Nhà hát Nhạc Vũ Kịch đưa quạt giấy, chiếu hoa vào vở ballet thuần Việt

Chiều 17/3, đại diện Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết, vở ballet Dó sẽ trở lại sau 2 năm công diễn với nhiều thay đổi đáng kể, mang đến trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc cho khán giả tại Hà Nội.

Một phân cảnh trong vở diễn "Dó" (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đó, âm nhạc của vở diễn sử dụng phiên bản chuyển soạn từ tổ khúc Bốn mùa của Antonio Vivaldi do Max Richter thực hiện, tạo nên không gian âm thanh vừa quen thuộc vừa đương đại.

Trên sân khấu Dó, 20 nghệ sĩ ballet Việt Nam thuộc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cùng với nghệ sĩ múa Vũ Ngọc Khải, NSƯT Phan Lương, nghệ sĩ thể nghiệm Hà Tứ Thiên sẽ thể hiện nhiều tổ hợp, động tác như quăng chài, gánh nước, cấy lúa... quen thuộc trong đời sống thường nhật của cư dân nông nghiệp.

Vở diễn cũng lấy cảm hứng từ các chất liệu dân gian như quạt giấy, chiếu hoa và giấy dó để làm nổi bật văn hoá truyền thống của Việt Nam.

Các nghệ sĩ vừa thực hiện kỹ thuật ballet trên giày mũi cứng, vừa kết hợp ngôn ngữ múa đương đại và những động tác mang dấu ấn văn hóa Việt, đòi hỏi trình độ kỹ thuật và cảm thụ cao.

Chia sẻ về ý tưởng, Tổng đạo diễn Hương Na Trần cho biết, từ những hình tượng rất Việt Nam như chú Tễu, chiếc nơm, thần Nông hay chiếu hoa, ê-kíp đã chắt lọc và chuyển hóa thành ngôn ngữ của múa.

"Mong muốn của ê-kíp là tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hàn lâm mang đậm bản sắc Việt, để khi Dó cất lời trên sân khấu, khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tâm hồn và văn hóa Việt Nam theo một cách vừa quen thuộc, vừa mới mẻ", bà Hương Na Trần nói.

Trong khi đó, biên đạo Vũ Ngọc Khải nhấn mạnh việc khai thác sâu ngôn ngữ múa Việt, từ động tác bàn tay đến các biểu tượng dân gian, để tạo nên cấu trúc chuyển động phức hợp. Anh cũng bật mí sẽ đưa Tín ngưỡng thờ Mẫu - di sản được UNESCO ghi danh vào vở diễn.

Tác phẩm gồm 4 phần: Mùa đông, Mùa thu, Mùa hạ và Mùa xuân, tương ứng với các chương hồi mang tên Buộc gió, Lặng gió, Gió mùa và Gió say.

Để dung hòa và biến hóa ballet cổ điển của châu Âu sang ballet Việt, NSƯT Phan Lương - biên đạo của Dó - chia sẻ rằng, khi làm một vở diễn, việc đầu tiên là xác lập ý tưởng chủ đạo, từ hình tượng chiếc nơm, âm nhạc cổ điển, ánh sáng nhiều tầng đến phục trang tân cổ điển với tạo hình nơm váy, nơm đầu.

"Từ những yếu tố đó, chúng tôi lựa chọn chất liệu kết hợp giữa nền tảng ballet hàn lâm và tinh thần chuyển động của múa đương đại. Chất liệu này đòi hỏi diễn viên vừa có kỹ thuật ballet vững chắc, vừa làm chủ được ngôn ngữ đương đại. Hiện nay ở Việt Nam, không nhiều đơn vị có lực lượng nghệ sĩ đáp ứng được yêu cầu này, và các nghệ sĩ ballet của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam là một trong số ít có thể thực hiện được”, NSƯT Phan Lương cho biết.

Ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại sự kiện, ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam - bày tỏ sự ngưỡng mộ ê-kíp sáng tạo khi vở ballet Dó đã chuyển hóa âm nhạc và chuyển động thành cuộc đối thoại giàu chất thơ giữa 2 nền văn hóa.

Theo ông, tác phẩm không chỉ tái hiện nhịp điệu 4 mùa mà còn truyền tải chiều sâu cảm xúc, biểu tượng văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ múa và sân khấu sáng tạo. Dó cho thấy sức mạnh của văn hóa trong việc vượt qua biên giới, làm mới các giá trị cổ điển châu Âu bằng trí tưởng tượng của nghệ sĩ Việt.

"Vở diễn là minh chứng sinh động cho quan hệ Liên minh châu Âu - Việt Nam, không chỉ ở kinh tế mà còn ở kết nối con người và giao lưu văn hóa", Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho hay.

Vở ballet đương đại Dó sẽ được biểu diễn vào tối 29/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).