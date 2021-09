Những bí ẩn thú vị quanh bom tấn sinh tồn "Squid Game"

Dân trí Cơn sốt mang tên "Squid Game" vẫn tiếp tục lan nhanh toàn cầu. Hiện, phim đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng top 10 toàn cầu của Netflix và là kỷ lục cho một bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Ê kíp người Việt Nam tham gia thực hiện "Squid Game"

Mới đây, khán giả phát hiện nhiều cái tên Việt Nam trong ê kíp thực hiện đồ họa của bộ phim sinh tồn đang gây sốt toàn thế giới của Hàn Quốc - Squid Game (Trò chơi con mực).

Sản xuất hiệu ứng hình ảnh được biết đến là công việc yêu cầu tính kỹ thuật cao, tốn nhiều thời gian và công sức, vốn dành cho các nước có ngành công nghiệp phim ảnh phát triển. Do vậy, việc những cái tên Việt tham gia thực hiện một bộ phim nổi tiếng toàn cầu khiến fan Việt Nam vô cùng thích thú và tự hào.

Những cái tên VIệt Nam xuất hiện trong phần credit thực hiện phần đồ họa cho bom tấn truyền hình Hàn Quốc - "Squid Game".

Được biết, một số bộ phim nổi tiếng khác của điện ảnh châu Á như Penthouse, Vagabond, Ký sinh trùng, Kingdom 2... cũng được ê kíp đồ họa Việt Nam tham gia thực hiện.

"Squid Game" đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phim ăn khách của Netflix

Cơn sốt Squid Game (Trò chơi con mực) vẫn đang tiếp tục lan khắp thế giới và chứng tỏ sức hấp dẫn của bộ phim truyền hình sinh tồn của Hàn Quốc. Hiện, Squid Game đang xếp thứ hai trong danh sách 10 chương trình truyền hình hàng đầu của Netflix trên toàn thế giới.

Tác phẩm của đạo diễn Hwang Dong Hyuk trở thành bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên đạt cột mốc này. Kỷ lục cao nhất trước đó thuộc về Sweet Home.

Đứng đầu là loạt phim hài dành cho thanh thiếu niên của Anh - Sex education (Giáo dục giới tính).

"Squid Game" đang chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng 10 chương trình truyền hình hàng đầu của Netflix trên toàn thế giới.

Squid Game bắt đầu phát sóng vào ngày 17/9 và nhanh chóng tạo cơn sốt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bộ phim về chủ đề sinh tồn hấp dẫn và ly kỳ này được dẫn dắt bởi ngôi sao điện ảnh kỳ cựu Lee Jung Jae và sự tham gia của Park Hae Soo, Wi Ha Jun, Jung Ho Yeon....

Squid Game xoay quanh cuộc chiến sinh tồn chết người với 455 người tham gia với khát khao kiếm tiền và sẵn sàng đặt cược cả mạng sống. Đối với mỗi vòng của một trò chơi trẻ em khác nhau, những người tham gia sẽ phải chiến đấu đến chết để lọt vào vòng tiếp theo. Người tồn tại đến cuối cùng là người chiến thắng và giành lấy giải thưởng trị giá 45,6 tỷ won.

Ngoài cốt chuyện ly kỳ hấp dẫn, phim còn nhận được sự khen ngợi của một số nhà phê bình phim về bối cảnh, tạo hình, âm nhạc. Được biết, phần nhạc phim của Squid Game do nhà soạn nhạc Jung Jae Il - người đã làm nên thành công cho bộ phim Hàn Quốc giành giải Oscar năm 2020 - Ký sinh trùng tạo nên.

Đạo diễn "Squid Game" mất 10 năm để hoàn thành kịch bản

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk, tiết lộ rằng anh đã đầu tư gần 10 năm để tạo nên Squid Game. Tới năm 2020, anh mới nhận được lời mời chính thức thực hiện bộ phim này.

"Tôi luôn thích đến các cửa hàng truyện tranh và sau khi đọc rất nhiều truyện tranh thể loại sinh tồn, tôi đã nảy ra ý tưởng làm thể loại này theo phong cách Hàn Quốc. Vì vậy, tôi đã hoàn thành kịch bản vào năm 2009 nhưng vào thời điểm đó, mọi người đều thấy kiểu câu chuyện đó kỳ dị và bạo lực. Thật khó để có được nhà đầu tư hoặc tuyển diễn viên cho nó. Vì vậy, tôi đã cất nó vào ngăn kéo sau khi cố gắng trong khoảng một năm.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk của "Squid Game" đã mất 10 năm để hoàn thiện kịch bản.

Nhưng khi tôi lấy nó ra sau khoảng một thập kỷ, tôi nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà những trò chơi đó thực sự đang diễn ra xung quanh chúng ta và trở nên phù hợp với thế giới hiện tại. Vì vậy, khi tôi cho mọi người xem nó, mọi người đã nói với tôi rằng nó rất thú vị và thực tế. Tôi nghĩ rằng bây giờ là thời điểm hoàn hảo cho loạt phim này", đạo diễn của Squid Game chia sẻ.

Đạo diễn Hwang lưu ý rằng, anh đã chọn trò chơi làm tiêu đề của loạt phim vì nó nói lên đúng những gì đang diễn ra trong thời điểm hiện tại. "Trò chơi này là trò chơi thể chất và căng thẳng nhất mà tôi chơi khi còn nhỏ và tôi nghĩ nó tượng trưng một cách ẩn dụ cho xã hội hiện đại mà chúng ta đang sống," anh nói.

Lùm xùm quanh danh tiếng của "Squid Game"

Ngay khi trở thành cơn sốt trên toàn thế giới, Squid Game cũng dính lùm xùm đạo nhái khi có những chi tiết được cho là trùng lặp với tác phẩm sinh tồn của Nhật Bản - As the Gods will (năm 2014). Tuy nhiên, đạo diễn người Hàn Quốc đã phủ nhận thông tin này và khẳng định, tác phẩm của anh được "thai nghén" từ 10 năm trước.

Một cảnh trong phim "Squid Game".

Bên cạnh đó, việc sử dụng số điện thoại thật trong phim cũng khiến bộ phim bị một số khán giả phản đối. Được biết, một người dùng thực đang phải chịu nhiều phiền toái đến từ bộ phim. Theo đó, số điện thoại trên danh thiếp của "ông chú đập giấy" (Gong Yoo đóng) đưa cho Seong Gi Hun (Lee Jung Jae đóng) trong phim thuộc quyền sở hữu của một cá nhân tên A.

Anh A cho biết, kể từ khi bộ phim lên sóng, anh nhận được rất nhiều tin nhắn và điện thoại trong ngày. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến công việc cũng như cuộc sống của bản thân. Theo anh A, anh đã phải xóa khoảng 4.000 cuộc gọi đến, pin điện thoại cũng hết rất nhanh vì liên tục bị "làm phiền".

Trước chia sẻ của A, nhà sản xuất phim Squid Game cho biết, họ đang xem xét tất cả các vấn đề và sẽ cố gắng để giải quyết một cách thân thiện với chủ nhân của số điện thoại.

"Squid Game" - Bộ phim sinh tồn đang gây "sốt" của Hàn

Mi Vân

Theo Korean Time/Naver