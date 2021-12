Hoa hậu, người đẹp Việt "bắn" tiếng Anh như gió ở các cuộc thi quốc tế

Dân trí Không ít lần khán giả quốc tế bất ngờ bởi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát và tự tin của các nhan sắc Việt tại các cuộc thi quốc tế.

Chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế, ngoài việc sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng thì khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là lợi thế giúp các thí sinh thể hiện mình.

Vài năm trở lại đây, trình độ tiếng Anh của các đại diện nhan sắc Việt đã được cải thiện rất nhiều. Nhắc đến những người đẹp nói tiếng Anh "như gió" ở các cuộc thi nhan sắc thế giới, có thể kể đến Hoa hậu Phương Khánh, Lương Thùy Linh, Thùy Tiên và Đỗ Thị Hà.

Đỗ Thị Hà đối đáp tự tin tại Miss World 2021

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hiện đang đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới) được tổ chức tại Mỹ. Từ những ngày đầu có mặt tại xứ cờ hoa, người đẹp gốc Thanh Hóa đã giành được nhiều sự chú ý của khán giả khi liên tục lọt vào top cao ở các phần thi phụ.

Mới đây, kênh youtube chính thức của Miss World 2021 vừa công bố phần thi của các nhóm Head to head Challenge (tạm dịch: Phần thi Đối đầu), Đỗ Hà đã gây ấn tượng khi giới thiệu quê hương, bản thân bằng tiếng Anh.

Từ những ngày đầu có mặt tại cuộc thi, Đỗ Hà đã giành được nhiều sự chú ý.

Đặc biệt, khi được hỏi về điều mình trân trọng nhất trong cuộc sống, Đỗ Hà thổ lộ về bố với ban giám khảo: "Điều tôi trân trọng nhất chính là gia đình. Gia đình luôn là nguồn cổ vũ lớn lao nhất mà tôi có được. Bất kể dù thành công hay thất bại, gia đình luôn bên cạnh và làm chỗ dựa tinh thần cho tôi. Bố tôi từng nói, dù con có đánh mất điều gì đi chăng nữa, hãy về nhà, nơi đây luôn có gia đình."

Ngoài ra, đại diện Việt Nam còn tự tin trò chuyện với đương kim Miss World 2019 - Toni-Ann Singh.

Với phần trả lời sử dụng tiếng Anh lưu loát, Đỗ Thị Hà đã tạo thêm thiện cảm với khán giả quốc tế. Phần trả lời của người đẹp xứ Thanh nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, cô cũng tạo được ấn tượng tốt bởi sự thân thiện và tinh thần cởi mở của mình xuyên suốt cuộc thi.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam Thùy Tiên

Thùy Tiên hát song ca Việt - Thái

Người đẹp Thùy Tiên là đại diện Việt Nam đang tham dự cuộc thi nhan sắc Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) tại Thái Lan. Những ngày qua, Thùy Tiên liên tục gây chú ý trên các diễn đàn nhan sắc mỗi khi xuất hiện ở các phần thi phụ.

Không ít lần báo chí Thái Lan chủ động phỏng vấn Thùy Tiên bằng tiếng Việt nhưng cô lại gây ấn tượng bằng cách trả lời bằng tiếng Thái hoặc tiếng Anh.

Thùy Tiên chủ động trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Thái trong khuôn khổ cuộc thi.

Đặc biệt, trong đoạn clip giới thiệu bản thân với chủ đề "Travel in a new way to live with Covid-19" (Du lịch trong bối cảnh bình thường mới sống chung với Covid-19), Thùy Tiên đã mang đến bức tranh tổng quan của quê hương mình trong gần 2 năm "chiến đấu" với đại dịch.

Ngoài tính chân thực và xúc động được thể hiện trong đoạn clip thì khả năng ngoại ngữ trôi chảy của đại diện Việt Nam cũng khiến khán giả quốc tế khen ngợi.

Xuyên suốt cuộc thi, Thùy Tiên đã thể hiện tốt khả năng tiếng Anh của mình khi trò chuyện với các đại diện khác. Cô luôn tự tin và thoải mái trước những câu hỏi khó từ truyền thông quốc tế. Ngoài ra, đại diện Việt Nam còn thường xuyên nói chuyện với khán giả tại Thái Lan.

Trước đó đến với cuộc thi Miss Grand International 2021 năm nay, Thủy Tiên nhiều lần khoe trình độ ngoại ngữ của mình tại các sự kiện cũng như làm MC song ngữ ở các chương trình lớn.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Hoa hậu Lương Thùy Linh được giới chuyên môn trong nước đánh giá là người đẹp có khả năng ngoại ngữ tốt nhất nhì từ trước đến nay khi chinh chiến ở các đấu trường sắc đẹp thế giới.

Lương Thùy Linh thể hiện khả năng tiếng Anh xuất sắc

Tại cuộc thi Miss World 2019, Lương Thùy Linh đã thể hiện xuất sắc khả năng Anh ngữ của mình trong phần thi "Head to Head". Trong phần thuyết trình đó, đương kim Hoa hậu Thế giới 2019 đã phải thốt lên "Perfect Vietnam" (Tuyệt vời lắm - Việt Nam) cùng lời khen ngợi dành cho đại diện Việt Nam.

Cách trò chuyện và ngữ điệu phát âm của Lương Thùy Linh nhận được lời khen của dư luận, khán giả quốc tế.

Cách phát âm tiếng Anh của Hoa hậu Lương Thùy Linh nhận được nhiều lời khen.

Ngoài nhan sắc xinh đẹp, thân hình chuẩn, Lương Thùy Linh còn khiến khán giả ngưỡng mộ với thành tích học tập nổi bật. Là sinh viên Đại học Ngoại thương, đạt IELTS 7.5, từ những năm học sinh, Lương Thùy Linh đã là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh tỉnh Cao Bằng.

Tuy chỉ dừng chân ở Top 12 Miss World 2019, nhưng những gì Lương Thùy Linh thể hiện cũng khiến người hâm mộ hài lòng.

Hoa hậu Phương Khánh

Phương Khánh tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh

Phương Khánh là người đẹp đầu tiên của Việt Nam giành được danh hiệu cao nhất tại cuộc thi nhan sắc thế giới Miss Earth (Hoa hậu Trái đất).

Để giành được chiếc vương miện danh giá, Phương Khánh từng chia sẻ, khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh đã giúp cô có nhiều lợi thế hơn ở trong cuộc thi. Cô dễ dàng trả lời và truyền đạt đúng hoặc đủ cảm nhận của mình mỗi khi nhận được những câu hỏi của ban giám khảo cũng như báo chí thế giới trong suốt cuộc thi.

Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một trong những điều giúp Phương Khánh giành giải cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018.

Ngay từ những ngày đầu chinh chiến, khả năng nói tiếng Anh như gió của Phương Khánh đã được thể hiện qua đoạn clip 4 phút giới thiệu bản thân tại cuộc thi Miss Earth 2018. Người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả trong nước và quốc tế bởi cách nói chuyện lôi cuốn, tự tin.

Sau cuộc thi, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh thường xuyên chia sẻ bài phát biểu bằng tiếng Anh trên trang chủ Miss Earth về các chiến dịch bảo vệ môi trường.

