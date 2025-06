NSND Minh Châu làm giám khảo tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3

DANAFF III sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 29/6 đến ngày 5/7. Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Trong buổi họp báo ngày 3/6 tại Hà Nội, Ban tổ chức DANAFF III đã công bố chi tiết ban giám khảo ở từng hạng mục. Sự minh bạch này là một bước tiến chuyên nghiệp, thể hiện tôn chỉ công khai, công bằng và học hỏi quốc tế của ban tổ chức.

Theo đó, NSND Minh Châu được mời làm giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi, do đạo diễn - nhà biên kịch nổi tiếng Hàn Quốc Jang Joon-hwan làm Chủ tịch.

NSND Minh Châu (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí bên lề họp báo, NSND Minh Châu cho biết, bà không bất ngờ hay cảm thấy áp lực khi nhận được lời mời đảm nhận vai trò mới tại DANAFF III lần này.

Nữ nghệ sĩ gạo cội cho rằng, DANAFF là sự kiện liên hoan phim của Việt Nam được tổ chức có quy mô, chuyên nghiệp và hiện đại gần ngang tầm với các sự kiện điện ảnh của quốc tế. Đó cũng là một trong những lý do dù bận và sức khỏe hiện tại không được tốt bà vẫn cố gắng sắp xếp để tham gia.

Danh sách tác phẩm ở hạng mục Phim châu Á dự thi tại DANAFF III, được công bố ở sự kiện gồm những cái tên như: Black Dog, Don't cry, butterfly (Mưa trên cánh bướm), Abel của đạo diễn Elzat Eskendir, Deal at the Border (Dastan Zhapar Ryskeldi), Family secrets (Lee Sang Hoon), How to forget you (Yu Sakudo), In the name of fire (Abhilash Sharma), Like a rolling stone (Lichuan Yin), Muddy foot (Ebrahim Azizi), Out of order (Alden Richards), Reversi (Adrian The), Sleep with your eyes open (Nele Wohlatz), Stranger eyes (Yeo Siew Hua), The father (Battulga Suvid).

Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, có 12 tác phẩm gồm: Bà già đi bụi, Cám, Chị dâu, Đèn âm hồn, Làm giàu với ma, Ngày xưa có một chuyện tình, Nhà gia tiên, Nụ hôn bạc tỷ, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Út Lan: Oán linh giữ của, Yêu nhầm bạn thân. Các phim này tranh một số giải như Phim hay nhất, Đạo diễn, Nam, nữ diễn viên xuất sắc.

Trong danh sách trên, nhiều phim đạt doanh thu cao, nổi bật là Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ. Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị - trinh thám, phát hành dịp 30/4, hiện đã cán mốc 246 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục trụ rạp.

Phim Nụ hôn bạc tỷ do Thu Trang đạo diễn, ra mắt đầu năm nay, đạt doanh thu 211 tỷ đồng. Nhà gia tiên của đạo diễn Huỳnh Lập cũng gây ấn tượng khi thu về 242 tỷ đồng. Làm giàu với ma - bộ phim có sự góp mặt của nghệ sĩ Hoài Linh - đạt mốc 128 tỷ đồng.

Một số phim khác cũng góp mặt trong danh sách các tác phẩm ăn khách, như: Chị dâu (113 tỷ đồng), Đèn âm hồn (105 tỷ đồng), Cám (96 tỷ đồng).

Bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, Giám đốc DANAFF - tại buổi họp báo chiều 3/6 ở Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại buổi họp báo, bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, Giám đốc DANAFF - cho biết, DANAFF lần thứ 3 có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, thời gian tổ chức lẫn nội dung chương trình so với 2 mùa trước.

“Từ 5 ngày hoạt động chính thức ở 2 kỳ trước, năm nay tăng lên 7 ngày. Tổng số phim được tuyển chọn vào các chương trình là hơn 100 phim, so với 46 phim của DANAFF I và 63 phim của DANAFF II. Số buổi chiếu cũng tăng gấp đôi, lên khoảng 200 buổi, so với 100 buổi của mùa trước”, bà cho hay.

Một điểm nhấn mới ở DANAFF III là chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á, quy tụ những tác phẩm điện ảnh xuất sắc và thành công tại các liên hoan phim quốc tế trong năm qua, cũng như những phim chọn DANAFF làm nơi công chiếu lần đầu.

Trong khuôn khổ chương trình này, DANAFF III lần đầu tiên giới thiệu Giải Phê bình phim châu Á, thể hiện sự quan tâm đến góc nhìn chuyên môn và tính học thuật trong đánh giá điện ảnh.

Một trong những sáng kiến nổi bật của DANAFF III là chương trình DANAFF Talents, hướng đến các tài năng trẻ trong lĩnh vực điện ảnh. Điểm nhấn lớn nhất là Vườn ươm dự án (Project Market) - hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại DANAFF với 2 hạng mục: Dự án phim nghệ thuật châu Á và Dự án phim Việt Nam các thể loại.

Trong khuôn khổ chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc, Ban tổ chức giới thiệu đến khán giả loạt tác phẩm chưa từng được công chiếu tại Việt Nam, nhằm mang đến góc nhìn sâu sắc hơn về nghệ thuật thứ bảy của xứ kim chi.

Liên hoan phim còn tổ chức nhiều buổi tọa đàm chuyên đề, trong đó nổi bật là hội thảo Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia điện ảnh nhằm đánh giá vai trò và vị thế của dòng phim chiến tranh trong sự phát triển của điện ảnh nước nhà, cũng như khả năng quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Tại mùa trước, Cu li không bao giờ khóc của đạo diễn Phạm Ngọc Lân được vinh danh Phim hay nhất ở hạng mục Phim châu Á dự thi. Trong khi đó, Mai của Trấn Thành thắng lớn với 2 giải: Phim Việt Nam xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc.