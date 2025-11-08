"Nhẹ nhàng mà sống" - Cuốn sách nói về cách yêu thương hai mặt tốt và xấu

Hành trình tìm lại cuộc đời của một "con nghiện"

Năm 2011, Diego Perez 23 tuổi, đáng lẽ ra nên sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết, ấy vậy mà anh lại nằm trên sàn nhà, sợ hãi và chật vật vì thuốc phiện.

Vào khoảnh khắc tưởng chừng như sắp chết, anh đột nhiên nhận ra rằng những năm tháng lạm dụng chất kích thích, những cuộc vui chóng vánh hay hành động tìm kiếm khoái lạc chỉ là cách anh chạy trốn khỏi chính mình.

Khoảnh khắc đó không chỉ giúp thức tỉnh mà còn thay đổi toàn bộ cuộc sống của anh về sau.

Tác giả Diego Perez (Ảnh: First News).

Ngày nay, Diego Perez là một trong những tác giả sách bán chạy của The New York Times và có hơn 3,2 triệu người theo dõi trên Instagram.

Nếu chỉ đọc đến đây, hẳn bạn sẽ nghĩ: Một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện tại. Vả lại, đâu phải ai cũng nghiện ma túy, câu chuyện của Diego chẳng giúp gì được?

Nhưng nếu nhìn sâu hơn, bạn sẽ thấy phần lớn chúng ta cũng đều là những con nghiện. Chúng ta nghiện lướt mạng xã hội, nghiện xem video ngắn, nghiện mua sắm, nghiện được người khác công nhận, chú ý…

Khác biệt ở chỗ, "liều thuốc" của chúng ta vô hình, hợp pháp, dễ tiếp cận và đại chúng hơn. Nhưng cũng như mọi cơn nghiện khác, những thứ này thường chỉ khiến ta thỏa mãn tạm thời, sau đó thì mệt mỏi và trống rỗng hơn trước.

Như Diego đã chia sẻ: “Tôi đã lạm dụng chất kích thích để ngăn chặn nỗi đau và ẩn mình khỏi thực tại. Những cảm xúc đau buồn và lo âu trong tôi đã gào thét đòi tôi chú ý, nhưng tôi chỉ biết quay lưng đi.

Nỗ lực né tránh đó giống như một vách tường ngăn tôi suy ngẫm về tác hại lâu dài mà các loại thuốc phiện sẽ gây ra cho sức khỏe và cuộc sống của mình”.

Từ trải nghiệm cá nhân, Diego Perez - với bút danh yung pueblo - đã viết nên cuốn sách Nhẹ nhàng mà sống (tựa gốc: Lighter), ghi lại hành trình chuyển hóa của mình, từ một người trên bờ tuyệt vọng trở thành một người tràn đầy tình yêu với cuộc sống.

Cuốn sách được yung pueblo triển khai theo một hành trình 3 bước: Yêu bản thân - chữa lành - kết nối. Mỗi phần đều gắn liền với một tầng phát triển của con người, từ việc đối diện, đến buông bỏ, rồi mở rộng lòng trắc ẩn với thế giới.

Trong phần mở đầu, yung pueblo đã tái định nghĩa khái niệm “yêu bản thân” - một cụm từ đã bị thương mại hóa quá nhiều trên các phương tiện truyền thông. Họ liên tục quảng bá rằng bạn có thể sẽ “hạnh phúc hơn, hài lòng hơn” bằng việc mua một cái gì đó, từ sản phẩm chăm sóc đến các khóa học.

Theo tác giả, việc tự thưởng cho mình những món quà nhỏ hoặc những chuyến đi thư giãn đều có thể được coi là yêu bản thân, nhưng chúng ta không nên nhầm lẫn việc yêu bản thân với chủ nghĩa vật chất. Vật chất không thể giúp bạn cân bằng tâm trí, nhưng không thể chữa lành những tổn thương trong quá khứ.

Theo yung pueblo, việc yêu bản thân bao hàm nhiều phương diện, trong đó có sự trung thực tuyệt đối, khả năng xây dựng thói quen tích cực và thái độ chấp nhận bản thân vô điều kiện.

Ba trụ cột này cùng hoạt động cả bên trong lẫn bên ngoài để hình thành và nuôi dưỡng cảm giác yêu bản thân bền vững. Nó giống như việc “tạo dựng nền móng để nâng đỡ toàn bộ kết cấu của ngôi nhà”. Một nền móng vững chắc có thể giúp ta vượt qua mọi bão dông.

Tác giả nhìn nhận: “Yêu bản thân là không còn nhìn nhận bản thân kém cỏi hơn người khác, đồng thời vẫn giữ được sự khiêm nhường để không thấy mình vượt trội hơn bất cứ ai. Lợi ích lớn nhất của việc yêu bản thân đến từ những tương tác tích cực giữa bạn với chính mình. Yêu bản thân không chỉ là một kiểu tư duy mà còn là một chuỗi hành động”.

Cuốn sách "Nhẹ nhàng mà sống" của Diego Perez - với bút danh yung pueblo (Ảnh: First News)

Đồng thời, yung pueblo nhấn mạnh: “Yêu bản thân là một công việc không có ngày nghỉ phép”. Bằng việc yêu bản thân sẽ giúp chúng ta thay đổi, và từ đó tạo ra con người mà mình muốn trở thành.

Không thể thay đổi nếu chưa chữa lành

Nếu “yêu bản thân” là bước đầu quay vào bên trong, thì “chữa lành” là hành trình sâu hơn của sự thay đổi.

Từ trải nghiệm cá nhân cũng như những gì quan sát được, yung pueblo nhận ra tất cả chúng ta đều mang theo một điều gì đó từ quá khứ, có thể là sự căng thẳng, nỗi sợ hay chấn thương thời thơ ấu… cần được chữa lành.

Trong nhiều trường hợp, thay vì nhìn cuộc sống bằng cặp mắt của hiện tại, chúng ta thường chỉ cảm nhận bằng những tiếng vọng tổn thương trong quá khứ. Hậu quả là, ta cứ lặp đi lặp lại những sai lầm cũ, hoặc phóng chiếu những góc cạnh thô ráp bên trong mình lên thế giới bên ngoài.

Và chính điều này đang ngăn cản ta tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp.

Để có được thành công như hôm nay, yung pueblo đã đi qua một hành trình chữa lành rất dài. Và anh may mắn tìm thấy sự khởi sắc bằng phương pháp hành thiền Vipassana.

Tuy nhiên, anh cũng cho biết rằng mỗi người sẽ có những cách chữa lành khác nhau, không có một phương pháp nhanh chóng, dễ dàng nào có thể áp dụng cho tất cả mọi người.

“Chữa lành không làm tan biến mọi nỗi đau, và quá trình này thường diễn ra chậm rãi, đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn và tận tâm. Nhưng điều khiến hành trình ấy trở nên xứng đáng là ngay cả những tiến bộ nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của chúng ta.

Khi bạn bắt đầu nói “không” với các thói quen cũ và lựa chọn hành động phù hợp hơn với cảm nhận thật sự của mình, bản chất con người của bạn sẽ bắt đầu tỏa sáng”, yung pueblo cho biết.

Cuốn sách cho thấy rằng, sự nhẹ nhàng cũng là một loại sức mạnh (Ảnh: First News).

Khác với những cuốn sách truyền động lực vốn thường khiến độc giả cảm thấy cần phải tốt hơn, Nhẹ nhàng mà sống giúp bạn học cách yêu thương cả hai mặt tốt và xấu trong bản tính của mình.

Bởi lẽ, mục đích của chữa lành không phải để trở nên hoàn hảo, mà là để bạn không còn sống trong vô thức nữa. Trong hành trình này, bạn luôn có quyền được yếu đuối, được nghỉ ngơi hoặc bắt đầu lại.

Tác giả tin rằng nếu quá trình chữa lành ở từng cá nhân được mở rộng và nhân lên, nó sẽ tạo nên một sự dịch chuyển trong các kết nối xã hội. “Khi càng có nhiều người tự chữa lành, hành động của chúng ta sẽ trở nên có chủ đích hơn, quyết định của chúng ta sẽ giàu lòng trắc ẩn hơn, suy nghĩ của chúng ta sẽ sáng suốt hơn và tương lai của thế giới sẽ trở nên rực rỡ hơn”, yung pueblo nhấn mạnh.

Trong một thế giới cạnh tranh và áp lực như hiện nay, Nhẹ nhàng mà sống cho chúng ta thấy rằng, đôi khi sự nhẹ nhàng cũng là một loại sức mạnh. Cứ nhẹ nhàng mà sống, nhẹ nhàng yêu lấy bản thân, từ tốn chữa lành và lan tỏa tình yêu đến người khác.

Có thể, câu trả lời sẽ không đến ngay, nhưng mỗi trang sách sẽ mở cho bạn một cánh cửa mới để học hỏi và biết đâu, sẽ có một khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời bạn.