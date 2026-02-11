Nữ ca sĩ Hà Quỳnh Như vừa ghi dấu ấn trên sóng truyền hình quốc gia với 2 tiết mục dân ca mang đậm bản sắc xứ Nghệ, góp phần làm phong phú thêm không khí Tết Nguyên đán.

Với ca khúc Xẩm Nghệ, Hà Quỳnh Như đã chinh phục khán giả bằng lối hát mộc mạc, giàu tự sự, khơi gợi không gian làng quê và những câu hát dân gian quen thuộc.

Hà Quỳnh Như mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ lên sóng VTV dịp Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, Giận mà thương - một ca khúc dân ca đã in sâu trong lòng công chúng - được cô xử lý tinh tế, giữ trọn vẹn chất Nghệ nồng nàn, da diết nhưng vẫn gần gũi với khán giả truyền hình trong những ngày đầu năm mới.

Xuất hiện trên sân khấu VTV trong trang phục gam màu pastel nhẹ nhàng, lấy cảm hứng từ mùa xuân, nét đẹp truyền thống, Hà Quỳnh Như đã ghi điểm bởi phong thái tự tin, giọng hát trong trẻo cùng cách biểu đạt cảm xúc chín muồi.

Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, hình ảnh và không khí Tết đã tạo nên một tiết mục trọn vẹn, góp phần làm giàu thêm sắc xuân trên sóng truyền hình.

Chia sẻ về lần xuất hiện này, Hà Quỳnh Như bày tỏ niềm hạnh phúc khi được mang những làn điệu dân gian xứ Nghệ đến với khán giả cả nước trong dịp Tết.

“Với Như, Tết là lúc những giá trị truyền thống được lắng lại và lan tỏa rõ nét nhất. Được hát Xẩm Nghệ, Giận mà thương là cách Như gửi lời chúc năm mới, đồng thời bày tỏ tình yêu với âm nhạc quê hương”, nữ ca sĩ cho biết.

Về kế hoạch năm 2026, Hà Quỳnh Như tiết lộ dự định thử sức với nhiều thể loại khác nhau, hướng đến tinh thần trẻ trung, gần gũi hơn nhưng vẫn lấy dân ca - trữ tình làm nền tảng.

Hai tiết mục dân ca của Hà Quỳnh Như dự kiến phát sóng vào ngày 15/2 (tức 28 Tết) trên VTV3.