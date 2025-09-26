NSND Như Quỳnh hé lộ điều lãng mạn từ chồng nhiếp ảnh gia 73 tuổi

"Về già, chồng quan tâm tôi nhiều hơn"

NSND Như Quỳnh là tên tuổi nổi tiếng của màn ảnh Việt. Mặc dù công việc bận rộn, nghệ sĩ vẫn chu toàn trong cuộc sống gia đình. Bà có cuộc hôn nhân viên mãn bên nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo (SN 1952).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí gần đây, NSND Như Quỳnh cho biết, ở tuổi 71, bà vẫn được chồng quan tâm, chăm sóc. Trong mắt nữ diễn viên, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo là người tâm lý, ủng hộ bà trong mọi dự án nghệ thuật.

NSND Như Quỳnh chia sẻ với phóng viên bên lề sự kiện gần đây (Ảnh: Bích Phương).

NSND Như Quỳnh chia sẻ, càng về già, ông xã lại càng quan tâm, yêu thương bà hơn. Chồng thường nhắn tin hỏi han công việc, dặn dò để ý sức khỏe mỗi khi nữ nghệ sĩ đi làm xa nhà.

"Tất nhiên cách thể hiện tình cảm của đôi lứa tuổi già sẽ khác thời trẻ. Nhưng tôi cảm nhận chồng vẫn giữ sự lãng mạn, thỉnh thoảng hỏi thăm: "Em muốn ăn gì không, để anh đi mua".

Tôi nghĩ rằng trong hôn nhân, việc tranh cãi cũng là một dạng hạnh phúc. Tuy nhiên, vợ chồng tôi đời thường ít khi mâu thuẫn, cãi vã, không đủ sức để cãi nhau như lớp trẻ nữa", nữ nghệ sĩ nói.

Bức ảnh cưới của NSND Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo (Ảnh: Bảo tàng Hà Nội).

Những lúc không đi đóng phim, NSND Như Quỳnh tận hưởng cuộc sống bình dị bên chồng. Bà thích vào bếp nấu nướng chăm sóc chồng, cùng chồng đi tập thể dục.

Vài năm trước, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo phát hiện ung thư, sau đó được phẫu thuật kịp thời. Những lúc đóng phim xa nhà, NSND Như Quỳnh có người giúp việc hỗ trợ chăm sóc ông xã, ngoài ra con gái và con rể cũng thường xuyên ghé thăm bố.

"Tôi còn nhớ cảm giác khi đưa chồng đi khám và phát hiện anh ấy bị ung thư phổi. Khi nghe kết quả từ bác sĩ, tôi bỏ ra ngoài phòng khám. Lúc đó, tôi cố trấn tĩnh, tự nhủ mình không được khóc.

May mắn là hiện tại chồng tôi vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh ung thư, sức khỏe ổn định trở lại, hằng đêm ngủ ngon hơn cả tôi. Nhưng chồng tôi cũng gặp một số vấn đề tuổi già như mất thính lực, phải đặt stent mạch vành", NSND Như Quỳnh hé lộ.

Hé lộ vai diễn "bầm dập" nhất sự nghiệp

Sau gần 50 năm làm nghề, NSND Như Quỳnh vẫn là gương mặt được công chúng đón đợi trong nhiều tác phẩm. Nữ diễn viên Hương vị tình thân cho biết, bà thấy may mắn khi ở tuổi già vẫn được nhiều đạo diễn mời đi đóng phim. Với nghệ sĩ, diễn xuất là đam mê duy nhất nên bà luôn sống trọn vẹn với tình yêu nghệ thuật.

"Nếu hỏi nếu không làm diễn viên, tôi sẽ làm gì, thì tôi không trả lời được. Nghề diễn viên là nghề chính của tôi. Như các bạn hoa hậu, người mẫu sẽ có rất nhiều hướng đi, còn tôi chỉ có một nghề duy nhất, nên tôi toàn tâm toàn ý cho con đường tôi lựa chọn", NSND Như Quỳnh chia sẻ.

NSND Như Quỳnh trong buổi cúng khai máy phim "Trại buôn người" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Gần đây, NSND Như Quỳnh cũng gây chú ý khi xuất hiện trong dàn diễn viên phim Trại buôn người, một tác phẩm có đề tài xã hội, lấy cảm hứng từ cuộc đào thoát của những nạn nhân buôn người tại Tịnh Biên (An Giang), dự kiến ra rạp tháng 3/2026.

NSND Như Quỳnh hé lộ về vai diễn: "Tôi chưa bao giờ đảm nhận dạng vai diễn này. Tình mẫu tử, câu chuyện gia đình trong phim này có cách khai thác rất khác với những phim tôi từng đóng. Tính cách nhân vật cũng rất khác với tôi ngoài đời.

Đây là một người mẹ tự nguyện tìm đường đến trại buôn người, đóng vai trò cốt lõi trong hành trình phá án đường dây trái phép".

Một tháng trước khi bấm máy, NSND Như Quỳnh vào TPHCM rèn luyện thể lực, tập bơi để tăng cường sức khỏe. Trong phim, nhân vật của bà bị đánh, bị tát, bị quật ngã nên bà cũng được hướng dẫn cách diễn xuất, cách té ngã làm sao để không bị chấn thương.

"Khi vào TPHCM tập luyện thể lực, tôi bị dị ứng, nổi mẩn ngứa ở chân. Trở lại Hà Nội, chồng tôi thấy vậy liền hỏi han, hối thúc tôi đi bệnh viện khám. Chồng tôi lo lắng khi tôi nhận một vai diễn có nhiều cảnh quay xả thân đặc biệt như vậy", NSND Như Quỳnh cho biết thêm.