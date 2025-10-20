Nhóm Lip B ngừng hoạt động, Liz Ngụy Thùy Linh giờ ra sao?

Liz Ngụy Thùy Linh (SN 1995) tên thật là Ngụy Thùy Linh. Tham gia showbiz từ khi còn nhỏ, từng được xem là "bản sao Khả Ngân" nhưng cô lại có sự nghiệp khá lận đận.

Năm 2016, nhóm nhạc Lip B ra mắt với 4 thành viên được lựa chọn sau đợt thi tuyển gắt gao với gần 2.000 thí sinh. Năm 2019, thành viên Mei rời nhóm, sau đó Liz Nguỵ Thùy Linh được bổ sung vào để hoàn thiện đội hình 4 người.

Thế nhưng, đội hình mới của Lip B cũng chỉ cùng nhau xuất hiện trong một số MV. Đầu tháng 3/2021, thành viên Yori rời nhóm, sang Australia kết hôn và sinh con. Lip B cũng dần ít hoạt động.

Mỗi thành viên có hướng rẽ khác nhau. Annie Thu Thủy ra mắt một số sản phẩm, tham gia Vietnam Idol 2023 nhưng không tạo được tiếng vang. Rosy gần như vắng bóng showbiz. Riêng Liz Nguỵ Thùy Linh thay đổi công ty chủ quản đến 3 lần.

Liz Ngụy Thùy Linh có sự nghiệp khá lận đận suốt nhiều năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về chặng đường hoạt động nhiều thăng trầm, Liz Ngụy Thùy Linh cho biết: "Thật ra, mỗi giai đoạn đều mang đến cho tôi những bài học khác nhau. Khi còn ở ST.319, tôi từng được chọn để ra mắt trong một nhóm nhạc nữ cùng AMEE, MaiQuinn… nhưng rồi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.

Sau đó, tôi đầu quân cho Lip B, ra mắt được hai bài hát và có quãng thời gian rất đáng nhớ cùng các thành viên. Tuy nhiên, khi nhóm dần ngưng hoạt động, tôi nhận ra mình cần một hướng đi mới".

Liz Ngụy Thùy Linh chia sẻ, khi hoạt động dưới sự quản lý của công ty, cô chưa quen với cách làm việc. Sau 3 lần chuyển đổi, nữ ca sĩ quyết định rời đi, hoạt động độc lập.

“Sau nhiều năm cảm thấy lạc lối với những dự định liên tục bị trì hoãn, kỳ nghỉ Tết năm nay là lúc tôi có thời gian nhìn lại và tự hỏi điều gì khiến mình bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật. Câu trả lời luôn là âm nhạc và sân khấu - hai điều khiến tôi rung động ngay từ đầu", Liz Ngụy Thùy Linh nói.

Liz Ngụy Thùy Linh gây chú ý khi trở lại với diện mạo và phong cách mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, Liz Ngụy Thùy Linh gây chú ý khi đánh dấu sự trở lại của mình bằng EP (đĩa mở rộng) Secret note gồm 4 ca khúc thuộc thể loại nhạc điện tử hiện đại, kết hợp cùng Nicky và MIN. EP thể hiện rõ nét sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc và khả năng biến hóa đa dạng của nữ ca sĩ.

Khán giả dành nhiều lời chúc mừng, động viên Liz Ngụy Thùy Linh tìm được con đường riêng sau thời gian dài lận đận. Nữ ca sĩ cũng cho biết, động lực để ra mắt sản phẩm đến từ "lời thức tỉnh" sau khi tham gia thi tuyển tại một chương trình âm nhạc lớn. "Tôi khao khát được biết đến là một ca sĩ thực thụ. Và để làm được điều đó, tôi phải có sản phẩm của riêng mình", cô nói.

Hoàng Thư