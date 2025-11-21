Nhiều người mẫu quốc tế diện áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tại Mỹ

Mới đây, nhà thiết kế (NTK) Đỗ Trịnh Hoài Nam cùng nghệ nhân hoa lụa Minnie Uyên Thái giới thiệu bộ sưu tập áo dài Tứ bình hoa lụa trong khuôn khổ triển lãm Áo dài & Fashion show tại San Joe (Mỹ).

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam giới thiệu bộ sưu tập áo dài tại Mỹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự kiện không chỉ ghi dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, mà còn là dịp để quảng bá áo dài Việt Nam - biểu tượng văn hóa đặc sắc của dân tộc - đến với bạn bè quốc tế.

Bộ sưu tập Tứ bình hoa lụa lấy cảm hứng từ 30 loài hoa đặc trưng phát triển ở Việt Nam. Điểm đặc biệt của bộ sưu tập là những bộ áo dài có chất liệu lụa cao cấp, xử lý hoa văn tinh tế bằng kỹ nghệ vẽ, in thêu 2 mặt và nghệ thuật hoa lụa thủ công.

Từng cánh hoa đều được xử lý tỉ mỉ, mang lại hiệu ứng thị giác đầy cuốn hút, nhẹ nhàng mà sâu lắng, sang trọng mà gợi cảm, phản ánh tinh thần sáng tạo riêng biệt.

Hoa hậu Lala Guseynzade - Miss World International 2024 - khoác bộ áo dài tinh tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Buổi trình diễn quy tụ nhiều người mẫu đến từ Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia khác tham gia catwalk. Khán giả thích thú trước hình ảnh nhiều người đẹp phương Tây khoác tà áo dài dịu dàng, đậm chất truyền thống Việt.

Qua bộ sưu tập, áo dài Việt một lần nữa tỏa sáng, khẳng định vẻ đẹp vượt thời gian trong lòng công chúng quốc tế.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ 30 loài hoa ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc - người chỉ đạo nghệ thuật trong chương trình - khẳng định rằng, vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống Việt Nam là không thể thay thế. Dù thế giới có thể gọi tên nhiều loại trang phục, nhưng với áo dài, người ta phải dùng nguyên từ “áo dài” bằng tiếng Việt, một biểu trưng không thể nhầm lẫn.

Triển lãm Áo dài & Fashion show là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm làm nghề của Đỗ Trịnh Hoài Nam. Từ tháng 11 năm nay đến tháng 3/2026, NTK sẽ có nhiều dự án quảng bá văn hóa Việt, góp phần khẳng định vị thế và giá trị của áo dài trong cộng đồng quốc tế.