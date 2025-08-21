NSND Nguyễn Hải: "Tôi không áp lực khi chấm thi hoa hậu"

Ngày 20/8, NSND Nguyễn Hải có mặt tại buổi họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025. Cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép tổ chức.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Nguyễn Hải cho biết, sau khi nghỉ hưu, anh bận rộn hơn với các dự án phim ảnh và công việc luật sư của mình.

"Mới đây, tôi có tham gia Vượt qua cạm bẫy - một bộ phim hình sự có nhiều tình tiết hay. Bên cạnh đó, tôi còn là luật sư, chuyên tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân. Tôi cũng mở một trung tâm giáo dục, thi thoảng tôi đi dạy cho các câu lạc bộ điện ảnh, một số trung tâm trải nghiệm làm phim...

Khoảng 2 năm trở lại đây, tôi được mời làm giám khảo các cuộc thi người mẫu, sắc đẹp như cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025. Tôi tham gia vì thấy mình phù hợp, không phải vì cát-xê như nhiều người đồn thổi", nam nghệ sĩ cho biết.

NSND Trần Nhượng, NSƯT Tiến Quang, Hoa hậu Phan Kim Oanh, NSND Vương Duy Biên, NSND Nguyễn Hải (từ trái sang) tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đó, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 được định hướng như một hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Thí sinh tham dự không chỉ thể hiện nhan sắc, tài năng, bản lĩnh mà còn mang trong mình trách nhiệm giới thiệu những di sản tinh thần, phong tục, lễ nghi, ngôn ngữ và trang phục truyền thống đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Đặc biệt, cuộc thi còn là vòng tuyển chọn chính thức để tìm ra đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu đa Văn hóa Thế giới vào tháng 6/2026.

Hoa hậu Phan Kim Oanh - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập cuộc thi - cho biết, Hoa hậu Văn hoá Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn mở ra hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Thí sinh đăng quang phải là gương mặt hiện đại, trí tuệ và đầy tự hào với bản sắc Việt.

Ngoài NSND Nguyễn Hải, cuộc thi còn có dàn giám khảo là những nghệ sĩ như: NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Tiến Quang, diễn viên Thanh Hương…

"Tôi không áp lực khi ngồi "ghế nóng" chấm thi hoa hậu. Là một nghệ sĩ, tôi rất yêu cái đẹp, việc chấm thi cũng là một trong những hoạt động xã hội của tôi...", Nguyễn Hải bộc bạch.

Lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình quảng bá văn hóa Việt. Đêm chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 sẽ diễn ra ngày 23/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.