Người mẫu Gen Z nổi tiếng thế giới với cú đánh hông gợi cảm trên sàn diễn

Bên cạnh khả năng làm nổi bật trang phục, khí chất và kỹ năng catwalk (biểu diễn thời trang) là những yếu tố còn lại giúp người mẫu tạo dấu ấn riêng trên sàn diễn. Mọi người có thể dễ dàng nhận ra người mẫu đang sải bước trên đường băng là ai, nhờ vào phong cách đặc trưng của họ.

Yasmin Wijnaldum là một người mẫu như vậy. Lối đi catwalk uyển chuyển, quyến rũ đậm chất riêng giúp cô trở nên nổi bật, thu hút sự chú ý từ mọi người.

Nổi tiếng nhanh chóng

Yasmin Wijnaldum sinh năm 1998 tại Amsterdam, Hà Lan. Năm 2014, cô tham dự cuộc thi Elite Model Look ở quê nhà và tiến đến vòng chung kết. Sau đó, Wijnaldum ký hợp đồng với công ty Elite Model Management chi nhánh Hà Lan.

Yasmin Wijnaldum ra mắt ở Tuần lễ Thời trang Haute Couture Thu - Đông 2015. Vào thời điểm đó, cô trình diễn cho Jean Paul Gaultier và Valentino. Kể từ đây, nữ người mẫu được nhiều thương hiệu và nhà thiết kế chú ý.

Yasmin Wijnaldum trình diễn đầy lôi cuốn trên mọi sàn diễn mà cô góp mặt (Biên dựng: Bình Tân).

Đến Tuần lễ Thời trang Xuân - Hè 2016, Yasmin Wijnaldum trình diễn cho thương hiệu cao cấp Prada.

Sắc vóc lôi cuốn của chân dài gốc Hà Lan thu hút sự chú ý từ Miuccia Prada - nhà thiết kế thời trang kiêm người sáng lập Prada. Bà đặt lịch nữ người mẫu đóng chiến dịch quảng cáo Prada Xuân - Hè 2016. Đây cũng là chiến dịch quảng cáo đầu tiên trong sự nghiệp của Wijnaldum.

Dù mới gia nhập làng mốt một thời gian ngắn, Yasmin Wijnaldum nhanh chóng có màn thể hiện đột phá, được nhiều thương hiệu và nhà thiết kế đặt lịch.

Ngoài Prada, ở mùa thời trang Xuân - Hè 2016, cô còn góp mặt trên đường băng Anthony Vaccarello, Chlóe, Carven, Lanvin, Loewe, Kenzo, Giambattista Valli, Esteban Cortazar, Paul & Joe, Valentino, Chanel. Cùng năm 2016, nữ người mẫu đóng chiến dịch quảng cáo Coach Resort 2017, Givenchy Thu - Đông 2016, Tom Ford Beauty Thu - Đông 2016.

Yasmin Wijnaldum chụp ảnh bìa lần đầu tiên là cho tạp chí i-D ấn bản Hè 2016. Ngay sau đó, cô lên trang bìa tạp chí Dazed (Hè 2016), AnOther (Thu - Đông 2016).

Nữ người mẫu chia sẻ trên i-D: "Trước khi ký hợp đồng với công ty Elite, tôi đã được chiêu mộ vài lần nhưng tôi luôn nghĩ rằng, mình không thể làm người mẫu. Đến một ngày nọ, tôi đã suy nghĩ khác: "Tại sao lại không nhỉ? Hãy thử xem!". Do đó, tôi tham gia cuộc thi Elite Model Look. Công ty ký hợp đồng với tôi và mọi thứ bắt đầu".

Yasmin Wijnaldum được nhiều thương hiệu thời trang săn đón (Ảnh: Photogenics Media, Chanel, Victoria's Secret, Redemption).

Năm 2017, Yasmin Wijnaldum được tạp chí Vogue Ả Rập xếp vào danh sách "11 Models You Need to Know" (tạm dịch: 11 người mẫu mà bạn cần biết").

Cô từng xuất hiện trong danh sách "Top 50 Models" và "Hot List" của chuyên trang hàng đầu về người mẫu models.com.

Năm 2018, Yasmin Wijnaldum được Business of Fashion đưa vào danh sách thường niên giới thiệu 500 nhân vật định hình ngành công nghiệp thời trang. Cùng năm này, cô sải bước tại buổi trình diễn thời trang của hãng nội y đình đám Victoria's Secret.

Phong cách catwalk tự tin và quyến rũ

Trong buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân - Hè 2020 của nhà thiết kế Brandon Maxwell, Yasmin Wijnaldum diện áo sơ mi dài tay, thả cúc kết hợp với quần shorts và sandals cao gót. Chiếc quần siêu ngắn giúp nữ người mẫu khoe đôi chân dài thon thả và thẳng tắp.

Cô đi catwalk bắt chéo chân uyển chuyển, nhịp nhàng theo tiết tấu nhạc, đồng thời thực hiện chuyển động hông đầy quyến rũ.

Những video ngắn về màn catwalk tại buổi trình diễn Brandon Maxwell Xuân - Hè 2020 của Yasmin Wijnaldum được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Yasmin Wijnaldum gây ấn tượng bởi lối catwalk tự tin cùng chuyển động hông quyến rũ (Ảnh: Brandon Maxwell).

Rất nhiều người dùng mạng để lại bình luận khen ngợi sắc vóc nữ người mẫu và phong cách trình diễn này: "Cô ấy giống người mẫu ở thập niên 80, 90. Cô ấy có chuyển động cơ thể và biểu cảm khuôn mặt hoàn hảo cho nghề người mẫu", "Tôi thích lối catwalk của cô ấy, nó khiến tôi thật sự thấy vui khi xem cô ấy trình diễn".

"Hãy nhìn xem, đó chính là điều mà tôi sẽ nhớ về cô ấy. Một người mẫu đi catwalk và biến nó thành phong cách đặc trưng của riêng mình. Cô ấy trông như đang có khoảng thời gian vui vẻ khi trình diễn, giống như những người mẫu ở thập niên 90 vậy".

"Cô ấy có phong cách trình diễn hoàn hảo và độc đáo. Điều đó có thể làm cô ấy trông hung hăng nhưng nếu bạn nhìn kỹ hơn, cô ấy toát lên sự tự tin tràn đầy và thu hút sự chú ý"…

Yasmin Wijnaldum thể hiện phong cách catwalk này ở hầu hết buổi trình diễn mà cô tham gia. Nếu che đi khuôn mặt, nhiều người vẫn có thể nhận ra Wijnaldum bởi lối catwalk đặc trưng.

Sự nghiệp đầy triển vọng

Trên hành trình thăng tiến trong sự nghiệp, Yasmin Wijnaldum đã đi catwalk cho rất nhiều thương hiệu thời trang như Valentino, Chanel, Anna Sui, Versace, Moschino, Brandon Maxwell, Mônot, David Koma, Fila, Prabal Gurung, Oscar de la Renta, Redemption, Mugler, Tommy Hilfiger, Etro, Jacquemus, Roberto Cavalli…

Cô từng đóng chiến dịch quảng cáo của Karl Lagerfeld, Swarovski, Lee Jeans, Moschino, Tommy Hilfiger, Brandon Maxwell, Fila, Dsquared2, DKNY, Fendi, H&M, Max Mara, Versace…

Yasmin Wijnaldum đã hiện diện trên trang bìa các phiên bản quốc tế của tạp chí Vogue như Thái Lan, Đức, Nhật Bản, Singapore, Hà Lan, Tây Ban Nha, Mexico, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc. Nữ người mẫu cũng có ảnh bìa một số tạp chí khác như Dazed, AnOther, Numéro…

Chân dài sinh năm 1998 từng góp mặt trong bài viết Editorial của Vogue Mỹ, Elle Mỹ, Harper's Bazaar Mỹ, Vogue Ý, V, W, Mission…

Yasmin Wijnaldum trên đường băng Thu - Đông 2024 của Schiaparelli, Mugler, Stella McCartney (Ảnh: Schiaparelli, Mugler, Stella McCartney).

Yasmin Wijnaldum hiện là gương mặt nổi tiếng trên Instagram với hơn 877.000 lượt theo dõi. Cô được đại diện bởi các công ty quản lý người mẫu bao gồm Elite Model Management, Photogenics Media, Society Management, Munich Models.

Năm ngoái, Yasmin Wijnaldum tham dự duy nhất một buổi trình diễn là Haute Couture Thu 2023 của Valentino. Cô đóng quảng cáo cho thương hiệu Karl Lagerfeld (Xuân 2023), xuất hiện trong bài viết Editorial đăng trên tạp chí W (tháng 10/2023) và Mission (tháng 11/2023).

Tại Tuần lễ Thời trang Thu - Đông 2024, Yasmin Wijnaldum trở lại với nhiều buổi trình diễn hơn. Cô sải bước trên đường băng của các thương hiệu như Moncler, Khaite, Max Mara, Versace, Ferrari, Schiaparelli, Mugler, Stella McCartney, Hermès.

Hồi tháng 6, nữ người mẫu góp mặt trong buổi trình diễn Xuân - Hè 2025 mảng thời trang nam của 032c. Trước đó, cô đóng chiến dịch quảng cáo cho Liu-Jo (The New Glam Xuân - Hè 2024), Marc Jacobs (Nano 2024).