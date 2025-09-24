Nhà viết kịch nổi tiếng Đức sáng tác kịch đương đại cho sân khấu Việt

Đây là dự án đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (23/9/1975 - 23/9/2025).

Vở kịch "Ngọc Thủ" sẽ công diễn 3 đêm 26-28/9 tại Nhà hát Tuổi trẻ (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ).

Tại buổi họp báo ra mắt ngày 23/9, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - cho biết: “Vở diễn này đã được chúng tôi ấp ủ từ hơn 1 năm trước, với mong muốn mang đến một tác phẩm khác biệt.

Ngọc Thủ sẽ đem đến nhiều ấn tượng về thị giác và cách trình diễn, giúp khán giả có thêm góc nhìn mới về cuộc sống và ước mơ của con người.

Ở đó, ta vừa bắt gặp cả ngôn ngữ sáng tạo đậm chất đương đại đang nổi trội trên sân khấu kịch của Đức, vừa tìm thấy cả những sáng tạo riêng có của Nhà hát Tuổi trẻ".

Biên kịch Thomas Köck nói rằng, anh đặc biệt hứng thú với đề tài giới trẻ vì ở đó, anh được tự do sáng tạo, không bị ràng buộc trong khuôn khổ.

Theo anh, xã hội Việt Nam và Đức có nhiều điểm tương đồng như nhịp sống hối hả ở đô thị hay khát vọng tìm kiếm một mái nhà. Chủ đề khủng hoảng nhà ở cũng là vấn đề toàn cầu, kết nối giới trẻ ở Berlin với Hà Nội.

“Tôi không viết Ngọc Thủ để giảng giải mà để học hỏi và truyền tải những gì mình cảm nhận được khi trò chuyện với người dân nơi đây.

Thông qua dự án này, chúng tôi mong muốn góp phần mở ra một đối thoại nghệ thuật đầy ý nghĩa và thúc đẩy hợp tác xuyên văn hóa", anh chia sẻ.

NSƯT Nguyễn Sỹ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - chia sẻ tại họp báo ra mắt vở kịch "Ngọc Thủ" (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ).

Ông Oliver Brandt - Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội - nhấn mạnh: “Vở diễn không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia. Văn hóa mở rộng chân trời, cho phép chúng ta thảo luận về những điểm tương đồng và khác biệt".

Đạo diễn Đào Duy Anh thì coi kịch bản như một “cơ thể sống”. Anh chia sẻ: “Sân khấu Đức đương đại giàu biểu tượng và khái quát, trong khi Nhà hát Tuổi trẻ chú trọng sự gần gũi, trẻ trung, giàu cảm xúc.

Khi kết hợp hai yếu tố này, thách thức lớn là làm sao dung hòa để vẫn giữ được bản sắc riêng của mỗi bên".

Ngọc Thủ lấy trọng tâm là hành trình tìm kiếm một mái nhà của những người trẻ, một câu chuyện tưởng chừng quen thuộc nhưng dần hé lộ những lớp lang phức tạp về cuộc sống đô thị hiện đại.

Dự án quy tụ ê-kíp sáng tạo gồm biên kịch Thomas Köck - một trong những nhà viết kịch đương đại ảnh hưởng nhất tại Đức, đạo diễn Đào Duy Anh - Phó Trưởng đoàn Kịch Nhà hát Tuổi trẻ, cùng họa sĩ sân khấu Lina Oanh Nguyễn - nghệ sĩ gốc Việt hoạt động song song tại Đức và Việt Nam.

NSND Trần Ly Ly tham gia với vai trò biên đạo hình thể, cùng dàn diễn viên tài năng của Nhà hát Tuổi trẻ như Nguyễn Tú, Phan Thắng, Minh Cúc, Hương Thủy, Yến My, Hàn Trang, Thu Hà, Thanh Hòa, Tiến Đạt, Chí Huy…

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một nhà viết kịch Đức sáng tác riêng cho sân khấu Việt Nam và cũng là lần đầu Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác với nhà thiết kế sân khấu người Đức gốc Việt.

Biên kịch Thomas Köck (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ).

Thomas Köck sinh năm 1986 tại Áo, hai lần đoạt giải Mülheim Dramatic Prize - giải thưởng sân khấu danh giá nhất nước Đức (2018, 2019) và được đề cử lần nữa vào năm 2024.

Các tác phẩm của anh đã được công diễn rộng rãi ở châu Âu, nổi bật bởi tính thời sự và chiều sâu tư tưởng.

Trong khi đó, đạo diễn Đào Duy Anh là gương mặt trẻ triển vọng của sân khấu Việt Nam, từng đoạt Giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Toàn quốc dành cho Thiếu nhi (2024) và Huy chương bạc Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2025.