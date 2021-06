Nhan sắc thời trẻ của dàn mỹ nhân màn ảnh Việt đình đám một thời

Trước khi đăng quang Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My đã là người đẹp có nhan sắc nổi bật cùng chiều cao 1,7 m. Bên cạnh ngôi vị Hoa hậu, Giáng My còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như Kế hoạch 99, Sài Gòn trong trái tim em, Phi vụ phượng hoàng… Kết hôn sớm khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Giáng My cũng không hạnh phúc khi hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Hiện cô vẫn hoạt động trong showbiz với nhiều vai trò và nhan sắc ở tuổi ngũ tuần vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ.