Người tung tin đời tư của tài tử “Nữ hoàng nước mắt” bị bắt khẩn cấp

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Se Ui bị tạm giam với các cáo buộc bôi nhọ danh dự, phát tán thông tin sai sự thật và vi phạm luật liên quan đến nội dung quay chụp trái phép.

Tài tử Kim Soo Hyun (Ảnh: IG).

Lệnh bắt giữ được ban hành bởi Thẩm phán Bu Dong Sik thuộc Tòa án Trung tâm Seoul (Hàn Quốc) sau phiên thẩm định diễn ra cùng ngày. Tòa án cho biết quyết định này được đưa ra do “có nguy cơ nghi phạm tiêu hủy chứng cứ hoặc bỏ trốn”.

Ngoài tội danh phỉ báng theo Đạo luật Mạng Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc, Kim Se Ui còn bị điều tra về hành vi vi phạm Đạo luật đặc biệt liên quan đến xử phạt tội phạm phát tán nội dung quay chụp bằng camera.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng đang xem xét thêm các cáo buộc liên quan đến đe dọa và tống tiền.

Trước khi bị bắt giữ, Kim Se Ui xuất hiện trước báo giới sau phiên xét duyệt lệnh tạm giam và phủ nhận toàn bộ cáo buộc. “Đơn xin lệnh bắt giữ chỉ là tài liệu vô lý chứa đầy thông tin sai lệch. Tôi hoàn toàn không thừa nhận các cáo buộc”, ông nói.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau phát biểu này, người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero đã bị tạm giam.

Kim Se Ui (phải) là người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero (Ảnh: Naver).

Theo thông tin từ cảnh sát quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc), cơ quan điều tra cho rằng Kim Se Ui đã cố tình phát tán thông tin chưa được kiểm chứng nhằm gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Kim Soo Hyun.

Trọng tâm vụ việc nằm ở những cáo buộc cho rằng nam diễn viên có quan hệ tình cảm với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi trưởng thành.

Tuy nhiên, cảnh sát Hàn Quốc cho biết quá trình điều tra bước đầu xác định nhiều tài liệu từng được phía Garo Sero công bố là sản phẩm giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đáng chú ý, các đoạn hội thoại KakaoTalk được lan truyền như “bằng chứng hẹn hò” bị phát hiện đã qua chỉnh sửa. Theo cơ quan điều tra, phía Garo Sero đã thay đổi nhiều chi tiết trong nội dung trò chuyện, bao gồm việc chỉnh sửa tên người đối thoại thành Kim Soo Hyun.

Cảnh sát cho biết các dữ liệu này vốn xuất phát từ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron và một tài khoản “không xác định” vào năm 2016.

Ngoài ra, tệp ghi âm từng được công bố hồi năm ngoái cũng bị kết luận là dữ liệu giả tạo bằng AI (trí tuệ nhân tạo).

Theo nhận định của cơ quan chức năng, vụ việc có dấu hiệu được tổ chức có chủ đích nhằm khuếch đại thông tin sai lệch trên mạng xã hội và thu hút lợi nhuận từ nền tảng YouTube.

Luật sư Go Sang Rok - đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun - cho biết nam diễn viên hiện chưa trực tiếp khởi kiện luật sư đại diện gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã chuyển tư cách pháp lý của người này thành nghi phạm do nghi ngờ liên quan đến việc phát tán tài liệu sai lệch.

Phía cảnh sát cho biết scandal kéo dài suốt gần một năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp, đời sống tinh thần và hoạt động kinh tế của Kim Soo Hyun. Theo cơ quan điều tra, nam diễn viên hiện phải điều trị tâm lý sau thời gian dài chịu áp lực từ dư luận và tranh cãi pháp lý.

Mối quan hệ trong quá khứ với cố diễn viên Kim Sae Ron khiến sự nghiệp của Kim Soo Hyun bị ảnh hưởng (Ảnh: Naver).

Hồi năm 2025, làng giải trí Hàn Quốc từng chấn động khi Garo Sero liên tục công bố các nội dung được cho là từ phía gia đình Kim Sae Ron. Thông qua kênh YouTube này, gia đình cố diễn viên yêu cầu Kim Soo Hyun công khai thừa nhận mối quan hệ trong quá khứ và đưa ra lời xin lỗi.

Scandal nhanh chóng khiến hình ảnh của Kim Soo Hyun lao dốc. Từ vị trí một trong những ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hàn Quốc, nam diễn viên sinh năm 1988 đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ, trong khi các dự án phim có sự tham gia của anh cũng phải trì hoãn phát hành.

Trước bê bối, Kim Soo Hyun được xem là một trong những gương mặt quảng cáo đắt giá nhất Hàn Quốc với hơn 20 triệu người theo dõi trên Instagram và khối tài sản ước tính khoảng 117 triệu USD vào năm 2025.

Truyền thông Hàn Quốc từng nhận định thiệt hại kinh tế từ scandal của nam diễn viên có thể lên tới hàng chục triệu USD.

Suốt thời gian qua, Kim Soo Hyun gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Một số hình ảnh gần đây do truyền thông Hàn Quốc đăng tải cho thấy tài tử Nữ hoàng nước mắt xuất hiện với gương mặt tiều tụy sau thời gian dài chịu áp lực từ scandal và các cuộc điều tra liên quan.