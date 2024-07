Nhóm Michael Learns To Rock đến TPHCM vào tháng 11

Chiều 15/7, trên fanpage chính thức, nhóm Michael Learns To Rock thông báo lịch trình chuyến lưu diễn châu Á Take us to your heart đi qua 6 nước, bao gồm Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Michael Learns To Rock tổ chức chuyến lưu diễn châu Á vào tháng 11 (Ảnh: Chụp màn hình).

Trở lại Việt Nam lần này, Michael Learns To Rock sẽ biểu diễn ở sân vận động Phú Thọ (TPHCM) ngày 17/11.

"Chuyến lưu diễn sẽ mang đến những ca khúc mới và tôn vinh tất cả bản hit của Michael Learns To Rock. Hãy đến và thưởng thức cùng với chúng tôi", nhóm nhạc chia sẻ.

Ban Tổ chức đêm nhạc của Michael Learns To Rock ở Việt Nam xác nhận thông tin nói trên. Vé của đêm diễn dự kiến sẽ mở bán vào tháng 9.

Michael Learns To Rock là nhóm nhạc rock ballad đến từ Đan Mạch (Ảnh: Chụp màn hình).

Michael Learns To Rock thành lập năm 1988, là nhóm nhạc pop, rock ballad nổi tiếng vào thập niên 90 với các bản hit như The actor, Sleeping child, 25 minutes, Take me to your heart, That's why you go away...

Trước đây, Michael Learns To Rock đã ghé thăm Việt Nam 3 lần. Lần đầu tiên là năm 1997 với 2 đêm nhạc ở Hà Nội và TPHCM.

Năm 2015, nhóm cũng chọn Việt Nam là một trong những điểm dừng chân của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Năm 2016, Michael Learns To Rock tiếp tục trở lại Việt Nam để biểu diễn trong một sự kiện âm nhạc tổ chức ở Hà Nội.