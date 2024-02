Mai Phương tiếc nuối vì để lỡ cơ hội vào thẳng top 40 Hoa hậu Thế giới

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (năm 2023) đang diễn ra tại Ấn Độ với sự tham gia của 115 thí sinh đến từ mọi nơi trên thế giới. Người đẹp Mai Phương là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi này.

Mai Phương là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023 (Ảnh: Miss World).

Đến nay, cuộc thi đã trải qua nửa chặng đường với một số hoạt động nổi bật như phần trình diễn mở màn Dance of the world, phần thi hùng biện Head to Head Challenge (Thử thách đối đầu), phần thi giới thiệu về dự án nhân ái, phần thi Hoa hậu Thể thao.

Theo đó, Mai Phương đang thể hiện khá tốt và được nhiều chuyên trang quốc tế khen ngợi, đưa vào danh sách top 20 mùa giải năm nay.

Phần giới thiệu về dự án nhân ái của mỹ nhân Việt được nhiều khán giả quốc tế và các bạn thi đánh giá cao. Ở phần thi Dance of the world, vũ đạo See tình của người đẹp Mai Phương khiến nhiều bạn thi thích thú và thể hiện lại. Cô cũng là một trong 25 thí sinh có cơ hội tranh tài ở phần thi hùng biện Head to Head Challenge.

Tính đến nay, 6 người đẹp đã giành cơ hội lọt thẳng top 40 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023. Họ gồm top 5 phần thi hùng biện Head to Head Challenge và người chiến thắng ở phần thi Hoa hậu Thế thao.

Theo đó, top 5 phần thi Head to Head Challenge gồm đại diện của Botswana, Anh, Li-băng, Nigeria và Zimbabwe. Mỹ nhân Croatia giành danh hiệu Hoa hậu Thể thao trong khi mỹ nhân người Anh giành chiến thắng ở phần thi Head to Head Challenge.

Sau khi không thể có mặt trong top 5 của vòng thi hùng biện Head to Head Challenge và tuột cơ hội vào thẳng top 40, Mai Phương thừa nhận: "Tôi đã hoàn thành xong phần thi của mình tại Head to Head Challenge. Mai Phương rất tự hào khi có thể nói với thế giới về những gì mình và đồng đội của mình tại Việt Nam đã làm, đã nỗ lực để có thể xây dựng thương hiệu Yako.

Tuy không có mặt trong top 5 nhưng biết được mọi người đã biết đến và ủng hộ Yako nhiều hơn. Điều này khiến tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Những đại diện xung quanh cũng gửi lời động viên Mai Phương, các bạn quý và yêu mến dự án của Việt Nam. Vì thế Phương nghĩ chúng ta đã thành công. Hãy tiếp tục ủng hộ Yako để tạo nên nguồn quỹ hỗ trợ nhiều người khó khăn nhé".

Mai Phương diện áo dài xanh tham dự sự kiện của tổ chức Hoa hậu Thế giới, ngày 25/2 (Ảnh: Miss World).

Mai Phương nhận được sự yêu mến của các bạn thi bởi phong cách trẻ trung, thân thiện (Ảnh: Miss World).

Dự án nhân ái của Mai Phương xoay quanh thương hiệu Yako By MaiPhuong. Đây là thương hiệu thời trang phi lợi nhuận mà cô đồng sáng lập với 100% lợi nhuận được dành cho các công tác thiện nguyện. Hoa hậu Mai Phương cho biết thương hiệu của cô đã bán ra hơn 5.000 chiếc áo và chi 23.000 USD cho rất nhiều chương trình thiện nguyện trên khắp Việt Nam.

Do thay đổi môi trường sống đột ngột, Mai Phương thừa nhận, sức khỏe của cô không tốt nhưng mỹ nhân sinh năm 1999 vẫn nỗ lực hết mình qua từng vòng thi và tham gia đầy đủ các hoạt động của tổ chức Hoa hậu Thế giới.

Ngày 25/2 (theo giờ Việt Nam), Mai Phương cùng các thí sinh Hoa hậu Thế giới có chuyến thăm bác sĩ, y tá của quân đội Ấn Độ. Trong sự kiện này, đại diện Việt Nam diện chiếc áo dài truyền thống Việt Nam.

Hình ảnh Mai Phương mặc áo dài xanh, xuất hiện nổi bần bật giữa dàn đối thủ quốc tế khiến nhiều khán giả Việt Nam thích thú. Ngoài vốn ngoại ngữ lưu loát, gu thời trang của Mai Phương cũng là điểm cộng của cô. Hoa hậu Thế giới Việt Nam luôn xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, chỉn chu, phù hợp với từng sự kiện.

Chung kết Hoa hậu Thế giới 2023 sẽ diễn ra tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) vào ngày 9/3 tới. Trong ngày 26/2, 115 người đẹp sẽ rời Delhi (Ấn Độ) để bay tới Mumbai để tham gia các hoạt động tiếp theo của tổ chức Hoa hậu Thế giới. Các người đẹp sẽ tới thăm kinh đô điện ảnh Ấn Độ Bollywood, tiếp cận với giới làm phim và các nghệ sĩ.

Hoa hậu Croatia giành danh hiệu Hoa hậu Thể thao và lọt thẳng top 40 cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023 (Ảnh: Miss World).

5 người đẹp chiến thắng ở phần thi hùng biện Head to Head Challenge và giành cơ hội lọt thẳng top 40 cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023 (Ảnh: Miss World).