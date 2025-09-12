Nhà hát Kịch Việt Nam diễn vở "Nước mắt của mẹ" trong mùa Vu lan

Sáng 11/9, Ban tổ chức chương trình Ơn nghĩa sinh thành 2025 đã giới thiệu thông tin về đêm nhạc.

Chương trình đã trở thành điểm hẹn thường niên với khán giả từ năm 2017. Ban tổ chức khẳng định, Ơn nghĩa sinh thành là một hoạt động ý nghĩa mỗi dịp Vu lan để mỗi chúng ta, đặc biệt là người trẻ tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Ban tổ chức chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025" trong buổi gặp mặt sáng 11/9 (Ảnh: BTC).

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Trưởng Ban tổ chức - chia sẻ, chương trình Ơn nghĩa sinh thành được thực hiện bằng tất cả trái tim và tấm lòng với mong muốn khắc sâu đạo hiếu và lòng biết ơn trong đời sống hôm nay.

"Qua từng mùa, chương trình ngày càng nhận được sự đồng hành, yêu mến của khán giả, trở thành hạt nhân lan tỏa những điều tử tế, hành động đẹp trong xã hội", ông Lợi nói.

Tại sự kiện, đạo diễn Mai Thanh Tùng cho biết, chương trình không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật mà còn là hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa đạo và đời.

"Thành công của những chương trình trước là động lực để chúng tôi nỗ lực, sáng tạo hơn nữa nhằm mang tới cho khán giả một chương trình đầy cảm xúc với giá trị nhân văn.

Tôi tin rằng những điều chúng tôi truyền tải thông qua nghệ thuật sẽ gửi gắm trọn vẹn đến khán giả, lay động mỗi con tim để mỗi người tiếp tục viết nên những bài ca về tình người", ông Tùng nói.

Với thời lượng 120 phút, chương trình gồm 3 chương: Người mẹ Việt Nam, Ơn nghĩa sinh thành và Cho tròn chữ hiếu. Mỗi chương mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau: Từ hình ảnh người mẹ gắn với Tổ quốc đến nỗi niềm thương nhớ cha mẹ đã khuất, là lời nhắc nhở sống trọn đạo làm con trong đời sống hiện đại.

Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như xẩm Công cha ngãi mẹ sinh thành do nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa thể hiện, ca khúc Đất nước lời ru qua giọng ca Ngọc Liên, cùng tiếng hát nồng nàn của diva Mỹ Linh trong Lời mẹ ru, Huyền thoại mẹ.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Phương Thanh, Bằng Kiều, Minh Quân, Kyo York… cũng góp mặt.

Đặc biệt, tiểu phẩm Nước mắt của mẹ do Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng hứa hẹn để lại những dư âm khó quên.

Chương trình do Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Việt Nam và các đơn vị phối hợp tổ chức, được diễn ra vào tối 18/9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).