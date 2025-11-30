NSND Quang Thọ bất ngờ với người đứng sau nhạc phim Trung Quốc

Cường Tống từng giành giải Nhất (bảng B) cuộc thi Tài năng âm nhạc thể loại giao hưởng - thính phòng Concours Mùa thu 2007 năm 19 tuổi.

Trong 13 năm du học và làm việc tại Trung Quốc, anh tham gia sản xuất âm nhạc, giám đốc âm nhạc, sáng tác ca khúc cho gần 10 bộ phim truyền hình và điện ảnh của Trung Quốc. Đồng thời, anh còn là nhà sản xuất, phối khí cho gần 80 ca khúc đa dạng phong cách, thể loại đã được phát hành tại Trung Quốc; sản xuất nhạc game...

Nhạc sĩ Cường Tống (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong đó, có thể kể đến các phim: Họa bì – Tình tai (năm 2024), Mười ngày đêm kỳ diệu (năm 2020), Chiến thần thiếu niên chu du (năm 2020), Đường chuyển hạ: Thung lũng địa ngục hoa (năm 2019), Đại anh hùng (năm 2018), Tam quốc: Chiến binh bất bại (năm 2021)…

Anh cũng là người hoà âm, phối khí nhạc kịch sân khấu 3D Mã Y thần chưởng (năm 2019), sản xuất âm nhạc cho Lễ khai mạc Đại hội Thể thao tỉnh Giang Tô lần thứ 19…

Năm 2019, Cường Tống trở về Việt Nam, sáng lập và điều hành một hệ sinh thái kết nối âm nhạc, nghệ thuật và học thuật. Anh là người đứng sau thành công một loạt tác phẩm của những tên tuổi như: Nghệ sĩ Saxophone Quyền Thiện Đắc, nghệ sĩ Ngô Hồng Quang, Hoàng Quyên, Vũ Thùy Linh, Lưu Quang Minh….

Mới đây, Cường Tống ra mắt sản phẩm cá nhân đầu tay - mini album Hồi ảnh âm nhạc. Tại sự kiện, NSND Quang Thọ cho biết, ông từng học cùng nhạc sĩ Đức Minh - cha của Cường Tống - tại trường nhạc và sau đó cùng về Đoàn Văn công Quảng Ninh công tác. Sự gắn bó kéo dài nhiều thập kỷ khiến ông có cơ hội quan sát cả hai thế hệ nghệ sĩ trong gia đình này.

"Khi tôi lên Hà Nội học tiếp và về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, con trai út của tôi và Cường Tống lại học cùng nhau tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe các tác phẩm của Cường Tống một cách chính thức", NSND Quang Thọ chia sẻ.

NSND Quang Thọ (thứ 2, từ phải sang) và Cường Tống (thứ 4, từ phải sang) tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Điều khiến NSND Quang Thọ bất ngờ chính là sự sáng tạo của nghệ sĩ trẻ. "Tôi nhận ra Cường Tống là một tài năng, thậm chí hơn cả cha mình - nhạc sĩ Đức Minh. Ngày trước, cha anh đã có những tác phẩm trong vở nhạc kịch Kể chuyện Thạch Sanh nhưng nay nhìn lại tác phẩm của Cường Tống đã vượt rất xa", ông nói.

NSND Quang Thọ đánh giá Hồi ảnh âm nhạc "tròn trịa, ngay ngắn, mang âm sắc của thời đại".