"Nguyệt thảo mai" tuổi 44: Giảm 12kg nhờ pickleball, 20 năm làm dâu thảo

Sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh, gần đây, diễn viên Hà Hương được quan tâm khi đóng phim điện ảnh Mùi phở - tác phẩm ra mắt khán giả vào mùng 1 Tết.

Trong phim, Hà Hương vào vai Mai, con gái ông Mùi (Xuân Hinh đóng), người phụ nữ khao khát kế thừa nghề nấu phở truyền thống nhưng đối mặt với rào cản gia đình và cuộc sống.

"Mai là nhân vật mà tôi không cần diễn, bởi vì bản thân phụ nữ khi bước vào cuộc sống hôn nhân ngoài đời thực đều phải đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau. Bộ phim chạm đến cảm xúc tôi rất sâu sắc, khiến tôi nghĩ về gia đình. Những tình huống trong phim chân thật đến mức tôi không kìm được nước mắt", Hà Hương nói về sự trở lại trong Mùi phở.

Trước đó, nữ diễn viên vào vai Phương Tứ, bà cô ghê gớm, thường xuyên quát mắng con cháu trong phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích, ra rạp dịp Tết dương lịch.

Nhiều khán giả thích thú khi gặp lại "chị Nguyệt thảo mai" (phim Phía trước là bầu trời) trong những vai diễn, câu chuyện mới. Dù khá lâu không đóng phim, Hà Hương vẫn được khen giữ được sự duyên dáng, khả năng biểu cảm tự nhiên.

Trò chuyện cùng phóng viên Dân trí, Hà Hương cho biết hiện tại các con đã lớn, cô có nhiều thời gian dành cho bản thân. Đây cũng là lý do cô trở lại nhiều hơn với nghệ thuật, tiếp tục niềm đam mê từng dang dở.

Ở tuổi 44, Hà Hương không đặt nặng tham vọng phải trở lại đỉnh cao danh tiếng. Cô mong được trải nghiệm nhiều dạng vai khác nhau, được tận hưởng không khí phim trường cùng đồng nghiệp.

Về đời tư, Hà Hương có cuộc sống viên mãn. Chồng cô công tác trong ngành ngân hàng, con trai 18 tuổi còn con gái 15 tuổi. Sau gần 20 năm hôn nhân, tổ ấm hạnh phúc là điểm tựa tinh thần, là tài sản quý giá nhất đối với nữ diễn viên.

Dịp Tết Bính Ngọ, Hà Hương bận rộn với những lịch trình quảng bá phim Mùi phở, nhưng vẫn không quên dành thời gian cho gia đình.

Hà Hương cho biết, Tết là dịp thiêng liêng để gia đình cô sum vầy, gắn kết và sẻ chia, mang lại cảm giác hạnh phúc trọn vẹn đối với từng thành viên.

"Các con tôi cũng rất thích Tết. Các con quan sát, cảm nhận không khí ấy một cách tự nhiên để thêm trân trọng giá trị gia đình. Có những điều không cần phải dạy dỗ bằng lời, chỉ cần cha mẹ sống và giữ gìn, để con cái tự soi chiếu và lớn lên. Tôi tin rằng tương lai các con sẽ tiếp nối, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của gia đình", nữ diễn viên bộc bạch.

Nói về những công việc thường làm dịp Tết, Hà Hương kể, trước Tết, vào khoảng ngày 28 hoặc 29 Tết, cô thường thu xếp về quê sớm để cùng mẹ chuẩn bị mọi việc trong nhà.

"Tôi luôn chú trọng sự chu toàn trong việc đối nội, đối ngoại mỗi dịp Tết đến, để hai bên gia đình đều được trân trọng như nhau, không có sự khác biệt. Chẳng hạn, tôi luôn chọn mua hai buồng chuối giống nhau, hai quả bưởi tương đồng để chuẩn bị mâm ngũ quả cho mỗi bên. Tôi cảm thấy rất vui và ý nghĩa khi được tự tay sắp xếp mâm ngũ quả cho gia đình trong những ngày đầu năm", Hà Hương nói thêm.

Ngày mùng 1 Tết, gia đình nữ diễn viên đón Tết ở nhà nội. Suốt 20 năm làm dâu, năm nào Hà Hương cũng giữ thói quen về thăm nhà ngoại vào ngày mùng 2. Sang mùng 3, vợ chồng cô bắt đầu đi chúc Tết anh chị em, bạn bè, thầy cô và họ hàng.

Nhớ lại kỷ niệm Tết tuổi thơ ở quê, Hà Hương kể: "Mỗi dịp Tết được sum vầy bên gia đình, họ hàng luôn để lại trong tôi những ký ức sâu đậm và khó quên. Hằng năm, sau thời khắc giao thừa, chúng tôi lại ùa ra đầu ngõ, háo hức tranh nhau hái lộc đầu năm trong niềm vui rộn ràng. Tuổi thơ tôi gắn liền với những trò nghịch ngợm rất hồn nhiên: Bơi dưới ao nhà ông, hái lá mít làm trang phục để chơi cùng nhau".

Nhan sắc hiện tại của Hà Hương cũng gây chú ý với khán giả. Nữ diễn viên được nhận xét sở hữu vẻ đẹp mặn mà, gương mặt thon gọn, thần thái rạng rỡ.

Nữ diễn viên cho biết, cô chú trọng uống nhiều nước, tăng cường rau xanh và hoa quả trong thực đơn hằng ngày để giữ sắc vóc tươi trẻ.

Hà Hương đã gắn bó với môn pickleball gần 2 năm qua, với mục tiêu cải thiện sức khỏe và giảm cân. Có thời điểm cô tăng cân mất kiểm soát, sau đó kiên trì tập luyện nên cân nặng của cô đã giảm từ 70kg xuống còn 58kg.

Diễn viên Hà Hương (SN 1982) được nhiều khán giả biết đến với vai Nguyệt trong phim truyền hình Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Năm 2008, cô kết hôn, ngừng hẳn việc đóng phim khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Đến năm 2018, tên tuổi của Hà Hương bỗng được chú ý trở lại khi những phân cảnh của "Nguyệt thảo mai" được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Câu thoại của Hà Hương trong phim "Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này" cũng trở thành xu hướng một thời gian dài. Năm 2022, Hà Hương tạo được tiếng vang khi vào vai Xuân "mẫu hậu" trong bộ phim truyền hình Bão ngầm.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam, Facebook nhân vật