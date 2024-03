Nhiều "ồn ào" bủa vây cuộc thi Hoa hậu Thế giới trước giờ G

Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn đầu tiên diễn ra trong năm 2024. Tuy nhiên, cuộc thi đã đối mặt với nhiều sóng gió ngay từ đầu. Cuộc thi năm nay dự kiến có 116 thí sinh tham dự, nhưng hiện tại, thí sinh còn trụ lại ở cuộc thi chỉ còn 112 cho đêm chung kết.

Karolina Bielawska đang giữ vương miện Hoa hậu Thế giới 2022 (Ảnh: Miss World).

Hầu hết các người đẹp đều rút lui khỏi cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 trong im lặng và Ban Tổ chức cũng chưa lên tiếng giải thích. Sự việc thí sinh Hoa hậu Thế giới liên tục bỏ thi gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Địa điểm và thời gian tổ chức của Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 cũng bị trì hoãn liên tục. Đầu tiên, cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 được chọn diễn ra vào tháng 5/2023 tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tuy nhiên, tới tháng 9/2023, Ban Tổ chức lại đổi địa điểm tổ chức cuộc thi tại Ấn Độ vào cuối năm 2023. Song, kế hoạch lại thay đổi vào tháng 10/2023 và được ấn định tổ chức vào tháng 3.

Ba Lan, Nhật Bản, Singapore từng bày tỏ mong muốn đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 nhưng cuối cùng, địa điểm diễn ra cuộc thi lại là Ấn Độ.

Việc thay đổi địa điểm cũng như thời gian diễn ra cuộc thi liên tục khiến khán giả yêu mến một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế có tuổi đời lâu nhất thế giới tiếc nuối, hụt hẫng. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chỉ trích Ban Tổ chức cuộc thi thiếu chuyên nghiệp.

Các người đẹp Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 trong phần thi Trình diễn thời trang (Ảnh: Miss World).

Không chỉ thiếu nhất quán trong việc lựa chọn địa điểm, thời gian tổ chức, Ban Tổ chức Hoa hậu Thế giới còn khiến khán giả theo dõi hoang mang khi thay đổi liên tục phương thức lựa chọn top.

Lúc đầu, họ dự định chỉ chọn top 20 nhưng cuối cùng, Ban Tổ chức quyết định sẽ có top 40, top 12 (trong đó ít nhất mỗi châu lục phải có 2 thí sinh), top 8 (2 thí sinh cho mỗi châu lục), top 4, top 2 và cuối cùng là hoa hậu.

Hiện tại, đã có 8 thí sinh chắc vé vào top 40 cuộc thi gồm những người chiến thắng trong các phần thi phụ như hùng biện Head to Head Challenge (thử thách đối đầu), thể thao, trình diễn thời trang, tài năng.

Theo thông tin từ phía Ban Tổ chức, đêm chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 không có phần thi Dance of the World vì thời lượng hạn chế. Điều này tiếp tục khiến người hâm mộ tiếc nuối vì Dance of the World được xem là một phần thi đặc trưng được duy trì trong nhiều năm qua, làm tăng màu sắc và sự sôi động cho đêm chung kết.

Sini Shetty là đại diện của Ấn Độ tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Ảnh: Miss World).

Gần về cuối cuộc thi, Ban Tổ chức Hoa hậu Thế giới cũng vướng lùm xùm thiên vị hoa hậu nước chủ nhà, Sini Shetty. Người đẹp Ấn Độ giành được nhiều giải thưởng quan trọng của cuộc thi năm nay, trong đó giải World Designer Award (Trang phục dạ hội đẹp nhất) khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Sini khiến khán giả theo dõi cuộc thi bức xúc.

Nhiều khán giả cho rằng bộ váy dạ hội của Sini Shetty không nổi bật so với những thiết kế khác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, kỹ năng catwalk của Sini Shetty cũng không được đánh giá cao.

Trước chung kết, Sini Shetty nằm trong top 25 phần thi hùng biện Head-to-head challenge (Thử thách đối đầu), top 14 phần thi Tài năng, top 20 phần thi Người đẹp Thời trang, top 4 phần thi Trang phục dạ hội.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi - Mai Phương - vắng mặt trong hầu hết các phần thi phụ của cuộc thi năm nay. Cô chỉ có mặt trong top 25 phần thi hùng biện Head to Head Challenge.

Mai Phương vắng mặt trong bảng xếp hạng của nhiều chuyên trang sắc đẹp trước chung kết Hoa hậu Thế giới 2023 (Ảnh: Miss World).

Điều này khiến khán giả Việt Nam tiếc nuối cho Mai Phương bởi cô được xem là chiến binh mạnh của Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Thế giới. Việc vắng mặt trong top của các phần thi phụ khiến Mai Phương cũng biến mất khỏi các bảng xếp hạng của các chuyên trang quốc tế trước đêm chung kết.

Tuy nhiên, khán giả Việt Nam vẫn hy vọng, Mai Phương sẽ tỏa sáng trong đêm chung kết và giành cơ hội tiến sâu. Hiện, người đẹp đến từ Đồng Nai vẫn nhận được sự ủng hộ, tiếp lửa từ khán giả ở quê nhà.

Trước chung kết, những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 được cho là đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ, Botswana, Indonesia, Ấn Độ, Cộng hòa Séc, Colombia, Anh, Peru, Brazil, Trinidad & Tobago…

Chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 diễn ra vào tối 9/3 tại Ấn Độ. Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young và nhà làm phim người Ấn Độ - Karan Johar - sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại đêm chung kết.

Đại diện của Anh tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Ảnh: Miss World).

Đại diện của Australia tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Ảnh: Miss World).

Đại diện của Indonesia tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Ảnh: Miss World).