Nhà văn Dương Bình Nguyên viết tiểu thuyết tội phạm dữ liệu trong 4 tháng

Mới đây, Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới của nhà văn Dương Bình Nguyên.

Đây được xem là tiểu thuyết đầu tiên của văn học Việt Nam tiếp cận trực diện và có hệ thống đề tài tội phạm dữ liệu, một dạng tội phạm mới đang tác động ngày càng sâu rộng tới đời sống xã hội đương đại.

Bìa cuốn tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cuốn sách đã đoạt giải A tại cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới không kể một vụ án theo lối hình sự quen thuộc mà mở ra từ những cái chết tưởng như rời rạc của các nhân vật thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, từ một ca sĩ trẻ kết thúc đời mình sau buổi livestream (trò chuyện trực tuyến) đến một cô gái nghèo bị chiếm dụng căn cước, từ những con người kiệt quệ vì nợ online hay các nạn nhân của lừa đảo trên mạng xã hội...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà văn Dương Bình Nguyên cho biết, tác phẩm được xây dựng theo kết cấu phân mảnh, đan xen giữa hiện tại điều tra, hồi ức cá nhân và những lát cắt đời sống. Các nhân vật không bị đặt vào thế đối lập rạch ròi giữa thiện và ác.

Theo Dương Bình Nguyên, cái khó nhất khi viết tiểu thuyết này là anh không phải là người giỏi về các dữ liệu, khi viết sách anh đã phải nhờ người thân giỏi chuyên ngành hỗ trợ, hướng dẫn.

Thứ 2 là khi viết tiểu thuyết công nghệ dễ bị nhàm chán, tác giả cũng phải có cách viết linh động, dễ hiểu để độc giả hiểu hơn về nỗi cô đơn, thân phận con người. Thứ 3 là tiểu thuyết gồm 3 câu chuyện khác nhau nên anh đã khéo léo viết sao cho tác phẩm có cấu trúc hợp lý, hấp dẫn nhất.

"Tôi viết tiểu thuyết này khoảng 4 tháng. Có những chi tiết tôi đã viết khá lâu, sau đó lại mang ra kết nối lại với đoạn đang viết nên cũng mất khá nhiều thời gian. Đọc tác phẩm xong, nhiều người sẽ muốn kiểm tra lại điện thoại, mật khẩu và các ứng dụng mạng xã hội mình từng bấm đồng ý cho qua vì sợ các thông tin cá nhân của mình bị lọt ra ngoài...", Dương Bình Nguyên nói.

Tác giả cho biết thêm, Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới đang được một số nhà sản xuất thương thảo để chuyển thể thành kịch bản phim.