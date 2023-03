Cống hiến 2023: Hoàng Thùy Linh khóc nấc ẵm 3 giải, ngập ngừng nhắc Đen Vâu

Ở hạng mục Album của năm, "Link" của Hoàng Thùy Linh chiến thắng "Citopia" (Phùng Khánh Linh), "Cong" (Tóc Tiên), "Make it together" (Đinh Mạnh Ninh), "Một vạn năm" (Vũ). Thu Minh được mời công bố giải thưởng. Trên sân khấu, nữ ca sĩ không ngần ngại ngẫu hứng cover một vài câu trong hit "See tình" của Hoàng Thùy Linh.