"Squid Game" - Bộ phim sinh tồn đang gây sốt ở Hàn Quốc có gì hấp dẫn?

Dân trí "Squid Game" (Trò chơi con mực) đang là bộ phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất năm. Điểm cộng của siêu phẩm phim sinh tồn chính là những chi tiết kinh dị, gay cấn, hồi hộp nhưng cũng rất "đời".

Sau một năm "thống trị" của dòng phim truyền hình phản ánh cuộc sống của giới tài phiệt Hàn Quốc như Mine (Chiếm hữu) hay Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu), màn ảnh truyền hình Hàn Quốc đang có sự "đổi món" rất ấn tượng với Squid Game.

Loạt phim truyền hình sinh tồn của Hàn Quốc - Squid Game gây chú ý ngay khi ra mắt trên nền tảng Netflix từ ngày 17/9. Phim do đạo diễn là Hwang Dong Hyuk nhào nặn và quy tụ nhiều tên tuổi đình đám của Hàn Quốc như Lee Jung Jae, Park Hae Soo.

"Squid Game" - bộ phim sinh tồn của Hàn Quốc đang gây chú ý khắp thế giới.

Phim phản ánh cuộc sống của nhân vật Seong Gi Hun (Lee Jung Jae đóng) - một người đàn ông trung niên nghiện cờ bạc, ngập đầu trong nợ nần. Một ngày nọ, anh gặp một kẻ bí ẩn hứa hẹn về một cuộc chơi với phần thưởng đủ để đổi đời. Sau nhiều đắn đo, Seong nhận lời và được đưa đến một nơi bí mật cùng nhiều người khác.

Tổng cộng 456 người tham gia cuộc chơi. Họ đều gặp những khó khăn tài chính và mỗi cá nhân được định giá 100 triệu won. Thí sinh cuối cùng vượt qua 6 vòng chơi sẽ nhận về gia tài trị giá bằng sinh mạng của tất cả những kẻ thua cuộc.

Trong từng vòng, họ sẽ chơi những trò quen thuộc của trẻ con. Đấu trường quy tụ đủ mọi hạng người, từ kẻ lắm mưu sa cơ, dân trộm vặt, giang hồ hay người nhập cư túng thiếu, từ người mộ đạo đến kẻ vô thần.

Squid Game ngay lập tức tạo được sức hấp dẫn khi nó được xem là một xã hội thu nhỏ. Phim mang đến nhiều cảnh máu me, bắn giết đặc trưng của thể loại phim kinh dị. Tuy nhiên, series của Hàn Quốc không quá nhấn mạnh vào sự cực đoan hay ghê rợn, mà đạo diễn và biên kịch tập trung đi sâu phản ánh tâm lý của từng nhân vật.

Một cảnh trong "Squid Game".

Điều này tạo nên sức hấp dẫn của Squid Game bởi nó không chỉ dừng lại ở những cảnh đánh đấm rợn người mà còn phản ánh những góc tối trong xã hội, cuộc sống khó khăn của những người nghèo trong xã hội cùng sự diễn biến tâm lý của con người trong từng hoàn cảnh.

Squid Game không đơn giản là một bộ phim có tính chất giải trí. Phim phản ánh sự dã man thuần khiết của con người khi quyền lợi cá nhân bị xâm phạm. Khi đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", người ta sẽ tự tìm cách cứu lấy bản thân, bất kể phải hy sinh người thân thuộc hay ân nhân của mình.

Phim còn lên án hành vi mua bán nội tạng trái phép, sự hời hợt của những người thi hành luật, nạn phân biệt chủng tộc hay thú vui tiêu khiển tàn nhẫn của những kẻ giàu sang, coi thường mạng sống của người khác...

Squid Game quy tụ dàn diễn viên thực lực như Jung Ho Yeon (vai Kang Sae Byeok), Heo Sung Tae (vai Jang Deok Soo), Wi Ha Joon (vai Hwang Jun Ho)… cùng diễn xuất đặc biệt của nam diễn viên Gong Yoo và Lee Byung Hun đã mang đến những thước phim cực kỳ hấp dẫn cho người xem.

Từng mảnh đời và diễn biến tâm lý của nhân vật được thể hiện sống động trong "Squid Game".

Vai chính của phim - nhân vật Seong Gi Hun (Lee Jung Jae đóng) cũng là điểm đặc biệt tạo nên sức hút của phim. Anh được xây dựng rất đời thường khi không hoàn hảo. Anh là một con nghiện cờ bạc, mất quyền nuôi con do bê tha, rơi cảnh trộm cắp. Và khi có tiền trong tay, Seong trở thành người hào phóng, tử tế.

Seong Gi Hun không được xây dựng theo hình tượng anh hùng hay soái ca quen thuộc trên màn ảnh xứ Hàn. Anh đại diện cho tầng lớp lao động, thấp cổ bé họng với khoản tài chính nhỏ bé, thậm chí bấp bênh trong tay. Chỉ từ khi tham gia trò chơi, Seong mới thay đổi và nhận ra nhiều giá trị của cuộc sống.

Lee Jung Jae đã có một vai diễn hoàn hảo và rất "đời" trong "Squid Game".

Ngay khi ra mắt và trở thành bộ phim nổi tiếng khắp thế giới, Squid Game đã vướng phải nhiều nghi vấn "đạo nhái" tác phẩm điện ảnh As the Gods Will của Nhật Bản. Khán giả nhận thấy nhiều điểm tương đồng trong nội dung giữa hai bộ phim.

Đứng trước luồng ý kiến này, đạo diễn Hwang Dong Hyuk của Squid Game khẳng định kịch bản được lấy cảm hứng từ những câu chuyện sinh tồn trong truyện tranh.

Ông giải thích: "Kịch bản được hoàn thành vào năm 2009 nhưng bị từ chối bởi cốt truyện quá tàn bạo và phi thực tế để phát sóng vào thời điểm đó. Tôi không thể nhận được đầu tư nên buộc phải dừng lại".

Điểm nhấn của Squid Game còn được đánh giá ở hình ảnh bắt mắt, bố cục hình khối đến cách lồng ghép màu sắc trong từng góc máy.

"Squid Game" - Bộ phim sinh tồn đang gây "sốt" của Hàn

Mi Vân

Theo Forbes