc Đất nước hôm nay.

Tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, mang màu sắc thính phòng và được xử lý theo hướng semi classic - pop nhằm mở rộng khả năng tiếp cận với khán giả đương đại.

NSND Quốc Hưng tại sự kiện ra mắt MV “Đất nước hôm nay” sáng 22/1 (Ảnh: Ban tổ chức).

Nói về tác phẩm, NSND Quốc Hưng cho biết Đất nước hôm nay được kể như một dòng chảy lịch sử bằng âm nhạc, dẫn dắt người nghe đi từ quá khứ đến hiện tại, để có thời gian lắng lại, suy ngẫm và cảm nhận.

“Khi cất giọng hát, tôi cảm nhận rất rõ hành trình của đất nước, từ những ngày hình thành bằng máu và nước mắt, qua các giai đoạn cha ông kiên cường chống ngoại xâm, đến thời kỳ đổi mới, xây dựng và vươn lên mạnh mẽ như hôm nay.

Ở đó, âm nhạc không còn là sự thể hiện cá nhân, mà trở thành một hình thức cống hiến, góp phần lan tỏa niềm tự hào, niềm tin và khát vọng phát triển của dân tộc”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Theo NSND Quốc Hưng, việc MV ra mắt đúng dịp Đại hội Đảng mang ý nghĩa đặc biệt. Anh xem đây là cuộc gặp gỡ hài hòa giữa âm nhạc và thời cuộc, nơi nghệ thuật được đặt trong bối cảnh chung của đất nước, đòi hỏi sự tiết chế, trang nghiêm nhưng vẫn giàu tính nhân văn.

Tác phẩm ban đầu có thời lượng hơn 15 phút, sau quá trình trao đổi, ê-kíp thống nhất rút gọn còn hơn 8 phút để vừa giữ được sức nặng tư tưởng, vừa phù hợp với khả năng tiếp nhận của công chúng. Phần phối khí cũng được cân nhắc kỹ lưỡng qua nhiều phương án trước khi chốt bản cuối cùng.

NSND Quốc Hưng song ca cùng học trò là "Sao Mai" Thu Hằng trong MV do Anh Quân đạo diễn - “Đất nước hôm nay” (Ảnh: Ban tổ chức).

MV gây chú ý khi NSND Quốc Hưng song ca cùng học trò của mình - Sao Mai Thu Hằng. Nhận xét về sự kết hợp này, anh cho biết Thu Hằng được đào tạo bài bản, có kỹ thuật và hơi thở tốt; khi song ca, hai thầy trò tạo được sự hòa quyện, không có cảm giác lệch pha.

Theo nam nghệ sĩ, sự đan xen giữa solo, song ca và hợp xướng chính là yếu tố giúp Đất nước hôm nay cân bằng giữa tính học thuật và cảm xúc.

Chia sẻ về quá trình sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết anh theo đuổi đề tài quê hương, đất nước từ khá sớm, với nhiều ca khúc chính ca từng được các giọng ca hàng đầu thể hiện. Tuy nhiên, theo anh, khuôn khổ quen thuộc của ca khúc phổ thông với hai đến ba đoạn chưa đủ để diễn đạt trọn vẹn những suy tư lớn.

“Chúng ta nói rất nhiều về đất nước, nhưng hiếm khi có một không gian âm nhạc đủ rộng để con người dừng lại và nhìn toàn bộ hành trình ấy như một chỉnh thể sống”, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bày tỏ.