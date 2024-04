Dàn nhạc nổi tiếng của Pháp đến Việt Nam chuẩn bị cho 2 đêm diễn ở Hà Nội

Dù chuyến bay bị trễ 4 tiếng so với dự kiến và các thành viên phải trải qua nhiều giờ mệt mỏi vì di chuyển, cộng với việc trái múi giờ, thay đổi thời tiết nhưng họ vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, tươi cười trước ống kính truyền thông, đáp lại sự đón tiếp nồng hậu của ê-kíp Việt Nam.

Các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles tại sân bay Nội Bài, Hà Nội (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Nhạc trưởng Stefan Plewniak chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi khi đến Việt Nam vì đây là lần đầu tiên tôi được ghé thăm quốc gia này. Lúc nghe tin sẽ được diễn ở Việt Nam, tôi háo hức không thể chờ đợi được vì nghe nói đồ ăn Việt Nam rất ngon và phong cảnh tại đây rất đẹp. Khi được đến Việt Nam trình diễn tôi rất hào hứng".

Từ sân bay, 17 nghệ sĩ được Ban Tổ chức đưa thẳng về khách sạn hạng sang gần địa điểm biểu diễn để nghỉ ngơi. Sáng 21/4, họ có buổi tập luyện để làm quen với sân khấu Nhà hát Hồ Gươm nhằm chuẩn bị tốt nhất trước buổi diễn chính thức vào 20h cùng ngày.

Đây là lần đầu tiên công chúng Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung được nghe trọn vẹn chùm 4 concerto Xuân - Hạ - Thu - Đông của Vivaldi do một dàn nhạc đẳng cấp châu Âu trình diễn ở Nhà hát Hồ Gươm - một trong 10 nhà hát Opera tuyệt vời nhất thế giới do tổ chức World Travel Awards (WTA) bình chọn tháng 12/2023.

Giá vé Four seasons concert do Nhà hát Hoàng gia Versailles biểu diễn tại Pháp vào khoảng 500-700 Euro (tức là từ 14-20 triệu đồng). Tuy nhiên công chúng Thủ đô được mua vé với giá thấp hơn nhiều trong khi chất lượng chương trình tương đương khi xem biểu diễn tại Paris.

Dù giá vé hai đêm diễn 21 và 22/4 được nhận xét là cao so với mặt bằng tại Việt Nam nhưng nhiều khán giả đã săn lùng để có cơ hội thưởng thức. Từ ngày 4/4, trước sự kiện hơn 2 tuần, toàn bộ vé đã được bán hết. Điều này chứng tỏ sức hút của chương trình này rất lớn.

Các nghệ sĩ nhận được sự quan tâm của các khán giả Thủ đô (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Four seasons concert do Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles (Pháp) trình diễn tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội là hòa nhạc mở màn cho chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế Musical seasons 2024-2025, do Nhà hát Hồ Gươm tổ chức nhằm mang âm nhạc đỉnh cao đến gần hơn với công chúng thông qua các nghệ sĩ quốc tế danh tiếng trên thế giới.

Mở màn cho mùa diễn kéo dài 1 năm này sẽ là tổ khúc Bốn mùa do những nghệ sĩ hàng đầu của Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles trình diễn đúng dịp kỷ niệm 300 năm ra đời tác phẩm kinh điển nổi tiếng bậc nhất thế giới âm nhạc cổ điển.

Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles đã thực hiện hàng trăm buổi hòa nhạc cho mỗi mùa diễn, với sự góp mặt của những tên tuổi "có tiếng" cùng các nghệ sĩ quốc tế trên sân khấu danh giá của Nhà hát Hoàng gia Versailles.

Hà Nội là điểm đến quan trọng trong chuyến lưu diễn Châu Á của họ bên cạnh các thành phố của Trung Quốc, Thái Lan...

Mặc dù đến Việt Nam rất muộn nhưng sáng 21/4, các nghệ sĩ đã bắt đầu tập luyện cho đêm nhạc (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Đặc biệt góp mặt trong Four seasons concert ở Nhà hát Hồ Gươm lần này là Countertenor Théo Imart - nghệ sĩ sở hữu giọng hiếm, có thể hát với âm vực của nữ giới như nữ trầm, nữ trung hay thậm chí là nữ cao - hứa hẹn sẽ chinh phục những đôi tai khó tính nhất trong 2 đêm nhạc 21 và 22/4.