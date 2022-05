Những bộ cánh đẹp nhất tại Liên hoan phim Cannes 2022

Tham dự buổi ra mắt bộ phim mới "Crimes Of The Future", Léa Seydoux diện bộ váy sang trọng của Louis Vuitton. Nữ diễn viên người Pháp nổi tiếng với vai Bond girl trong phim "No Time To Die". Cô cũng là gương mặt quảng cáo của nhãn hiệu Louis Vuitton (Ảnh: Getty Images).