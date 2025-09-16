Xuất hiện tại khu chợ đêm, Lý Nhược Đồng diện áo ba lỗ, quần cạp trễ, khoe vòng eo thon gọn, nổi rõ cơ bụng. Ở tuổi 59, Lý Nhược Đồng được nhận xét trẻ trung hơn tuổi rất nhiều.

Được biết, để có dáng vóc đẹp như hiện tại, Lý Nhược Đồng tập thể dục cường độ cao 5 buổi trong tuần suốt thời gian dài. Cô kết hợp cả yoga, gym và tập tạ.

Lý Nhược Đồng thú nhận, cô tìm thấy niềm vui trong quá trình tập luyện thể dục. Vận động giúp cô vừa thoải mái tâm lý, vừa giữ gìn vóc dáng.

Lý Nhược Đồng gây xôn xao khi xuất hiện tại khu chợ đêm tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 15/9 (Ảnh: HK01).

Dáng vóc săn chắc và gương mặt trẻ trung của nữ diễn viên 59 tuổi khiến nhiều người kinh ngạc (Ảnh: HK01).

Lý Nhược Đồng luôn đề cao tác dụng của việc tập gym. Cô khuyên mọi người nên giữ thói quen tập thể dục trong các bài đăng trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, cô thường đăng ảnh tập luyện chăm chỉ hoặc các bộ ảnh thời trang trẻ trung. Người đẹp chia sẻ: "Hoạt động thể thao đem lại cho phụ nữ sức khỏe và sự tự tin".

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường, cùng các bí quyết làm đẹp, giữ dáng để lan tỏa năng lượng sống tích cực.

Lý Nhược Đồng chia sẻ, nhiều người cho rằng, giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của phụ nữ chính là ở tuổi 30 nhưng cô không nghĩ như vậy.

Cô nói: "Nhiều năm trước, tôi lơ mơ, non trẻ, thậm chí mù quáng vì tình yêu. Tôi thích bản thân của hiện tại hơn. Trải qua mất mát, chán chường, giờ đây tôi hiểu cách yêu bản thân, cách yêu người khác".

Lý Nhược Đồng rất chăm chút ngoại hình (Ảnh: Sina).

Mỹ nhân U60 tin rằng, cô đang sống trong thời kỳ rực rỡ và ý nghĩa nhất cuộc đời. "Chỉ cần bạn muốn làm, tuổi nào cũng không muộn. Ở đời chẳng bao giờ có mở đầu muộn màng, chỉ có kết thúc quá vội", cô nói.

Lý Nhược Đồng gia nhập làng giải trí ở tuổi đôi mươi. Cô từng tham gia nhiều phim truyện nổi tiếng, nổi bật phải kể đến Thần điêu đại hiệp. Trong đó, vai diễn Tiểu Long Nữ (Cô Cô) của cô được xem là kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Cô được khán giả bình chọn là "Tiểu Long nữ đẹp nhất màn ảnh".

Người đẹp từng trải qua tổn thương tình cảm, rơi vào trầm cảm vì những biến cố trong cuộc sống. "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" cho hay, cuộc sống khó khăn dạy cô rất nhiều và giúp cô nhận ra giá trị của bản thân cũng như học cách cân bằng bản thân trước sóng gió cuộc đời.

Lý Nhược Đồng vào vai Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu đại hiệp" (Ảnh: Sina).

Ngoài Thần điêu đại hiệp, cô còn tham gia nhiều phim như: Thiên long bát bộ, Dương môn nữ tướng, Đại nội mật thám 008, Ngọc quan âm...

Hiện tại, công việc chủ yếu của Lý Nhược Đồng là quay chụp quảng cáo, tham gia chương trình truyền hình giải trí, thỉnh thoảng đóng phim. Nữ diễn viên còn thường xuyên thực hiện công tác thiện nguyện giúp đỡ người gặp khó khăn hay các chương trình quảng bá văn hóa truyền thống.

Lý Nhược Đồng hiện độc thân. Nữ diễn viên 59 tuổi từng có một mối tình đau khổ với một đại gia. Sau những đổ vỡ tình cảm, Lý Nhược Đồng nhận ra niềm vui từ công việc, chăm sóc bản thân.

Khi được hỏi về dự định lên xe hoa, cô từng nói: “Có lẽ, tôi muốn gặp gỡ một anh chàng nào đó rồi kết hôn. Tôi cũng muốn có một cuộc sống ổn định hơn”.