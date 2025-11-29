Người đẹp Việt vào top 6 Hoa hậu Môi trường, thay đổi sau cuộc thi quốc tế

Mới đây, Trần Thị Mỹ Linh (SN 2006) - thí sinh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Environment International (Hoa hậu Môi trường quốc tế) 2025 - khép lại hành trình với thành tích top 6.

Cô cũng mang về giải thưởng phụ Người phụ nữ kiên cường và được vinh danh Miss Environment Asia (Hoa hậu Môi trường châu Á) 2025.

Trần Thị Mỹ Linh khép lại hành trình Miss Environment International 2025 với thành tích top 6 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong suốt thời gian tham gia cuộc thi tại Philippines, Mỹ Linh thể hiện sự tiến bộ từng ngày, ghi điểm với phong thái tự tin, tinh thần cầu thị. Ở phần thi phỏng vấn kín, cô thuyết trình về tái chế, tái sử dụng rác thải, qua đó tạo dấu ấn mạnh mẽ, thể hiện góc nhìn thiết thực và nhân văn.

Tại chung kết, Mỹ Linh bật khóc trong khoảnh khắc MC xướng tên Việt Nam vào top 6. "Tôi đã làm được điều mà cô bé Mỹ Linh ngày nào ở Đắk Nông từng mơ ước. Tôi biết mình chưa bao giờ đơn độc, phía sau luôn là quê hương Việt Nam", cô xúc động nói.

Mỹ Linh gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, không ngừng học hỏi trong hành trình thi quốc tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỹ Linh chia sẻ rằng, cô sinh ra và lớn lên ở Đắk Nông (nay là Lâm Đồng) - một vùng đất còn nhiều khó khăn. Từ nhỏ, cô được tiếp xúc với thiên nhiên, hiểu giá trị của thiên nhiên và sự mong manh của môi trường sống.

Chính tuổi thơ gắn với núi rừng Tây Nguyên đã nuôi dưỡng trong Mỹ Linh tình yêu đặc biệt dành cho môi trường và theo đuổi hành trình tại Miss Environment International 2025. Cô từng bước rèn luyện bản thân, vượt qua những giới hạn của chính mình để trở thành đại diện Việt Nam tại sân chơi quốc tế.

Mỹ Linh thể hiện tinh thần hướng về thiên nhiên, kêu gọi bảo vệ hệ sinh thái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khép lại hành trình Miss Environment International, Trần Thị Mỹ Linh về Việt Nam tiếp tục việc học. Cô hiện là sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TPHCM).

Nhìn lại thời gian qua, cô biết ơn những trải nghiệm quý giá, những kinh nghiệm khi được cọ xát tại môi trường quốc tế. Cô giảm 2kg, thấy mình trưởng thành, xinh đẹp hơn sau cuộc thi. Cô cũng có thêm nhiều bạn bè quốc tế và biết được nhiều nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia.