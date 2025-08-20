Người mẫu 10 tuổi hóa thân thành thiếu nữ các vùng miền

Ruby Tâm Nhi sinh năm 2015, học múa từ năm 6 tuổi. Trong bộ ảnh mang tên “Một vòng Việt Nam”, cô bé khéo léo thể hiện 5 hình ảnh khác nhau về người con gái Việt ở các vùng miền, với các trang phục do NTK Nguyễn Minh Công thực hiện.

Từ sự nền nã, duyên dáng của áo tứ thân miền Bắc đến nét mộc mạc của nàng thơ Tây Bắc; sự đằm thắm, cao quý của áo Nhật Bình cung đình Huế hay nét phóng khoáng của cô gái Tây Nguyên, vẻ chân chất của áo bà ba miền Nam được Ruby Tâm Nhi khắc họa qua từng bức ảnh.

NTK Nguyễn Minh Công đã khéo léo kết hợp yếu tố truyền thống với cảm hứng hiện đại, tạo nên cầu nối để những giá trị văn hóa truyền thống có thể gần gũi hơn với thế hệ trẻ, đặc biệt là các em thiếu nhi.

Ruby Tâm Nhi diện trang phục lấy cảm hứng từ áo tứ thân, áo Nhật Bình và trang phục thổ cẩm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mở đầu bộ ảnh, Ruby Tâm Nhi hóa thân thành thiếu nữ miền Bắc dịu dàng trong tà áo tứ thân, kết hợp cùng nón quai thao. NTK sử dụng quả cau xanh làm thành bó hoa, vừa gợi nhớ phong tục trầu cau truyền thống, vừa tạo nét chấm phá độc đáo cho tổng thể.

Bước sang vùng Tây Bắc, Ruby Tâm Nhi khoác lên mình bộ trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu, được cách điệu với phần váy bồng xòe nhưng vẫn giữ nét đặc trưng của họa tiết thổ cẩm truyền thống.

Với trang phục Nhật Bình, NTK Nguyễn Minh Công chọn gam màu tím pastel kết hợp cùng lộng bướm được điểm xuyết tinh tế, mang lại khí chất sang trọng, khiến tổng thể hài hòa.

Mẫu nhí Tâm Nhi cũng có dịp hóa thân thành cô gái Tây Nguyên với thiết kế váy xòe nhiều tầng, phối hợp cùng tông màu rực rỡ, tạo sự hòa quyện giữa vẻ truyền thống và hơi thở hiện đại.

Cuối cùng là hình ảnh cô gái miền Nam trong chiếc áo bà ba quen thuộc nhưng được NTK kết hợp với chi tiết tua rua thời thượng, tạo nét hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần mộc mạc, gần gũi.

Ruby Tâm Nhi hóa thân thành cô gái miền Nam (ảnh trái) và thiếu nữ Tây Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ dừng lại ở vai trò mẫu ảnh, Ruby Tâm Nhi còn mang đến sức sống cho từng thiết kế qua những điệu múa đặc trưng.

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh mang tên “Một vòng Việt Nam”, NTK Nguyễn Minh Công cho biết anh mong muốn cùng mẫu nhí Tâm Nhi dùng thời trang như một “ngôn ngữ” để lan tỏa tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc, đặc biệt với thế hệ trẻ.

NTK chia sẻ: “Tôi muốn đưa trang phục truyền thống đến gần hơn với trẻ em để các em tự hào về nguồn cội, và để thời trang không chỉ là cái đẹp bề ngoài mà còn là câu chuyện về lịch sử, về những giá trị cần gìn giữ”.