Nhật Bản, Hà Lan sẽ góp mặt tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025

Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - cho biết, sắp tới Hội sẽ phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025.

Sẽ có nhiều đoàn quốc tế tham gia Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ông Nguyễn Đăng Chương, liên hoan năm nay ghi nhận gần 30 đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trong và ngoài nước tham gia, 29 vở diễn mang tính thử nghiệm tiêu biểu.

Sự kiện nghệ thuật quy mô lớn quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Trong đó có 10 tác phẩm của các đoàn quốc tế đến từ Philippines, Ba Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Israel, Nhật Bản, Mông Cổ và Uzbekistan.

Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương nhận định rằng, với danh sách đã đăng ký, các tác phẩm tham gia liên hoan với đa dạng các loại hình nghệ thuật, phong phú về đề tài như: Kịch nói, kịch câm, kịch hình thể, nhạc kịch, chèo, tuồng, cải lương, xiếc, múa rối… và còn có những hình thái nghệ thuật khác mà chưa xác định được thể tài.

“Có những vở diễn không hẳn là bi kịch, hài kịch, nhạc kịch… nên chưa thể tìm ra một tên gọi. Đó cũng là một sự sáng tạo mới mẻ và chắc chắn sẽ có sự tranh luận. Nhưng mục tiêu của liên hoan là vươn tới sự khám phá mới lạ trong nghệ thuật sân khấu trong nước và thế giới, nên Ban tổ chức hoan nghênh những thử nghiệm đó”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nói.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình - khẳng định rằng, đây là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Ninh Bình đến bạn bè quốc tế.

Ngoài các buổi diễn thi, điểm nhấn của liên hoan là Lễ diễu hành đường phố diễn ra tại khu vực phố cổ Hoa Lư - Ninh Bình, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, hứa hẹn mang đến không khí nghệ thuật sôi động, giàu sắc màu.

Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ mang vở "Người đi dép cao su" đến Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Liên hoan không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và thế giới, góp phần thúc đẩy sáng tạo, đổi mới tư duy sân khấu, đồng thời hiện thực hóa tinh thần các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 30/11 tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng và TPHCM.