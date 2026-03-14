Ngôi sao Hàn Quốc vấp chỉ trích dữ dội chỉ vì chiếc chăn giữ ấm

Buổi trình diễn Thu - Đông 2026 của Chanel tại Tuần lễ Thời trang Paris (Pháp) vừa qua không chỉ thu hút sự chú ý bởi những thiết kế đẳng cấp mà còn gây xôn xao mạng xã hội bởi một khoảnh khắc bất ngờ liên quan đến nữ diễn viên Go Yoon Jung.

Đoạn video lan truyền ghi lại cảnh Go Yoon Jung, đại sứ thương hiệu của Chanel, rời khỏi địa điểm sự kiện trong thời tiết lạnh giá của Paris. Điều đáng nói là nữ diễn viên đã quấn một chiếc chăn lớn quanh người khi bước xuống bậc thang.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm khi một nhân viên của Chanel tiến tới nhắc nhở cô tháo chiếc chăn. Sau vài giây do dự, Go Yoon Jung đã làm theo yêu cầu trước khi tiếp tục di chuyển.

Ngôi sao Hàn Quốc Go Yoon Jung bị nhân viên Chanel nhắc nhở vì quấn chăn (Video: Instagram Fashionandstyle).

Hành động tưởng chừng vô tình này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến của cư dân mạng cho rằng Go Yoon Jung quấn chăn che khuất bộ trang phục Chanel mà cô đang mặc trong khi hàng trăm phóng viên và nhiếp ảnh gia vẫn đang tác nghiệp là một hành động thiếu chuyên nghiệp. Nhiều ý kiến nhắc nhở về tầm quan trọng của hình ảnh chuyên nghiệp đối với một đại sứ thương hiệu như Go Yoon Jung tại sự kiện thời trang quốc tế.

Thậm chí, người hâm mộ tại quê nhà Hàn Quốc cho rằng nữ diễn viên kém hiểu biết và khiến cho hình ảnh của nghệ sĩ nước này "kém sang" trước công chúng quốc tế.

Tuy nhiên, số ít người cho rằng phản ứng của công chúng đang quá khắt khe với nữ diễn viên. Họ lập luận rằng thời tiết lạnh giá ở Paris có thể là lý do khiến Go Yoon Jung cần giữ ấm và đây chỉ là một tình huống đời thường không đáng bị chỉ trích nặng nề.

Go Yoon Jung hứng chỉ trích vì quấn chăn giữ ấm (Ảnh: Chụp màn hình).

Cuộc tranh luận càng trở nên sôi nổi khi Go Yoon Jung xuất hiện tại sự kiện cùng Jennie (BLACKPINK), một đại sứ khác của Chanel. Trong khi Jennie gây ấn tượng với phong cách nổi bật và khả năng làm chủ ống kính, Go Yoon Jung lại chọn hình ảnh thanh lịch với bộ suit vải dạ tweed cổ điển.

Sự đối lập này khiến nhiều khán giả đặt hai ngôi sao lên bàn cân so sánh, dù họ đại diện cho hai hình ảnh khác nhau: Jennie táo bạo, năng động, còn Go Yoon Jung xây dựng hình tượng nhẹ nhàng, kín đáo.

Go Yoon Jung bị đem ra so sánh với Jennie - người đã thành công trong việc thu hút truyền thông và làm chủ hình ảnh tại show Chanel (Ảnh: Instagram).

Trước đó, Go Yoon Jung từng chia sẻ về sự lo lắng khi xuất hiện tại các sự kiện lớn, thậm chí thừa nhận khó khăn trong việc kiểm soát căng thẳng trước đám đông tại lễ trao giải Baeksang 2023. Điều này khiến một số người suy đoán rằng chiếc chăn có thể là cách để cô cảm thấy thoải mái hơn giữa hàng trăm ống kính.

Dù vậy, trong môi trường thời trang cao cấp, nơi hình ảnh được kiểm soát đến từng chi tiết, mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành chủ đề bàn tán. Với vị thế đại sứ của Chanel, nhiều khán giả cho rằng Go Yoon Jung cần thận trọng hơn trong cách xuất hiện tại các sự kiện quốc tế.

Go Yoon Jung là ngôi sao đang lên với sự thành công của bộ phim "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" chiếu trên Netflix (Ảnh: Nhà sản xuất).

Go Yoon Jung (sinh năm 1996) là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc, nổi tiếng qua các dự án như Moving, Hunt và gần đây là Can this love be translated? (Tiếng yêu này, anh dịch được không?) bộ phim đang làm mưa làm gió trên Netflix.

Sở hữu vẻ đẹp được truyền thông Hàn Quốc mệnh danh là “tỷ lệ kim cương”, cô luôn là tâm điểm bàn luận về nhan sắc. Bên cạnh diễn xuất, Go Yoon Jung còn là gương mặt quen thuộc của Chanel trong những năm gần đây, hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang lớn.