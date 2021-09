Mỹ nhân bất ngờ thành sao chỉ sau một đêm nhờ cơn sốt "Squid Game"

Dân trí Lee Yoo Mi đang là cái tên gây chú ý khi tham gia bộ phim hot của màn ảnh nhỏ xứ Hàn - "Squid Game" (Trò chơi con mực). Cô được fan nhận xét có vẻ ngoài xinh đẹp, trong veo giống ca sĩ Sulli.

Bộ phim Squid Game (Trò Chơi Con Mực) vừa mới ra mắt đã nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả khắp thế giới. Ngoài những gương mặt kỳ cựu của làng giải trí xứ Hàn, Squid Game còn giới thiệu những ngôi sao trẻ.

Hiện tại, Lee Yoo Mi là cái tên trẻ gây chú ý từ khi Squid Game ra mắt. Trong phim, cô vào vai Ji Yeong, một trong những người tham gia trò chơi sinh tồn, có một quá khứ đen tối về cha mẹ.

Lee Yoo Min trong "Squid Game".

Lee Yoo Mi được khán giả khen ngợi không chỉ có nét diễn xuất ấn tượng mà còn sở hữu gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng. Cô thậm chí được so sánh với mỹ nhân 9x quá cố của làng giải trí xứ Hàn - Sulli. Lee Yoo Mi sở hữu gương mặt vừa ngây thơ, vừa quyến rũ với đôi môi mọng nũng nịu và đôi mắt sáng biết cười.

Lee Yoo Mi năm nay đã 27 tuổi nhưng có gương mặt như trẻ thơ cùng làn da trắng sứ mướt mát, không tì vết. Điều này giúp cô có vẻ ngoài trẻ hơn so với các bạn bè cùng lứa. Gương mặt của Lee Yoo Mi cũng được khen ngợi hoàn toàn tự nhiên.

Lee Yoo Mi (trái) được fan nhận xét có nhiều nét đẹp tương đồng với cố nghệ sĩ Sull.

Tính tới hiện tại, Lee Yoo Mi đã hoạt động trong làng giải trí được 12 năm, tham gia 16 phim truyền hình và 13 phim điện ảnh. Tuy nhiên, phần lớn các vai trong quá khứ của cô đều là vai phụ. Do vậy, cô chỉ được xếp vào hàng ngũ kém tên tuổi dù kinh nghiệm làm nghề không ít.

Phải tới Squid Game, cái tên Lee Yoo Min mới được nhiều người biết tới. Trang cá nhân Instagram của nữ diễn viên 27 tuổi đã tăng gấp 5 lần lượt người theo dõi chỉ trong vòng 3 ngày kể từ khi Squid Game ra mắt.

Lee Yoo Mi đang thuộc quản lý của Varo Entertainment. Dù không quá nổi tiếng nhưng Lee Yoo Mi không phải là diễn viên không có năng lực. Nữ diễn viên sinh năm 1994 từng đánh bại 1000 ứng viên khác để giành lấy vai diễn trong bộ phim đầu tay mang tên Hostage vào năm 2009.

Lee Yoo Mi đã có 12 năm kinh nghiệm đóng phim.

Cô cũng được giới chuyên môn đánh giá tốt và lựa chọn giao vai trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình như Park Hwa Young, The Whispering, Young Adult Matters, Hostage: Missing Celebrity... Các vai diễn của cô đều khá nặng "đô", đòi hỏi diễn biến tâm lý phức tạp.

Suốt 12 năm qua chỉ được giao vai phụ những Lee Yoo Mi chưa bao giờ bỏ cuộc. "Tất cả tác phẩm, mỗi vai diễn đều là bước ngoặt của cuộc đời tôi", cô nói.

Giới chuyên môn xứ Hàn nhận định, việc lựa chọn dòng phim chính kịch có yêu cầu cao về diễn xuất giúp Lee Yoo Mi tách biệt với các đàn chị có ngoại hình giống cô trong làng giải trí và có hướng đi riêng so với lứa diễn viên cùng thế hệ.

Với thành công hiện tại của Squid Game, chắc chắn sự nghiệp của Lee Yoo Mi đã bước sang một trang mới, hứa hẹn tươi sáng hơn. Sắp tới, nữ diễn viên 27 tuổi sẽ tiếp tục góp mặt trong bộ phim thuộc thể loại kinh dị, điều tra mang tên All of Us Are Dead của Netflix.

Lee Yoo Mi được xem là một diễn viên trẻ thực lực của Hàn Quốc khi gia tài đóng phim của cô gồm cả mảng điện ảnh và truyền hình.

Nữ diễn viên sinh năm 1994 có lượng fan tăng chóng mặt kể từ khi "Squid Game" ra mắt.

Lượng người theo dõi Lee Yoo Mi trên trang cá nhân Instagram tăng gấp 5 chỉ sau 3 ngày.

Lee Yoo Mi được đánh giá là nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài trong trẻo và tự nhiên.

Phong cách đời thường giản dị của nữ diễn viên 27 tuổi.

Sắp tới, Lee Yoo Mi sẽ góp mặt trong bộ phim All of Us Are Dead của Netflix.

Lee Yoo Mi trả lời phỏng vấn

Mi Vân

Theo Pop/Naver