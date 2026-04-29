Diễn viên Kim Huyền ở nhà thuê, độc thân tuổi 52: "Tôi chọn như vậy"

Kim Huyền là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch miền Nam với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua các vở Người vợ ma, Nước mắt người điên, Người đàn bà uống rượu, đồng thời quen thuộc với khán giả truyền hình qua những vai người giúp việc cá tính hoặc phụ nữ nhiều toan tính trong các phim Ngọn cỏ gió đùa, Tơ hồng vương vấn, Bên lề tội ác, Trả giá...

Gần đây, Kim Huyền gây chú ý khi tham gia phim điện ảnh Trùm Sò, khởi chiếu dịp lễ 30/4. Dù không nhiều đất diễn trong phim, chị vẫn trân trọng từng cơ hội. Nữ diễn viên thừa nhận việc giữ sức hút trong nghề là thách thức, nhất là khi ngày càng có nhiều gương mặt trẻ.

Nhắc đến Kim Huyền, không ít người gắn với những cụm từ như “cô độc”, “ở nhà thuê”. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cho rằng cuộc sống của mình không hề bi luỵ. Hiện tại, chị sống trong một căn nhà thuê tại quận Phú Nhuận (cũ), TPHCM.

“Tôi không thích than vãn hay kể khổ. Ở nhà thuê tại TPHCM là điều rất bình thường, không có gì đáng thương. Với tôi, nhà thuê hay nhà riêng đều chỉ là không gian sống, quan trọng là mình sống như thế nào”, chị chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Kim Huyền cũng thẳng thắn cho biết bản thân không đặt mục tiêu mua nhà tại TPHCM. “Tôi đã có nhà ở Phan Thiết nên không áp lực phải sở hữu thêm. Nếu có điều kiện, tôi ưu tiên cho người thân hoặc những giá trị tinh thần. Hiện tại, tôi không còn nặng chuyện tài sản”, chị nói.

Ở tuổi ngoài 50, điều khiến Kim Huyền trăn trở nhiều nhất là sức khỏe của mẹ. Mẹ nữ nghệ sĩ năm nay 87 tuổi, từng bị tai biến nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Dù làm việc tại TPHCM, Kim Huyền vẫn thường xuyên về Phan Thiết để chăm sóc.

“Hầu như tuần nào tôi cũng về. Khi tôi đi làm thì chị gái lo cơm nước cho mẹ, nhưng chị cũng không khỏe nên tôi không dám giao hết. Khi về quê, tôi gần như chỉ ở nhà chăm mẹ. Nếu không có việc ở TPHCM, tôi sẽ ở lại lâu hơn”, chị chia sẻ.

Trong chuyến tàu trở về quê mới đây, Kim Huyền mang theo nhiều tạp chí, bài viết từng ghi lại hành trình làm nghề của mình, về quê cất giữ. Với chị, đó là tài sản lớn nhất.

“Tôi không có nhiều tiền bạc hay vật chất. Tài sản quý nhất của tôi là những vai diễn và trải nghiệm sống. Những chồng tạp chí này, xét về vật chất không đáng bao nhiêu, nhưng đó là hành trình làm nghề, là tuổi trẻ và đam mê của tôi”, Kim Huyền bộc bạch.

Nữ diễn viên cho biết cuộc sống hiện tại của mình khá bình yên. Chị không còn đặt áp lực phải sống theo kỳ vọng của ai hay so sánh bản thân với người khác. “Thấy đồng nghiệp thành công, mua nhà, mua xe, tôi mừng cho họ. Còn tôi, tôi hài lòng với cuộc sống của mình”, chị nói.

Trước những ý kiến cho rằng mình cô đơn, nữ nghệ sĩ thẳng thắn phủ nhận. Kim Hiền chia sẻ: “Tôi chọn sống một mình, không phải bị ép buộc. Khi là lựa chọn chủ động thì không còn cảm giác cô đơn nữa. Mọi người nhìn vào có thể thấy tôi vất vả, nhưng thật ra tôi đang sống rất vui và thoải mái”.

Về chuyện hôn nhân, Kim Huyền khẳng định chị lựa chọn sống độc thân từ khi còn trẻ. “Quyết định này không xuất phát từ biến cố nào. Tôi vẫn vui vẻ, yêu đời, vẫn có cảm xúc và sự lãng mạn, nhưng chuyện kết hôn không nằm trong lựa chọn của tôi. Cảm giác cô đơn hay chạnh lòng thì tôi không có”, chị nói.

Trước đó, Kim Huyền từng trải qua giai đoạn khủng hoảng, mất phương hướng và quyết định sang Nhật Bản học tập, làm việc. Tại đây, chị làm nhiều công việc như phụ bếp, rửa bát, thu ngân… như một du học sinh bình thường.

“Tôi từng nghĩ sẽ bỏ nghề, bắt đầu lại từ đầu. Khi đó, tôi không ngại làm bất cứ công việc gì. Với tôi, nghề nào cũng có giá trị như nhau, không có cao thấp”, chị chia sẻ.

Hiện tại, nữ nghệ sĩ tập trung chủ yếu vào phim ảnh, tạm ngưng hoạt động sân khấu. Công việc không đều, nên chị luôn chủ động cân đối tài chính. “Có lúc nhiều việc, có lúc ít, nên tôi phải dành dụm. Bây giờ tôi cũng chọn lọc dự án, ưu tiên sức khỏe và thời gian”, chị cho biết.

Mỗi năm, Kim Huyền tham gia khoảng 2-3 dự án phim, đủ để duy trì cuộc sống với mức chi tiêu giản dị. Những năm gần đây, chị thích ăn chay, tập sống điều độ, giữ tinh thần lạc quan và thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Ở tuổi 52, Kim Huyền cho biết mình không còn đặt nặng tham vọng như trước. “Ngày xưa tôi có nhiều kế hoạch, nhiều mục tiêu. Nhưng bây giờ, điều tôi mong nhất là mẹ khỏe. Còn với nghề, tôi vẫn muốn có vai diễn tốt, nhưng không còn áp lực phải cạnh tranh bằng mọi giá”, chị bày tỏ.