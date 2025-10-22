Nhã Phương được khen nhan sắc thăng hạng khi mang bầu lần 3 ở tuổi 35

Xuất hiện tại một sự kiện ở TPHCM hôm 21/10, Nhã Phương trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Nữ diễn viên đang mang thai ở tháng thứ 5 nhưng vẫn giữ thân hình thon gọn. Thậm chí, nhiều khán giả nhận xét Nhã Phương "nhuận sắc" hơn khi mang bầu.

Trong lần xuất hiện này, bà xã của Trường Giang diện đầm đen ôm sát, khéo léo khoe đường cong hút mắt.

Nhã Phương diện đầm ôm sát khi mang thai ở tháng thứ 5 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với truyền thông, Nhã Phương cho biết, những lần mang bầu, cô đều chăm chút sức khỏe, nhan sắc để cả mẹ và bé đều vui vẻ, khỏe mạnh.

Nhã Phương từng hé lộ ông xã Trường Giang rất kỹ tính. Mỗi lần cô mang bầu, chồng đều tự tay chuẩn bị thực đơn, những thực phẩm không tốt cho sức khỏe bà bầu đều bị anh phản đối. Nhã Phương cũng chăm chút nhan sắc kỹ lưỡng, sử dụng những liệu pháp chăm sóc da an toàn, lành tính.

Nhã Phương và Lý Thùy Chang, bà xã Chi Bảo, hào hứng chia sẻ cho nhau kinh nghiệm làm "mẹ bỉm", bí quyết giữ gìn nhan sắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hôm 25/9, nhân dịp tròn 7 năm ngày cưới, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang gây bất ngờ khi thông báo sắp sửa đón em bé thứ 3. Nhiều bạn bè, khán giả chúc mừng cho tổ ấm viên mãn của cặp đôi.

Nhã Phương và Trường Giang kết hôn năm 2018, đón con gái đầu lòng Destiny vào tháng 1/2019, đón con trai Hope vào tháng 10/2023. Nữ diễn viên Quả tim máu từng cho biết, gia đình viên mãn và các con khỏe mạnh là niềm hạnh phúc, tài sản lớn nhất của vợ chồng cô hiện tại.

Đầu tháng 10, Nhã Phương và Trường Giang tổ chức sinh nhật cho bé Hope tròn 2 tuổi. Dịp Trung thu, cả gia đình cùng nhau đi phát quà cho các trẻ em.

Nhã Phương được khen ngợi về nhan sắc thăng hạng khi mang bầu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ khi kết hôn, Nhã Phương hạn chế các hoạt động nghệ thuật, dành thời gian vun vén tổ ấm. Dù vai trò làm mẹ nhiều vất vả, cô vẫn vượt qua những áp lực "mẹ bỉm sữa", tìm được sự cân bằng, tinh thần thoải mái nhờ chồng luôn yêu thương, san sẻ.

Nhã Phương từng cho biết, Trường Giang là chỗ dựa, là người đồng hành với cô trong công việc và cuộc sống, đồng thời tạo động lực cho cô biết yêu thương và giữ gìn sắc vóc. Về phía Nhã Phương, cô cũng luôn ủng hộ chồng, là hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp.

Hoàng Thư