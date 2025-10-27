Nguyễn Hùng từng bất ngờ khi “Còn gì đẹp hơn” chạm đến trái tim khán giả

Ca khúc Còn gì đẹp hơn của nhạc sĩ Nguyễn Hùng - người thủ vai Hải trong Mưa đỏ - được lấy cảm hứng từ bộ phim và ra mắt đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7). Tác phẩm gây ấn tượng nhờ ca từ giản dị, giai điệu sâu lắng và thông điệp về tình yêu quê hương cùng lòng biết ơn các thế hệ đi trước.

Chỉ sau hơn hai tháng phát hành trên YouTube, Spotify và TikTok, Còn gì đẹp hơn nhanh chóng lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc, chứng tỏ sức lan tỏa mạnh mẽ.

Bản phối 45 giây trên TikTok được người dùng biến tấu thành nhạc điện tử sôi động, trở thành nhạc nền yêu thích trong nhiều clip truyền cảm hứng yêu nước trong dịp 2/9. Hiện lyric video của ca khúc trên YouTube đạt 38 triệu lượt xem, con số ấn tượng với một sản phẩm vừa ra mắt.

Ca sĩ, diễn viên Nguyễn Hùng (bên trái) chia sẻ về ca khúc “Còn gì đẹp hơn” tại buổi ra mắt MV cover của Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa chiều 26/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt MV cover (hát lại ca khúc gốc) Còn gì đẹp hơn, do Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa thể hiện, tác giả Nguyễn Hùng bày tỏ niềm vui khi thấy bài hát được đông đảo khán giả đón nhận.

Anh cho biết, sáng tác không nhằm mục đích thương mại mà xuất phát từ cảm xúc tự nhiên và sự đồng cảm với các nhân vật trong Mưa đỏ.

“Tôi viết Còn gì đẹp hơn hoàn toàn trong cảm xúc tự nhiên. Tôi chỉ muốn hoàn thiện một bài hát mà mọi người có thể lắng nghe, cảm nhận. Lúc đó, tôi không nghĩ ca khúc lại chạm đến cảm xúc của nhiều người. Ca từ đều là những lời nói quen thuộc, bình dị của người Việt”, Nguyễn Hùng nói.

Trước đó, anh từng chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, ca khúc Còn gì đẹp hơn được hoàn thiện trong 2 giai đoạn: Khi nhận kịch bản, anh viết được 50% bản nhạc và tạm dừng. Sau khi ghi hình xong bộ phim, anh hoàn thiện nốt 50% còn lại.

Ban đầu, ca khúc mang hình hài về tình yêu, nhưng sau đó Nguyễn Hùng đã chuyển hướng viết về tình yêu Tổ quốc, về những người mẹ chờ đợi con ra trận trở về.

“Khi sáng tác bài hát, cảm xúc từ tác phẩm Mưa đỏ đã khiến tôi có những câu từ ý nghĩa, xúc động. Tôi viết dễ hiểu, sao cho mọi người đều cảm nhận được sự nhớ nhung của người lính dành cho mẹ mình”, nam nghệ sĩ nói.

Nguyễn Hùng cũng thừa nhận, mỗi lần trình diễn bài hát trên sân khấu, anh đều xúc động đến mức rơi nước mắt.

Tại sự kiện, ca sĩ Trần Tuấn Hòa chia sẻ ca khúc “Còn gì đẹp hơn” gợi lại cho anh những ký ức tuổi thơ và tình yêu quê hương (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện ra mắt MV cover Còn gì đẹp hơn, ca sĩ Trần Tuấn Hòa cho biết, ca khúc gợi nhớ tuổi thơ với những câu chuyện chiến tranh mà bố mẹ và ông bà từng kể. Tác phẩm cũng giúp anh thấu hiểu từ nhỏ những hy sinh thầm lặng và giá trị của hòa bình, đặc biệt khi bố anh là cựu chiến binh.

Chính cảm xúc này khiến Trần Tuấn Hòa quyết định tham gia hát cover Còn gì đẹp hơn cùng ca sĩ Triệu Hồng Ngọc với mong muốn truyền tải trọn vẹn thông điệp về tình yêu quê hương và lòng biết ơn các thế hệ đi trước.

Nếu phiên bản gốc của Nguyễn Hùng mang màu sắc mộc mạc, thì qua bàn tay phối khí của nhạc sĩ Vũ Quang Trung, MV cover Còn gì đẹp hơn được khoác lên gam màu âm nhạc mới.

Theo nhạc sĩ Quang Trung, MV được chia thành 3 phần: Phần mở đầu sử dụng tiếng sáo quen thuộc và giai điệu dân ca Bèo dạt mây trôi, kết hợp phong cách pop-classical để khai thác tối đa chất giọng của Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa.

Phần thứ hai thể hiện tinh thần yêu nước, hy sinh và tranh đấu, nhấn nhá bằng nhịp điệu, dàn dây và trống. Phần cuối hướng tới hòa bình, kết nối các thế hệ, kết hợp hình ảnh thiếu nhi với phong cách âm nhạc của dàn giao hưởng.

Từ trái qua: Nhạc sĩ Vũ Quang Trung, ca sĩ Triệu Hồng Ngọc và ca sĩ Trần Tuấn Hoà (Ảnh: Ban tổ chức).

Khi được hỏi liệu có cảm thấy áp lực khi so sánh với phiên bản gốc vốn đã nổi tiếng, cả hai ca sĩ đều khẳng định không căng thẳng. Triệu Hồng Ngọc nhấn mạnh, với một ca khúc hay và chạm đến cảm xúc, điều quan trọng nhất của người nghệ sĩ là thể hiện chân thành để khán giả thấu hiểu thông điệp.

Cô cũng thừa nhận khán giả có thể sẽ yêu thích phiên bản gốc của Nguyễn Hùng hơn, nhưng cả hai nghệ sĩ hy vọng mọi người sẽ thấy được sự chân thành trong phần thể hiện của họ, từ đó yêu thích thêm phiên bản mới và càng trân trọng ca khúc.

“Âm nhạc thật sự giúp chúng ta kết nối với lịch sử qua cảm xúc, nhắc nhở mỗi người về những hy sinh và niềm tin yêu đất nước”, Triệu Hồng Ngọc bày tỏ.